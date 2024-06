美國攝影師南·戈丁上世紀開創性作品　紀錄穿梭性別框架的一群人

當今,性別和性取向議題已持續開始受到關注與討論;然而數十年前,即便是自由風氣最為旺盛的紐約,某些人們的生活卻仍然無法被社會所接受。如同書名所賦予的,他們活在當時社會認知的另一面——最初出版於1993年,美國重要紀實攝影師Nan Goldin(編按:中文譯名為南·戈丁)的開創性攝影集《The Other Side》,如今擴編修訂並重新出版。新版同時納入攝影師自身對於照片的敘述,首次為書中肖像發聲。 重新檢視著此冊著作,《The Other Side》在歷史脈絡的回溯下,留下一抹美麗注視。

書中照片始於70年代,Goldin與一群扮裝皇后(Drag Queen,意指打扮成女性的男性)一同搬進了波士頓,並鉅細靡遺地捕捉下他們在房內的日常剪影,反映著絢爛和脆弱的背後,跳脫性別框架的平衡。80年代末,當周遭的人們接續染上愛滋病,她開始記錄起變性友人的紐約生活,及其與病毒的糾纏,然照片的存在卻寫下了他們消逝的證據。90年代,她持續於紐約、柏林、曼谷和菲律賓,藉攝影側寫下當時的社會風氣、扮裝者群體在舞台前後的亮麗及真實樣貌。其近期作品則圍繞心愛朋友們的親密肖像,而視角中滿溢溫柔。

「這麽多年以來,這個經歷和拍攝兩種性別身份的矛盾以及它們的特點、定義、它們不被世人瞭解的困難與過程,正是人們開始打破刻意劃分身份的界限而引向解放的道路。」《The Other Side》是Goldin一生對於所愛的友人之致敬,而在過去40年間,當中許多人已自她的生命中離席。

Nan Goldin,1953年出生於美國華盛頓,目前於紐約、巴黎和柏林間生活和工作。1978年,Goldin在紐約的夜總會及酒吧裡,以幻燈片放映正片作品,剪輯音樂佐影像敘事,使其廣受矚目;代表作《The Ballad of Sexual Dependency(性依賴敘事曲)》於1986年出版,是一本自傳性的影像紀錄,亦是具有里程碑意義的新攝影語言。90年代,Goldin遷居柏林,推出《A Double Life》和《The Other Side》。 2000年,她再次移居巴黎,應邀在羅浮宮和凡爾賽宮創作現場作品。龐畢度中心於2002年舉辦了她的作品回顧展;2007年獲哈蘇基金會獎。近年來,Goldin與同事們成立了行動小組P.A.I.N. (Prescription Addiction Intervention Now),在日益氾濫的鴉片類藥物危機中,致力推廣成癮治療和教育。

(本文獲moom bookshop授權轉載,書籍詳情請參考原文。圖片及標題為編輯所擬,本文不代表藝文格物立場。)

