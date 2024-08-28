日本藝術家柳美和　社會上的角色扮演在大眾欲望下堆砌偶像幻想

現在的網紅還是一直以來的偶像，在大眾面前看似擁有著一切般令人艷羨，其存在卻受制於大眾。早前人集動畫《我推的孩子》上映第二季，作品爆紅的其中一個原因是作者揭開了偶像背後的陰暗面，道中常人不禁觸及的真相；另一邊廂Netflix亦上映了一齣引起熱話的實境節目《激讚網紅》，參與的網紅們為了「生存」要贏得眾人的「激讚」，甚至挑戰自己的底線。在韓流盛行之前日本向來是「偶像大國」，偶像光鮮的形象有幾多是堆砌出來？他們背後是受到經理人的掣肘還是大眾的慾望所致？日本著名攝影藝術家柳美和（Yanagi Miwa）早在90年代創作出一系列反思大眾欲望及日本女性議題的作品，至今看來還是歷久常新。



在《我推的孩子》道出了不少一針見血的見解：「偶像是販賣幻想的職業」、「說謊能帶來幸福」，將實現幻想的權利交予他人，用謊言來成就出另一個自己，即是失卻了自己。柳美和在1993至1999年間完成了一部別具影響力的作品《電梯女郎》（Elevator Girl），電梯女郎是以前在日本百貨公司操作電梯的女孩，現在已鮮有見到，這些女孩在狹窄的盒子裡日復一日地重複同樣的任務，不僅為客人服務，也要塑造出旁人眼中完美的形象，她們穿著一式一樣的制服，臉上不流露出一絲情感，是為專業。所拍攝年輕模特兒身體條件都相似，擺出猶如飽經訓練的姿勢，暗示著她們的動作、活動自由及所處的位置都受到限制。作品隱喻了日本文化對於女性的限制，特別適用於螢幕前工作的女性。照片背景為美輪美奐的室內設計或消費品，觀眾以及現實中的客人凝視著這個畫面，反映出社會對消費品的執著與欲望，一定程度上也是一種物化女性或偶像的態度。作品創作時期正值日本人反思傳統父權社會與資本主義的意識形態，尤其是日本女性一直以來受到壓制和理想化，以服務和服從男性主導的社會而生。

偶像或是網紅一直以來都處於一個被動的角色，他們的價值取決於大眾的認同與喜愛，好比商品一樣。他們不需要情緒，專業的形象建基於標準化的動作，一旦出錯即萬劫不復，正如《我推的孩子》中演藝圈令人詬病的氛圍。柳美和會以這種題材來創作，因為她作為藝術家、創作者亦在經歷同樣的事。她出生於1967年的神戶，於京都市立藝術大學畢業，擁有手工藝及藝術學位，畢業後她先從事教師工作，開始意識到自己其實是被迫扮演女教師的角色，慢慢失去了自我，比起獨特的個體更像是統一化的群體，然後發現根本整個社會都充斥著這個現象，從此生起了創作慾。最初她需要為作品拍照作紀錄，從中發現了自己攝影的天賦，並開始了以攝影為媒介的創作之路。雖然她的作品很多時會以電腦技術來達到理想的效果，但亦需要花上大量成本精心策劃出場境，達到超現實的效果。

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承接著《電梯女郎》柳美和繼續深入探討，開展了《我的祖母》系列（My Grandmothers），聚焦在14至20歲的年輕女孩如何看待自己50年後的生活，其中一些模特兒來自《電梯女郎》系列，她會訪問這些女孩：50年後想看到一個怎樣的世界？如何想像自己如何生活其中？她認為時下年輕人過於著眼於現在，這樣會限制了他們能做的事情，讓他們想像未來等於打破了年齡限制，可以更自由地表達自己的願望，隨後發現當今天感受到的限制愈多，會反映在對未來的想像的自由程度。得到答覆之後柳美和會與模特兒一起拍攝，透過化妝和後製技術將想像的自己和場景實現出來，作品顯示出各式各樣的情緒，既有歡欣亦有悲傷，還有一些感到孤獨，幻想出未來身處在災難的環境。作品意圖將日本女性從傳統規範中解放出來，比起《電梯女郎》美麗的模特兒卻帶有滿滿壓抑感，祖母們雖然失去了年輕貌美但帶有一種積極的寬容。在拼盡所有活在當下之際，可能燃燒的花火愈是熊亮，未來的道路愈是昏暗。

在《激讚網紅》的結局之後出現了一段小插曲，贏家最後因為太想與粉絲分享勝利的消息，違反了保密條款失去了3億韓元獎金。參加者在節目中為了勝利手段盡出，有些大尺度舉動令人心驚，不少參加者難以接受殘酷的現實，甚至因為沒有得到點讚或得到負評落淚，連受萬眾景仰的「亞洲王子」張根碩也要放下身段最後無功而返。這齣網路生態紀錄片宛如恐怖片，但可能我們每天生活其中。