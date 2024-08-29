《我談的那場戀愛》借網絡騙案說一個孤獨與成長的故事｜何故專欄

撰文：何故
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《我談的那場戀愛》透過網騙情緣探討愛情真諦，故事有趣，角色可愛，細節有心思，演員有驚喜，美術和攝影都好有水準！

《我談的那場戀愛》海報

《我談的那場戀愛》由何妙祺編劇及導演，陳慶嘉和秦小珍監製，吳君如、張天賦、陳輝虹、鄧麗欣主演，譚運佳擔任攝影指導。何妙祺是資深編劇，跟陳慶嘉和秦小珍合作多年，曾經憑《美人魚》獲提名第36屆香港電影金像獎「最佳編劇」，今次是她首次執導的處女作，已見大將之風。

《我談的那場戀愛》劇照
《我談的那場戀愛》劇照

《我談的那場戀愛》以網絡騙案為主題，據說參考了不少真實的案例，但故事裡的網騙集團更似是一個電影製作團隊。城中著名婦科醫生余笑琴（吳君如 飾）喪夫數年，在交友軟件遇上網騙集團的李偉祖（張天賦 飾），他在集團首腦白先生（陳輝虹 飾）帶領下，按照集團的創作部主管瓊姐（鄧麗欣 飾），針對余笑琴的背景資料，偽裝成為中年喪妻的法籍石油工程師Alian Jeunet，讓余笑琴沉醉於網上情緣，她雖然被騙取巨款，卻堅持自己只是談了一場戀愛⋯⋯

《我談的那場戀愛》劇照

《我談的那場戀愛》既是一個關於「孤獨」的故事，也是一個講述「成長」的故事。余笑琴雖然是專業人士，而且繼承了亡夫（張錦程 飾）的巨額遺產，但她一直不快樂，身邊只有多次想跟她絕交的唯一朋友Diana（谷祖琳 飾），李偉祖更是一個失業又失戀，無家可歸的「廢青」，兩顆寂寞的心，在欺騙開始的網戀中連結起來，余笑琴慢慢打開心扉，李偉祖也找到適合自己飾演的「角色」。

《我談的那場戀愛》劇照

《我談的那場戀愛》的幾位主角都非常出色，就連配角都有亮麗表現。吳君如刻意收斂，有種淡淡的哀愁，令人耳目一新，有機會衝擊來年金像獎影后！張天賦跟前作《夜校》相比，簡直是脫胎換骨，前後兩個形象都掌握得不錯。陳輝虹繼續是冷面笑匠，在不經意間發放笑彈，輕描淡寫地傳遞出本片的重要訊息。鄧麗欣今次演得特別奔放，不斷賣弄性感好搞笑，豔光四射又迷人，是本片最搶眼的角色，吳里璐的服裝設計應記一功！來年金像獎的男女配角，我會投陳輝虹和鄧麗欣一票。張錦程和鄭中基的友情客串，分別飾演余笑琴的亡夫及前男友，雖然戲份不多，卻是舉足輕重，跟吳君如擦出火花，令本片生色不少。

《我談的那場戀愛》劇照

《我談的那場戀愛》的說故事方法有趣，穿梭於現實和回憶之間，起初以為是像《非常嫌疑犯》（The Usual Suspects）的套路，卻是別出心裁，究竟是否「信者得愛」並不重要，重要的是如何去愛。可惜兩位警員未有足夠發揮，否則，應該可以更配合主題，從更多角度向愛情和婚姻提出疑問，甚至控訴。

《我談的那場戀愛》劇照

《我談的那場戀愛》的重要景點是北海道首府札幌市，也是賣點之一，本片善用札幌市的標誌性景點，情景交融下，彷彿在看日劇。值得一讚是本片海報選用男女主角在札幌市市營電車（有軌電車）裡的劇照，營造出非一般港產片的浪漫感覺，令人充滿期盼。

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。

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