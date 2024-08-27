早期基督教世界第一批宗教建築　攝影捕捉亞美尼亞古老修道院靈魂

石磚構建成穹頂、鑿刻成梁柱、砌築成尖塔，遠道而來的修行者們點亮了教堂中的蠟燭，在塔頂的十字架下虔敬地頌禱主名。而今物是人非，修道院內的燭光不再燃明，徒留斑駁傾頹，任憑十幾世紀的時光與風雪拂過，依舊在亞美尼亞高原上巍然屹立，永恆且寂靜。

文：moom bookshop｜圖片來源：《Stone & Candle. Armenian Monasteries》



Ted & Nune《Stone & Candle. Armenian Monasteries》（圖片來源：https://moom.cat/l/sdbNcE）

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位於歐亞大陸中心——南高加索地區的亞美尼亞共和國在西元四世紀初便將基督教制定為官方宗教，是世界上第一個基督教國家。國內群山遍佈，高原山脈對古亞美尼亞人來說具有神學意義，教徒們也因此修建了許多修道院與教堂。也許是得益於地處偏遠、杳無人煙之所在，即使是面對千百年來高加索週遭地區政治環境的動盪不安，依舊在冥冥庇佑中留存了下來。

Ted & Nune《Stone & Candle. Armenian Monasteries》（圖片來源：https://moom.cat/l/sdbNcE）

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「我們想像曾經的朝聖者跋山涉水來到這些信仰的紀念碑，只為點燃一支名為信仰的蠟燭，內心震撼不已。」《Stone & Candle. Armenian Monasteries》為攝影師雙人組 Ted & Nune 長期進行的攝影企劃，旨在探索並以影像保存亞美尼亞全國及附近地區的古老修道院與教堂。這些建築的歷史最早可追溯到西元四至十三世紀，作為教育、藝術和科學曾經繁榮發展的場所，是早期基督教世界的第一批宗教建築，更是重要的文化中心。如今則作為永恆的紀念碑矗立原地，在白雪如同面紗覆蓋其圓頂的景觀下，更顯莊嚴神聖。

Ted & Nune《Stone & Candle. Armenian Monasteries》（圖片來源：https://moom.cat/l/sdbNcE）

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Ted & Nune 的家族成員皆與亞美尼亞有千絲萬縷的關係：Ted 的祖父是來自西亞美尼亞的建築師，在種族大屠殺時期逃離至美國並為殉道者修建了一座教堂；而 Nune 的父親則是出身東亞美尼亞的建築學家，對當地歷史與建築有著深厚的學識。兩人因對建築的熱愛而相識，決定帶著彼此的集體記憶回到異國故鄉，最終在與周圍環境融為一體的宗教遺址中找到了先祖們凝結的哀愁，透過影像傳遞著對這塊土地的和平期望。

（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文，標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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