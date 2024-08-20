「老外」攝影師走遍中國鄉村拜訪當地門戶　留下黃土地上人情故事

撰文：moom bookshop
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一幅幅尋常不過的中國家屋，在古典油畫般的構圖下，散發出懷舊而莊嚴的氣氛。荷蘭攝影師 Robert van der Hilst 耗時六年走訪超過 20 個中國省份，拍攝一千多個中國家庭，關於人與空間、房舍和廳室，集結出版為攝影集《中國人家》，捕捉下中國老百姓的生活和居家景觀，以此獻給中國人民。
文：moom bookshop｜圖片來源：Robert van der Hilst 《中國人家》

Robert van der Hilst 《中國人家》（圖片來源：https://moom.cat/l/sBfOb5）
Robert van der Hilst 《中國人家》（圖片來源：https://moom.cat/l/sBfOb5）

「中國人對我都十分友好。當助手問是否能讓這個老外去他們家裡拍照，百分之百的人都說可以。」Robert 說。「中國的攝影師都覺得我很幸運，因為我是老外，如果他們去拍的話，普通民眾很可能會懷疑他們的動機。然後在我坐下跟他們喝茶時，我的眼睛就到處看，尋找光線、顏色、角度的可能性。我不會說中文，只需用眼睛、手指和情感和人們交流。」

Robert van der Hilst 《中國人家》（圖片來源：https://moom.cat/l/sBfOb5）
Robert van der Hilst 《中國人家》（圖片來源：https://moom.cat/l/sBfOb5）

1990 年，當時定居巴黎的 Robert 受法國《Vogue》雜誌的拍攝委託而首次來到中國，此後便不可抑制地愛上了這個國家，甚至把半個家搬到上海。2004 年他開始了《中國人家》攝影計畫，從烏魯木齊到貴州，從福州到拉薩，藉著中國助手和眾多友人的幫助，走遍城市偏鄉拜訪當地門戶，其中大多是底層人民的生活。跨越語言和文化的隔閡，平凡的日常性通過他們的身影和居家空間與光影，一幕幕在鏡頭前展現，面對中國人民的平和、尊嚴、簡樸和團結精神，相機後方的 Robert 始終懷著深深的敬意。

Robert van der Hilst 《中國人家》（圖片來源：https://moom.cat/l/sBfOb5）
Robert van der Hilst 《中國人家》（圖片來源：https://moom.cat/l/sBfOb5）

「在攝影計畫的進行中，我被走入鏡頭的中國家庭體現出的強烈好奇心、極大的熱忱和友善所感動。每次在他們家裡，我都會感受到他們的決心、勇氣和毅力。他們只有一個信念，那就是向前。」

Robert van der Hilst 《中國人家》（圖片來源：https://moom.cat/l/sBfOb5）
Robert van der Hilst 《中國人家》（圖片來源：https://moom.cat/l/sBfOb5）

Robert van der Hilst 1940 年生於二戰時期的阿姆斯特丹，畢業於荷蘭海牙 Fotovak 攝影學院，1988 年受到荷蘭文化部贊助，前往古巴創作並出版攝影集《古巴人家》，四十餘年的攝影生涯足跡遍及世界各地，包括歐洲、中東、中美洲、北美等。九零年代初首次來到亞洲，此後長年在中國拍攝。

（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文，標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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