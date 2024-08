《消極之鬼》多元化負能量舞台喜劇　觀後身心靈大滿足｜何故專欄

《消極之鬼》,充滿視聽之娛的多元化負能量舞台喜劇,三位主角施展渾身解數,積極地為觀眾帶來「消極的快樂」!



《消極之鬼》由白只、楊偉倫(阿卵)和邱頌偉(阿雞)主演及文本創作,白只兼任監製,邱頌偉兼任導演,另一文本創作是近期產量很多的年輕編劇許晉邦,陸氏姊妹傾力相助(陸昕監製,陸晛執行監製),製作經理陳寶愉,舞台監督麥凱欣,林俊浩形體指導,舞台設計阮漢威,燈光設計羅瑞麟,音響設計馮璟康,服裝/宣傳形象設計Alan Ng,錄像宣傳潘宇鋒,可算是一個非常積極的劇場組合。



《消極之鬼》海報

《消極之鬼》由多個獨立故事組成,有搞笑有共鳴有互動有感性,早前預告的精彩內容,只保留了【話題終結者——掃興凌】,其餘三個事先張揚的故事【七傷拳力遊戲】、【公司註冊雙標】和【斷捨離之手中無劍心中有劍】都沒有出現,或是以不同形式轉化成為其他段落的劇情?又或其實只是主創們跟大家開玩笑?因為在宣傳早已註明「以上故事只作參考,演出時可能會有刪改」,借用阿卵在場刊上的說法,這是一次「任性嘅演出」。

《消極之鬼》海報

《消極之鬼》的英名劇名是《The Phantom of The Negative》,劇中的「鬼」並非「Ghost」,而是「Phantom」,既可以向百老匯著名音樂劇歌劇魅影(The Phantom of the Opera)致敬,也可以讓三位主角演變出更多可能性,除了在宣傳上的相撲手、還可以是軍人、執事、太空人、足球小將、賣火柴的女孩、甚至是樂隊組合。

圖片來源:筆者

《消極之鬼》的重點之一是音樂,除了開場和結尾的兩首歌曲,過場歌〈FIX YOU〉、〈從不喜歡孤單一個〉和〈劃火柴〉既配合劇情,又彷彿帶有弦外之音。《消極之鬼》另一重點是精心設計的舞台,讓壽辰劇院上下兩層的觀眾都可以樂在其中,值得一讚。《消極之鬼》有條件進化成為一個內容更豐富的音樂劇。

圖片來源:筆者

《消極之鬼》的場刊很有心思,特別設計成一張大碟的模樣,劇中的白只、楊偉倫和邱頌偉分別化身Uncle Paper、Uncle Egg和Uncle Chicken,組成「空氣新清機」(DA AIR REFRESHER),這次在壽辰劇院的演出是他們WORLD TOUR 2024的灣仔首站,場刊就是呼應劇情【消極金句】的推介金曲〈唔好放棄你嘅夢呀,繼續瞓,瞓呀!瞓呀!〉的大碟,共有六個版本,Side A是「original mix」、「瞓唔著失眠remix」和「瞓得著唔使remix」,Side B是「純音樂伴奏版」、「純歌詞伴讀版」和「純鼻鼾聲」,真的非常抵死!

《消極之鬼》海報

《消極之鬼》毫無冷場,部分劇情更殺你一個措手不及!第一幕【YMCA娛樂至死】,三位年老的Uncle跟大家演唱「消極推介」金曲〈YMCA〉,全場觀眾起身一起互動,大家都情緒高漲!第二幕【掃興凌】是一段戰場上的小插曲,三位軍人和隊長的微妙關係非常過癮。【QR Code】是我最愛的一幕,啜核地諷刺茶餐廳以QR Code落單,道出不少觀眾的心聲!【大小姐】的台上台下互動很有趣,如果觀眾有更多發揮機會更理想。【消極金句】巧妙地將網上的負能量金句重新包裝,在三位主角出色的演繹下,有意外驚喜。【頒獎禮】和【賣火柴的女孩】可以更感人,兩幕【西西】和【月球上的太空人】的形體藝術可以更誇張,【足球小將】的主題曲可以作為另一首「消極推介」,又或是借用「奧運效應」改為其他更具話題性的運動。壓軸「空氣清新機」現場獻唱「消極推介」榜首的〈小炒王〉,如果背景改為大牌檔,應該會更配合阿雞在場刊上的分享「生活的選擇像是吃飯的餐廳一樣越來越少」,更發人深省。

圖片來源:筆者

《消極之鬼》化消極為積極,將壓力轉為歡笑,借用阿雞在場刊上的說法「雖然生活是多麼的沒趣味,但消極也可以是快樂的來源」,雖然「這個演出並沒有偉大的訊息」,卻讓每位入場觀眾都滿載而歸,除了可以欣賞到精彩的演出,更獲贈香港製造的「消極米粉」一包,讓「消極的快樂」得以昇華,身心靈大滿足!

(專欄「何故火鍋館」每月刊出,標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。)

作者簡介︱何故,內向、憂鬱而文靜的作家,已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



更多電影評論文章,可參看作者Facebook