崩壞馬斯克雕塑隨Cybertruck遊德州　製作團隊：望將meme帶到現實

【雕塑/馬斯克/ Cybertruck/ Tesla/ meme】相信不少人都見過這樣一幅馬斯克（Elon Musk）meme：鉛筆素描中馬斯克面容「扭曲」，五官不符比例，下垂臉頰讓他看似正在融化。畫作原先為粉絲致敬馬斯克作品，但由於畫面實在過於崩壞，迅速成為網絡迷因，馬斯克本人亦多次對此meme作出回應。



早前這幅meme就走進現實，一座巨大「崩壞版」馬斯克頭部雕塑在啞黑色Tesla（特斯拉）Cybertruck後拖行，巡遊於美國德州布朗斯維爾街頭，相關影片隨即在網絡引起熱議。



根據美媒報導，這座半身銅像背後是一個名為「ELONDAO」的虛擬貨幣團隊。在2021年，「崩壞」馬斯克meme圖作者Watchieboy出售該作品原畫以及其NFT，並由用戶「lil_dojo」購入，二人認為此梗圖具有成為「現實世界資產」（Real World Assets, RWA）潛力，於是便建立「ELONDAO」團隊，創建了一種名為「ElonRWA」之加密貨幣。

後來「lil_dojo」更將Meme圖渲染成3D圖像，其團隊成員「Louis XXII」則委託3D打印公司WhiteClouds製作實體雕像。雕塑達九英尺高，雖然看似銅像，實則是由泡沫塑料和玻璃纖維組成，製作耗時一個月。

「Louis XXII」表示團隊想將meme帶入真實世界，思考自己能對現實世界產生什麼影響，稱雖然成員都是一群活躍於熒幕前的人，但仍希望能籍此接觸更多人。「ElonRWA」官網則指雕塑是為了吸引大眾注意力，既是對馬斯克成就之致敬，也是對其「史詩級失敗」的提醒。

《ElonRWall》實景圖（ElonRWA）

除了馬斯克雕塑，團隊今年稍早亦委託藝術家Carlos Guerrero在一面三層高墻上創作壁畫，取名《ElonRWall》 。壁畫同樣是由馬斯克畫作meme作為靈感，上面寫有「Ad Astra」字眼，為拉丁文諺語「Per Aspera Ad Astra」簡寫，意思是前往星際是困難的，這也是電影《星際任務》英文片名，而壁畫另一面則寫著「Occupy Mars」（佔領火星）。

《ElonRWall》壁畫其中一面寫有「佔領火星」字眼（elonrwa/X）

這幅壁畫目前同樣位於德州布朗斯維爾，就在前往SpaceX發射基地Starbase必經路上。根據團隊官網所指，將來會有更多圍繞馬斯克進行的藝術活動，甚至有可能進行實體展覽，有興趣讀者可以前往其官網了解更多。

此非第一次有馬斯克雕塑出現在德州街頭，早在2022年便有加密貨幣團隊「Elon GOAT Token」為他製作雕塑。「GOAT」是「Greatest of all times」（史上最偉大）縮寫，單詞同時有山羊之意，於是在這座雕塑中，馬斯克頭部安裝在山羊身體上，而山羊則坐在火箭之上。該團隊表示，雕塑花費60萬美元，目的是為了表彰馬斯克「對加密貨幣之貢獻」。