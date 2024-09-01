深圳首個戶外數字媒體劇場 寶安濱海廊橋新媒體藝術展光影震撼
撰文：ShenzhenWeekly
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蔚藍的夢境，浩瀚的星空，光影交錯的視覺奇觀，在現實場景與宇宙世界不斷穿越。
沒錯！八月深圳超震撼的展覽出現了！
就在深圳寶安濱海廊橋的「數字媒體劇場」，這是一場以「連續生命」為主題的戶外大型藝術展。
按圖看更多展覽相片👇👇👇
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四大主題：①生命起源 ②萬物生長 ③文明發展 ④通往宇宙
從波瀾壯闊的海洋到勃勃生機的茂盛森林，從古文字的演化到編程語言的奧秘再到未來科技藍圖，每一個畫面都讓你都極具視覺衝擊力。
你可以站在天橋俯瞰全景，可以到地面與光電互動，也站在螺旋式樓梯拍照打卡，隨便拍都巨出片。
看展指南：
門票：免費免預約
時間：即日起至10月27日，每晚19:30-21:30（每半小時一場，一場大概10分鐘）
地址：深圳寶安區濱海廊橋H區數字媒體劇場（近JW萬豪酒店）
交通：深圳地鐵5號線寶華站
*注意！現場會根據天氣因素調整時間噢~
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