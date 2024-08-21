35億達文西《救世主》失落7年　或將成為沙特阿拉伯「蒙娜麗莎」

【名畫/達文西/沙特阿拉伯】2017年，達文西畫作《救世主》(Salvator Mundi)在佳士得拍賣會上以驚人4.5億美金（約港幣35億）成交，成為拍賣史上最高成交價畫作，但在交易完成後，這描繪耶穌基督的油畫自此從世人眼前消失，行蹤成為為一大謎團，如今其神秘下落終於浮出水面。



根據英媒報導，《救世主》由沙特阿拉伯王儲穆罕默德・賓・薩勒曼（Mohammed bin Salman，簡稱MBS）購入，目前正儲存於日內瓦某處，未來有由計畫在沙特阿拉伯首都利雅得博物館展出，屆時畫作將如羅浮宮《蒙娜麗莎》一樣，成為當地文化標誌。



《救世主》為當今拍賣史上成交價最高作品（Getty）

達文西真跡還是學徒之作?

《救世主》創作於文藝復興時期，描繪耶穌基督以祝福姿態，手持一顆水晶球，象徵著他對世界的主權。畫作曾在2011和2012年於倫敦國家美術館展出，然而不少學者認為作品出自達文西工作室學徒之手，直至2017年拍賣前夕，佳士得才宣稱多數頂尖學者認為這幅畫可能是達文西真跡，並創下有史以來最高拍賣成交紀錄。

達文西的名畫《救世主》（Salvator Mundi）（圖片來源：Wiki）

然而，仍有專家對此保留仍對其真偽持保留態度，認為畫作風格與達文西已知作品有出入，尤其是人物比例和面部特徵等細節。此外，這幅畫曾多次大規模修復，使人質疑其底層及細節真實性。

將成為沙特阿拉伯「蒙娜麗莎」

儘管《救世主》身世存疑，但根據BBC日前報導，沙地王儲MBS對它別有重視，並有意將之作為利雅德新博物館的龍頭展品。普林斯頓大學中東研究教授、MBS密友伯納德·海克爾透露，MBS計劃在利雅德「建一座非常大的博物館」，並希望《救世主》能像羅浮宮的蒙娜麗莎一樣，成為吸引遊客的主力展品。

利雅德世界文化博物館（Museum of World Cultures）將於2026年落成，或許會是《救世主》未來展出之地（資料圖片）

目前相關畫作仍未有具體展出資訊，然而大英博物館前館長Hartwig Fischer上月就被委任作2026年落成之利雅德世界文化博物館（Museum of World Cultures）首任館長，此館將收藏來自五大洲的主要文化遺產，為薩勒曼國王公園的皇家藝術建築群（ Royal Arts Complex）一部分，或許會是《救世主》未來展出之地。