展覽｜「潤墨無聲」畢業展　以新水墨探索水墨藴藏多元化與現代性

新水墨運動於60年代在香港推動至今，一直傳承下來，多年來孕育出不少新一代藝壇接班人，現於大會堂舉行的「Inkspiration潤墨無聲」展覽，正好向大眾展示本地新水墨的新力量。



「潤墨無聲」是香港中文大學專業進修學院的第四屆新水墨文憑課程學生的畢業聯展，展出共21位學員的畢業作品，他們的年紀與背景皆不同，卻因新水墨而結緣，如今又因畢業展再聚首一堂。學員在學習期間，學懂了充份運用中國水墨、西方繪畫技巧、設計概念，再將傳統與當代、現實與抽象、理論與實踐融為一體。他們打好了傳統技法的根基，同時各自注入個人的創意，探索不同創作風格的可能性，將新水墨的精神與美學表露無遺。

郭致因作品「桃園故里-春夏秋冬」（香港中文大學專業進修學院）

展覽芸芸作品中，大家可以從21位學員看到他們各自對新水墨風格的詮釋與演繹。本身從事品牌及產品設計的郭致因（Gammy），作品「桃園故里-春夏秋冬」是源於親朋移民泛起的離愁別愁情感，Gammy以文具釘孔機把用過的宣紙，打出數以百萬粒的小宣紙圓點，然後花了半年時間，把心中的家鄉故園一點一點地拼貼出來，是其受古畫「何處是蓬萊」及「桃花源記」所啟發而以另一種現代方式再呈現。

翁敏儀作品「歸家」（香港中文大學專業進修學院）

至於翁敏儀作品「歸家」，是她從自己母親的角色出發，思考從子女面對困難時自己可以做什麼，從而領悟到接觸大自然便會豁然開朗。作品以傳統中國文化「百幅被」中「祝福」的意思，以拼布把大自然山水拼湊起來，寓意對孩子的祝福和守護，以大自然美景帶出「如果我是大自然，我如何守護我的家人？」的心情。

呂淑冰作品「春花落」（香港中文大學專業進修學院）

呂淑冰（Anita）喜愛傳統水墨，及後接觸新水墨再擴闊了眼界，她的作品「春花落」，取名自青衣的古名，也同時帶出這小島過去三十年的迅速變化，畫中結合青山綠水與大型機建，Anita希望以作品反映仙島已被城市建設所侵蝕，作為島民和不折不扣的城市人與自然地貌角力的反思。

陳敬文作品「獅子山下」（香港中文大學專業進修學院）

許嘉儀作品「魂魄的芳蹤」（香港中文大學專業進修學院）

退休人士陳敬文作品「獅子山下」，引用黃霑撰寫《獅子山下》歌詞完成，透過激勵人生的歌詞，對離開香港的人寄予衷心的祝福，也是他對香港過去與未來的情懷與希盼。曾在國際投資銀行工作的許嘉儀，其作品「魂魄的芳蹤」是由生活感受轉化到作品之上，以水墨呈現抽象的畫風，透過自然界存在的生命姿態和精神，反思人類面對道德觀念和慾望，所作出的決擇與無奈。

「Inkspiration潤墨無聲」——第四屆新水墨文憑課程畢業作品展

日期：即日至8月22日

地點：中環愛丁堡廣場香港大會堂高座七樓展覽館

