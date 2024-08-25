「香港遺美」林曉敏城市幾何攝影展　走進香港建築探索視覺盛宴

【香港建築】香港作為國際大都市，擁有中西文化交薈的魅力，有著矗立入雲的摩天大樓亦有別具歷史感的西式建築，構成了這座城市的標誌性景觀，隱藏在建築物之中的細節往往值得細味。可惜這片土地以繁忙見稱，急促的節奏步伐使人不免會忽略了這些美學元素，幸得有不少創作者為我們捕捉這座城市之美，林曉敏就是其中一位擅長以鏡頭記錄舊事物，呈現香港獨特多姿藝術風貌的藝術家。



圖片來源：香港遺美／林曉敏

畢業於香港中文大學的林曉敏，於2020年設立「香港遺美」平台記錄香港的文化遺產，引發無數人的共鳴，及後著有《香港遺美——香港老店記錄》一書以及多次參與展覽，將香港之美及動人故事傳播更遠。在書中林曉敏以攝影散文集形式，透過文字和照片將城中很多不為人知的大小故事發掘和記錄下來，在她的鏡頭下平常不過的事物都顯得獨特，引起了大家注意一些傳統與歷史正在悄然消失。香港每天努力興建，但空間有限代表著原來的事物將無法繼續留存，而且這些老店或建築其實是文化的載體，例如隨著涼茶舖的結業祖傳秘方也有機會失傳。那些獨特的字體、招牌、裝飾可能終有一日只能搬進藝術館。

林曉敏畢業於香港中文大學，中國語言及文學系學士、文化及宗教研究系碩士。於2020年設立「香港遺美 Hong Kong Reminiscence」平台，記錄香港的文化遺產（圖片來源：香港遺美／林曉敏）

香港「遺美」語帶相關，在唯美的背後也是一種超現實的想象，林曉敏以其獨到的美學觸覺攝下景象，照片的美感除了是技術也是記憶與情感。「香港遺美」成立之時並非香港最風光繁華之際，甚至說是低谷也不為過，被疫情肆虐、經歷移民潮、大量商鋪結業等等，整整數年間被陰霾籠罩著，「香港遺美」猶如一道溫暖的陽光照亮人心，訴說著關於美麗的故事，提醒大家身邊還有很多好事物。林曉敏的靈感無限亦相當多產，除了早期以老店為主的作品打響了名堂，電車、鐵路、甚至是市郊的廢墟都能成為她的攝影主題，觀看這座城市的角度不應單一。

圖片來源：香港遺美/林曉敏

勵德邨（圖片來源：香港遺美／林曉敏）

近日林曉敏再有作品展出，於香港康得思酒店舉行名為「藝術之旅：城市幾何」的攝影展覽，帶領大家細味香港不同年代建築的幾何風格，當中由摩天大廈、神秘小巷、歷史古蹟、當代建築、寺廟、學校、唐樓、公共屋邨、商業大廈以至是大宅別墅，穿梭港九新界及離島來一頓視覺盛宴，邀請大家從點線面的獨特角度探索本地歷史和建築演變，發掘隱藏在都市中的另類之美。透過這些獨特的角度，觀眾可以對事物有更深入的理解，例如在勵德邨著名的圓柱體設計當中，層層遞進的結構有趣地壓縮在平面之上，中間透露了藍天，原來這種圓柱設計可以有助採光及空氣對流。

祖堯邨（圖片來源：香港遺美／林曉敏）

中大科學館（圖片來源：香港遺美／林曉敏）

早在70年代落成的祖堯邨因為錯層式設計而聞名，環境優美曾奪得過建築設計獎項， 被譽為「最美屋邨」，經過翻新之後換上了珊瑚色調外觀顯得賞心悅目，矗立在荔景山上與天藍色背景相映成趣。畢業自中大的林曉敏當然對母校遠近馳名的中大科學館熟悉非常，這座由名建築師司徒惠設計的野獸派建築，既有歷史感又略帶超現實，盡顯粗獷主義之美。還有林士街停車場、蘇屋邨巴士站、深水埗唐樓等等各具特色，透過欣賞作品有助加深對香港建築藝術的理解，極具視覺張力的幾何圖案以及隱藏在細節之中的精緻工藝，體現出香港建築設計的創意與前瞻性。這裡其實絕非人們口中的石屎森林、文化沙漠，美學價值甚至滲透在一磚一瓦之內。

「藝術之旅：城市幾何」攝影展覽

日期：即日起至2024年9月30日

地址：九龍旺角上海街555號香港康得思酒店L層大堂

