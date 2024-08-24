蘇玉華宣布主演Jodie Comer得獎獨角戲《完美證供》　暫公演18場

【舞台劇/獨角戲】今年後半年最受矚目舞台劇，除了黃子華和劉嘉玲主演《香港式離婚》，相信就是這套由潘燦良執導，蘇玉華主演的獨角戲《完美證供》（Prima Facie by Suzie Miller）。該劇曾入圍五項英國舞台劇最高榮譽勞倫斯·奧利維爾獎提名，並獲得其中最佳新劇本獎項以及最佳女主角獎，後來劇目在百老匯上演，亦再次奪東尼獎最佳女主角獎。



兩人早前在社交媒體宣布將於年底把劇目帶到香港，暫定12月27日起公演18場，目前所有優先預訂門票已全數售罄。



該劇為約130分鐘獨角戲，是澳洲劇作家Suzie Miller作品，最初於2019年在悉尼上演。而劇目較為令人熟知的是由《獨行殺姬》（Killing Eve）女星Jodie Comer主演版本，分別在2022年和2023年於倫敦西區和紐約百老匯上演，亦是由她同時奪下勞倫斯·奧利維爾獎以及東尼獎最佳女主角殊榮。該版舞台劇在錄製成NT Live電影版後，2022年曾在香港院線上映。劇目去年以《初步舉證》名稱在內地上演中文版，當時由辛芷蕾擔任女主角。

該劇講述女主角原為一位只相信法律系統的頂尖刑事辯護律師，她口才出色，並不對客戶進行價值判斷，認為無罪推定是文明社會基石，多年來為被控訴強姦和性侵人士作無罪辯護，並一次一次獲得勝利。後來她被一位同事強姦，使她不得不重新思考自己的女性身份，才發現自己作為性侵倖存者，必須面臨父權制度下法律體系內種種障礙，才有機會為自己取回公道。潘燦良、蘇玉華版舞台劇將於2024年12月27日起上演，目前尚未公布任何公售消息，有興趣讀者不妨關注劇團IG密切留意。