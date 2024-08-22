專訪《奮青樂與路》音樂劇聯合導演　充滿能量成長之旅｜何故專欄

從《我要高8度》到《奮青樂與路》，看香港音樂劇的藝術傳承！



──專訪《奮青樂與路》音樂劇聯合導演張凱婷及張月盈



「人踏足夢工場／誰願知是荒涼／縱使花光氣力搏取勳章／憑肉身撞高牆／但結果四不像／也許今天困境皆因勉強」（《奮青樂與路》〈再越高牆〉歌詞節錄）



《奮青樂與路》海報

《奮青樂與路》可算是香港原創音樂劇代表作品之一，於2017和18年兩度公演都是好評如潮，更榮獲第二十七屆香港舞台劇獎「最佳製作」、「最佳導演（喜劇/鬧劇）」（方俊傑）、「最佳音響設計」（夏恩蓓）、「最佳配樂」（高世章）、「最佳原創曲詞」（作曲：高世章、填詞：岑偉宗）、以及「年度優秀製作」等六大獎項。

《奮青樂與路》的前身是2014年為慶祝澳門文化中心落成15周年而創作的《我要高8度》，2017年起在香港展開了一場「品格教育x藝術之旅」，今年載譽重演，除了有一班新的學生演員（分別來自迦密中學、路德會西門英才中學、加拿大神召會嘉智中學、心光盲人院暨學校、以及香港演藝學院應用學習課程等的中學生），也換上了兩位年輕女導演──張凱婷（Becca）和張月盈（Florence），究竟她們如何將經典重現？如何面對數十名年輕演員？更重要是如何薪火相傳？

左為張凱婷、右為張月盈（圖片來源：筆者）

Florence自小學習中國舞，又跳芭蕾舞，澳門演藝學院舞蹈學校專業班學生，在校其間於第八界桃李杯全國舞蹈比寶中以領舞作品《天地玄黃》獲得金獎，離校後到英國及台灣等地進修，現為獨立創作導演、編舞、編劇及演員，近年代表作品除了《奮青樂與路》，2016年為上海迪士尼樂園《Frozen》編舞，2018年演出百老匯音樂劇《First Date》香港版，2024年為音樂劇《雄獅少年》粵語版巡演任聯合導演、編舞名舞台美學設計。

Florence是《奮青樂與路》的元祖級成員，當年在澳門演出《我要高8度》時，由她負責編舞，岑爺說他們在排練時遇上問題時，就會一起去食宵夜，Florence見證了這個音樂劇的誕生、成長和變遷。

「這個劇最後那首歌的最後兩句歌詞，就是當年我們四個（高世章、岑偉宗、方俊杰和Florence）食宵夜食到五點幾，一齊想出來的。」這首歌就是〈8度旅程〉，Florence繼續憶述那個「很難忘的一晚」：「當時的ending，我想做一個magic，我記得是1分26秒，我覺得有點棘手，大家就邊食邊傾。Leon（高世章）提出音樂的改動後，岑生就說最後兩句歌詞可以改為『面對無涯風霜 用愛重燃心中信仰』，然後我就說『得！我有畫面！』。」

就是這一餐宵夜，改寫了《我要高8度》的結局，而這兩句歌詞，也成為了《奮青樂與路》於2018年重演時的宣傳標語。

《我要高8度》海報

如果說Florence是《奮青樂與路》的「第一代」，Becca就是「第四代」了。Becca畢業於香港演藝學院戲劇學院，主修導演，憑《夜鶯玫瑰》分別獲IATC（HK）劇評人獎年度導演獎提名以及第14屆香港小劇場獎最佳導演提名，亦憑《一切從海浪開始》獲得第八屆烏鎮戲劇節青年競演小鎮獎–最佳個人表現獎（導演及演員），近年導演作品包括編劇工場《全麥方包》、香港話劇團「新戲匠」系列《夜鶯玫瑰》（聯合導演）、以及香港演藝學院《我是月亮》（兼任翻譯）。

Becca當年仍是演藝學院的學生，以觀眾身份觀賞《奮青樂與路》的演出時，感覺是非常震撼，就希望畢業後有機會參與這樣高水準的音樂劇製作，今年終於可以夢想成真，「坦白講，以我這個年資的導演，可以接觸到musical的機會不多，有很多東西需要學習，如果是話劇我尚可以一個人處理，但音樂劇有太多事物需要互相配合。」

《奮青樂與路》音樂劇排練

有趣的是，《奮青樂與路》舊版的導演方俊杰，正是Becca跟盧宜敬聯合導演《夜鶯玫瑰》時的戲劇指導，珠玉在前，問Becca會否有壓力？她回應「壓力一定有，但這是『正面的壓力』。」

問兩位導演如何分工，Florence說「在整場戲的導演處理、set、或是motive的東西，我們會一齊傾。她主要是負責drama，我就負責大畫面。我們雖然沒有很認真的傾談如何分工，但我們都自然而然地分得幾好。」Becca補充「acting相關的我會負責多一點，我會專注於演員，但是整個框架會一齊傾。」

問她們有否因為看見這次演員的能力和才華而作出改動，Florence說「中間有一段，本來是兩個女高音唱的，今次我們發現有兩個心光的同學仔完全可以掌握這一段，我們就決定讓她們來演。」另外有一段，高世章本來的安排是由原聲結他彈奏，但因為有一位學生懂得彈電子結他，所以就轉為電子結他，「成件事出嚟嗰浸味就唔一樣」。

《我要高8度》在2014年於澳門初演，今年可算是《奮青樂與路》的十周年。「十年來，經過了好多驗證，證明這個框架是有效的。」Florence說這次演出是在不改變這個劇的框架下，以十年來的累積，嘗試將這個劇「昇華」。

《奮青樂與路》音樂劇排練

Becca說這次演出用了新的設計師團隊，所以場景和衣服都煥然一新，更可以快速令場景轉換。「奮力向上爬」，正是舞台設計的出發點，所以場景有好多樓梯，「因為對我來說，努力的過程就是up and down」。

面對這麼多演員，兩位導演如何處理，Florence說「只可以逐個部分，每個人跟他們講，沒有捷徑」，慶幸「這班小朋友是乖的，他們都很聽話」，「跟專業演員的分別，就是要每一點都要跟他們說得好清楚，然後不停問他們：『你哋有冇問題？』、『你哋知唔知道自己做緊乜嘢？』」重點是需要「大量的溝通」和「大量的Energy」，Florence說每次排練後都是聲音沙啞。

好奇她們對於這班學生會否就更像是「老師」，而不是「導演」，雖然Becca說她「盡量避免有這個形象」，但Florence坦言「我們實際做的其實是這樣，因為我們真的由零開始教他們，包括紀律，你是需要灌輸給他們，但在相處模式上，他們都是叫我們的的名字，不是叫『Miss』。」更好奇為什麼不是稱呼她們為「導演」，Florence解釋：「我覺得這樣friendly一點」，「我前幾年排練時認識的學生，到現在仍會聯絡，因為這個模式，令他們更開心見誠去跟你交流，acting上我們需要這樣，我們需要他們的Honest，需要他們相對deep的東西」，面對不同背景和類型的年輕演員，兩位導演「亦師亦友」地跟他們真誠溝通，成就了這次傷健共融的演出。

《奮青樂與路》音樂劇排練

今年演出有很多年輕，甚至沒有演出經驗的新演員，問兩位導演以什麼準則來挑選，Becca率先回應「首先要唱得，音樂行先」，其次但也同樣重要的是「他願意open，他願意去試，如果我和他們在課室裡對答，我都聽不清楚他們的說話，他們又怎樣上台呢？」。

今年演出的遴選活動在1月中旬至2月上旬進行，其後於3月至8月進行超過300多小時的專業訓練，密集式訓練日營及後台體驗工作坊於復活節假期舉行，演員及後台的密集式排練於7月至8月的暑假進行。既要在短時間內排練，更要達到本劇的四大原則（4D）以體現藝術和品格教育：紀律（Discipline）——具有團體精神和嚴謹的紀律；奉獻（Dedication）——全情投入對藝術一絲不苟的態度；自我發現（Self-Discovery）——過程中經歷自我發現和追尋；喜悅（Delight）：結交志同道合的好友，樂趣無窮。她們如何同時完成兩個「不可能的任務」？

Becca是以專業態度，要求同學們要做好自己的本份，Florence則「覺得音樂劇本身已經可以達到這個目的，因為音樂劇需要團隊合作，然後你需要好好分配時間，你才可以完成這件事。」，然而，更重要的是「你要告訴他們，你們正在做的這件事，不是一個人的事，包括後台，和所有人。本身音樂劇這件事，其實是能夠達到某程度上的品格教育。」

Florence覺得這次遇見的一班年輕人都很「pure」，「這也是這個演出的其中一個核心，他們選擇來演出，或是試鏡，就代表他們一定對這件事有興趣，而在過程入面，感覺到難處，然後會有個bonding，我們一齊（去解決）啦！在排練時見到一些人很灰心，其他人就會幫他們加油！我覺得這件事是很organic。」

問兩位導演《奮青樂與路》來到2024年對香港和時下年輕人的意義，Becca說「這樣一大班人在台上做一件事，已經是很困難。我們現在花了很多時間在電話上，好多朋友都已經離港，那個感覺不是很『聚』。可以親眼看見這麼多年青人，為了一件事好努力的去做，那個能量，就是好重大的意義。」Florence覺得時代已經不同了，這一代的年輕人跟之前的一代，甚至幾代，可能有點不同，但有一點卻是共通的，就是「他們的純真，和那團火」，Florence相信無論是什麼年紀都曾經有這個階段，「在這樣的時代背景，你再入場看這個show，跟你在幾年前看，心態可能不一樣，或者你收到的訊息可能不一樣，又或者你（感受到的）那度『力』會更大。」

至於對於她們二人的意義，Florence說「我每一次排這個show，都感到他們給我的Energy，比我付出的更強大！然後，他們會不停地驚喜到你，你以為到這到位已差不多，但原來他們可以再去更多。這個情況，同時反過來影響了我們，在其他的show未必會遇到。我經歷了這麼多次，這個力量仍然是存在。」Becca也認同年輕演員們給了她很大的能量，「看見他們好pure地練好一隻舞、唱好一首歌，彷彿被喚醒了初心」。Becca甚至在這個故事裡，找到自己的影子。「這個戲，共鳴到我，是因為關於創作人的戲。」

※

「繼續自行迴避／你甚至可一聲不再響／毋須講往日熱血一場／塵土中天生天養／連蟋蟀都敢打仗／拿出勇氣鬥過才漂亮」（《奮青樂與路》〈再越高牆〉歌詞節錄）

《奮青樂與路》可算是一段充滿「能量」的「成長之旅」，不只是一個人成長，而是一大班人成長，不只是台前幕後有得著，更包括了台下的觀眾。

今年《奮青樂與路》的門票收益，將會全數用於推動青少年音樂劇發展之用，延展藝術傳承，並且教學相長，施比受更為有福！大家一起入場感受那份高8度的「能量」吧！

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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