《驀然回首》與《秒速5厘米》：青春回憶的蒙太奇｜湯禎兆專欄

看藤本樹及押山清高的《驀然回首》，我腦中一直閃回新海誠的《秒速5公分》（編按：港譯《秒速5厘米》），那不關乎故事的主題要旨——當然如果要說，前者又何嘗不可看成為一曲動人心弦的情愫戀歌（京本升讀藝大的獨立宣言，正是希望可以提升畫功去追上藤野的遁辭，那是她倆面對連載夢想時的潛台詞）。

文：湯禎兆｜原題：新世紀《秒速》



《秒速5厘米》

更重要的，是高潮迭起的蒙太奇部分，當年《秒速5公分》以〈One more time, One more chance〉為配樂，不斷穿插貴樹、明里、花苗和水野在過去和現在的片段。最終，貴樹和明里在小時候曾約定的平交道上偶然擦身而過，以一種向左走向右走的情懷去解開心結，令貴樹得以釋懷重新上路，畫象與音效配合得妙到毫顛，奠定一代經典地位。

《驀然回首》透過四格漫畫的穿越時空後，同樣大量利用原畫、空鏡及定鏡的技法，今次配上haruka nakamura的天籟音色，重現一次洗滌人心的歷程。我常覺得他們均善用中國畫傳統的留白技法，只不過由同一畫面的留白呈現，發展至配合蒙太奇電影語言的畫作接合——捨棄動感的相連（創作人的思路），改由思路自發的湊合（讀者／觀眾／粉絲的主動介入）。每一段往事，每一幅畫面，不再是藤野及京本兩人的故事了，從而讓大家好去開展自己的重啟人生歷程。

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）