莫奈《睡蓮》拍賣神話再展開　探索印象派大師的靈感之旅

【莫奈《睡蓮》拍賣】印象派被視為現代繪畫的起點，說到印象派不得不提莫奈（Claude Monet）這位畫派的代表人物以及創始人，相信藝術愛好者們都對這位大師熟悉非常，尤其是他的標誌性作品系列《睡蓮》，其作品往往能在拍賣場上拍出驚人的天價佳績，在即將到來的9月，再有一幅《睡蓮》迎來拍賣，本由莫奈家族所收藏，是為系列中最早的一組作品之一，估價高達2.8億港元。



《睡蓮》，估價：港元200,000,000 – 280,000,000（圖片來源：佳士得）

莫奈的個人拍賣紀錄是為1890年後創作的《乾草堆》，成交價達1.107億美元，至於睡蓮系列也不遑多讓，在2018年拍賣的《綻放的睡蓮》以8,468萬美元成交。無論是乾草堆還是睡蓮系列，都來自莫奈風格形成的黃金15年時期創作。莫奈一生所繪畫的油畫作品多達250幅，於1883年因為妻子離世，他為了追求平淡生活移居巴黎，晚年的大部分時光多在吉維尼花園中度過，可惜罹患白內障，此時他會親身下田，花園內盛開著各式花卉，他曾說過自己除了繪畫和園藝外已是一無是處，卻在這段時期創作出最多驚世之作，《睡蓮》正是這時期的一個成熟系列，他從單純的觀賞睡蓮以至激發出創作靈感，恍如見到池塘裡的精靈浮現在他的眼前，令他不禁執起畫筆。

莫奈與吉維尼花園（網上圖片）

《乾草堆》，1891年作。2016年11月16日於佳士得紐約售出，成交價81,447,500美元（圖片來源：佳士得）

《睡蓮池》，約1917-1919年作。（圖片來源：佳士得）

至今《睡蓮》已被世界上各大知名的美術館、博物館所收藏，極少數為私人珍藏，藏家對之「求畫若渴」，可惜多年來鮮有畫作流出市場。作為現代藝術史上最具影響力的作品之一，是次拍賣的作品是為系列中最早的一組，也標誌著這個傳奇系列的開端，別具象徵意義。首組《睡蓮》系列中共有8幅畫作，在格式、尺寸、顏色和處理手法上也不盡相同，其中4幅作品現由巴黎馬蒙丹莫奈美術館、洛杉磯郡立藝術館、鹿兒島市立美術館和羅馬國立當代藝術博物館收藏。拍賣將於9月26日舉行，此作以消失的地平線將觀眾的視角帶到池塘的中央，摒棄四周細節，讓目光集中於池水、大氣和光線，呈現出各種元素不斷變化，時刻改變的波光粼粼池塘表面引人入勝。

《印象・日出》（圖片來源：Wiki）

奠定莫奈印象派大師地位的，要回顧印象派的命名起源《印象・日出》這幅海景畫，於1874年莫奈與友人舉辦了一個獨立展覽，《印象・日出》在當中展出，卻受到學院派的攻擊，因為印象派的特色是未經修飾的筆觸呈現光線的效果，如此嶄新的形式於當時不被學院派所接受，被視為糢糊、粗糙、不完整的作品，並以「印象主義」來諷刺這種手法。莫奈與友人一直都反對當時的畫壇風氣，所以早在1874年已一起成立了「無名畫家」社團，以獨立形式舉行展覽，本來反應甚為冷淡，直到《印象・日出》面世，遭受批評後反而吸引到世人注意，他們亦毫不忌諱地以印象派自居。

《拉瓦古的塞納河》，1879年作。（圖片來源：佳士得）

此外，在吉維尼花園之前塞納河也是莫奈的重要靈感來源。雖然剛過去的巴黎奧運世人對於現時污染嚴重的塞納河印象不佳，但在19世紀卻是不少文人雅士的創作對象。莫奈一生都在繪畫不同季節的塞納河，認為塞納河總是充滿新鮮感，尤以光線對其影響更是迷人。他的畫作擅於表現光影變化，展現時間流動的視覺效果，即使來到今天仍然能夠不斷為觀眾帶來視覺衝擊。