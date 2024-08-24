奇幻小鳥與新活日常的混合體——松本大洋《東京平常日》｜湯禎兆

在深圳蔦屋偶遇《東京平常日》，閱後心情大快，充電感滿溢。

文：湯禎兆｜原題：奇幻小鳥與新活日常的混合體——松本大洋的漫畫《東京平常日》（內地譯名）／《東京日日》（台譯）



初揭下去，看到主角鹽澤與小鳥對話，登時大驚，難道竟是《佐佐木與文鳥小嗶》翻版？但那不是我認識的松本大洋，而且《佐佐木與文鳥小嗶》小道於１８年始載，漫畫版至２１年才出現；《東京平常日》則於１９年啟刊，怎樣說也是同期作品。有趣的是，同是對職場怠倦的主角與小鳥的奇幻對話，所指向的異世想又不可說全無關連——鹽澤立心以退職金去創辦自己心目中理想的漫畫雜誌，何嘗不是佐佐木出入的超越時空平行世界演繹？——劍指一個抽離了現實時空（因負責的雜誌停刊而辭職）的「異世界」（沒有人看的漫畫？）！

《東京日日》（locuspublishing/IG）

其實當中的「新活日常系」意識滿溢，我想不出喜歡《新活日常》的人，會有不愛《東京平常日》的可能性。與役所廣司一樣，鹽澤也是一個選擇脫離原來人生角色，去選擇下半場崗位的人物——只不過他沒有轉換跑道，仍是在漫畫上翻騰。簡言之，所謂「新活日常」正是一種反詮釋的態度——日常本指重複機械性的職份，往往予人無耐及為稻粱謀之感；只是在「新活」的前飾下，那表面上的平常，已成為當事人主觀上的積極抉擇，意義絕對不可同日而語。

（《東京平常日》之一）

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）