不分疆界的自由宣言：Pink Floyd對創作人難以磨滅的影響｜林綸詩

之前《Dune》上畫,這個重拍除了是故事重塑,也找來舊片本來想找的Pink Floyd (歌曲《Eclipse》來做宣傳歌曲。無論 Pink Floyd在精神或政見上有否改變,它的影響力是大得無法被改寫,特別是對創作人的影響。

文:林綸詩|原題:不分疆界的自由宣言:Pink Floyd對創作人的影響



《狗陣》官方劇照

這個影響不單止是對西方創作界的,今屆康城影展「一種關注」單元中獲獎的大陸片《狗陣》,導演就處處用上Pink Floyd,借代其對音樂及自由的寄盼。故事講述剛出獄的男主角,在大西北的故鄉重投社區,面對小鎮及人事的改變,他喪失重啟人生的動力。2008 年是大陸的大事件之年,有汶川地震,有北京奧運,小鎮同樣被發展的巨輪扯著,鎮上無論好人、壞人,野狗、寵物,同樣不知如何走下去。導演以荒延的畫面及寂靜的日常,交待這個超現實的年代及國家。一幀幀大西北沙漠及落後小鎮的畫面,卻夾雜著Pink Floyd的海報和出色的音樂。

男主角本是音樂團員,朋友更是結他好手,當大家已經接受現實,男主角卻仍對音樂充滿熱誠。(片中一段是男主角罵當廚的朋友都不練琴了,朋友便拿起結他,彈了幾十秒,我看著真是驚呆,原來演員本身不懂彈結他,但為了螢幕上這幾十秒,練了足足一個月,且彈得毫無破綻。這幾十秒對樂迷來說,也是彌足珍貴,除了大顯指技,也表現出音樂人面對人生現實的無奈。) 這種音樂熱誠全以Pink Floyd的畫和音來代表。到結局,男主角找回活下去的熱情,電影便響起Pink Floyd的《Hey You》。

《狗陣》官方劇照

本來我對中文片配英文歌是十分抗拒的,但在這樣的文化背景之下——Pink Floyd對於八十年代生的國人而言,是十分有影響力的存在。不只是導演管虎,連電影總製片人梁靜亦說自己是Pink Floyd的樂迷,他們亦是親自寫信問准Pink Floyd的授權。

要看這首英文歌如何反映中國小鎮的一個男人心態,必定入場看看。史詩式的畫面,配上Pink Floyd的歌,是每個創作人最想製作的作品吧。

//Hey, you, out there on the road, always doing what you're told

Can you help me?

Hey, you, out there beyond the wall, breaking bottles in the hall

Can you help me?

Hey, you, don't tell me there's no hope at all

Together we stand, divided we fall//



作者簡介|林綸詩,80後中大人,鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審,最喜歡合唱歌。