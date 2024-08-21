《消極之鬼》多元化負能量舞台喜劇　觀後身心靈大滿足｜何故專欄

《消極之鬼》，充滿視聽之娛的多元化負能量舞台喜劇，三位主角施展渾身解數，積極地為觀眾帶來「消極的快樂」！



《消極之鬼》由白只、楊偉倫（阿卵）和邱頌偉（阿雞）主演及文本創作，白只兼任監製，邱頌偉兼任導演，另一文本創作是近期產量很多的年輕編劇許晉邦，陸氏姊妹傾力相助（陸昕監製，陸晛執行監製），製作經理陳寶愉，舞台監督麥凱欣，林俊浩形體指導，舞台設計阮漢威，燈光設計羅瑞麟，音響設計馮璟康，服裝/宣傳形象設計Alan Ng，錄像宣傳潘宇鋒，可算是一個非常積極的劇場組合。



《消極之鬼》海報

《消極之鬼》由多個獨立故事組成，有搞笑有共鳴有互動有感性，早前預告的精彩內容，只保留了【話題終結者——掃興凌】，其餘三個事先張揚的故事【七傷拳力遊戲】、【公司註冊雙標】和【斷捨離之手中無劍心中有劍】都沒有出現，或是以不同形式轉化成為其他段落的劇情？又或其實只是主創們跟大家開玩笑？因為在宣傳早已註明「以上故事只作參考，演出時可能會有刪改」，借用阿卵在場刊上的說法，這是一次「任性嘅演出」。

《消極之鬼》海報

《消極之鬼》的英名劇名是《The Phantom of The Negative》，劇中的「鬼」並非「Ghost」，而是「Phantom」，既可以向百老匯著名音樂劇歌劇魅影（The Phantom of the Opera）致敬，也可以讓三位主角演變出更多可能性，除了在宣傳上的相撲手、還可以是軍人、執事、太空人、足球小將、賣火柴的女孩、甚至是樂隊組合。

圖片來源：筆者

《消極之鬼》的重點之一是音樂，除了開場和結尾的兩首歌曲，過場歌〈FIX YOU〉、〈從不喜歡孤單一個〉和〈劃火柴〉既配合劇情，又彷彿帶有弦外之音。《消極之鬼》另一重點是精心設計的舞台，讓壽辰劇院上下兩層的觀眾都可以樂在其中，值得一讚。《消極之鬼》有條件進化成為一個內容更豐富的音樂劇。

圖片來源：筆者

《消極之鬼》的場刊很有心思，特別設計成一張大碟的模樣，劇中的白只、楊偉倫和邱頌偉分別化身Uncle Paper、Uncle Egg和Uncle Chicken，組成「空氣新清機」（DA AIR REFRESHER），這次在壽辰劇院的演出是他們WORLD TOUR 2024的灣仔首站，場刊就是呼應劇情【消極金句】的推介金曲〈唔好放棄你嘅夢呀，繼續瞓，瞓呀！瞓呀！〉的大碟，共有六個版本，Side A是「original mix」、「瞓唔著失眠remix」和「瞓得著唔使remix」，Side B是「純音樂伴奏版」、「純歌詞伴讀版」和「純鼻鼾聲」，真的非常抵死！

《消極之鬼》海報

《消極之鬼》毫無冷場，部分劇情更殺你一個措手不及！第一幕【YMCA娛樂至死】，三位年老的Uncle跟大家演唱「消極推介」金曲〈YMCA〉，全場觀眾起身一起互動，大家都情緒高漲！第二幕【掃興凌】是一段戰場上的小插曲，三位軍人和隊長的微妙關係非常過癮。【QR Code】是我最愛的一幕，啜核地諷刺茶餐廳以QR Code落單，道出不少觀眾的心聲！【大小姐】的台上台下互動很有趣，如果觀眾有更多發揮機會更理想。【消極金句】巧妙地將網上的負能量金句重新包裝，在三位主角出色的演繹下，有意外驚喜。【頒獎禮】和【賣火柴的女孩】可以更感人，兩幕【西西】和【月球上的太空人】的形體藝術可以更誇張，【足球小將】的主題曲可以作為另一首「消極推介」，又或是借用「奧運效應」改為其他更具話題性的運動。壓軸「空氣清新機」現場獻唱「消極推介」榜首的〈小炒王〉，如果背景改為大牌檔，應該會更配合阿雞在場刊上的分享「生活的選擇像是吃飯的餐廳一樣越來越少」，更發人深省。

圖片來源：筆者

《消極之鬼》化消極為積極，將壓力轉為歡笑，借用阿雞在場刊上的說法「雖然生活是多麼的沒趣味，但消極也可以是快樂的來源」，雖然「這個演出並沒有偉大的訊息」，卻讓每位入場觀眾都滿載而歸，除了可以欣賞到精彩的演出，更獲贈香港製造的「消極米粉」一包，讓「消極的快樂」得以昇華，身心靈大滿足！

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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