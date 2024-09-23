《地。—關於地球的運動—》「冷門」人氣作品：為追夢付出血的代價

【Netflix/ 日本動畫】於10月Netflix有一部相當有意思的漫畫動畫化上映，《地。—關於地球的運動—》沒有日本漫畫常見的王道題材，亦沒有動人細緻的畫風，甚至是以多主角形式敘述故事，沒有讓讀者沉浸於主角的成長及奮鬥之熱血，卻讓眾角色交織出一個影響人類至深的命題思辯。作者魚豊本人熱衷於哲學，作品以天文及宗教為題材，如此「冷門」又看似略帶沉悶的題材，卻獲得了《漫畫大獎 2021》、《這本漫畫真厲害！2022》第2名及《第26屆手塚治虫文化獎 漫畫大賞》，使得魚豊成為了該獎項史上最年輕的得主，到底作品有多大的魔力，所訴說的故事多大程度上反映現實？



《地。—關於地球的運動—》奪得《漫畫大獎 2021》第2名

《地。—關於地球的運動—》即將於10月5日在Netflix發布，平心而論原作漫畫的畫風並不引人入勝，動畫化卻由別具人氣的《葬送的芙莉蓮》的製作團隊MADHOUSE操刀，相信動畫化後的水準是有所保證的。作品名字匠心獨運地道出了故事的主軸，作者特意採用了片假名「チ」作書名（日文名為《チ。-地球の運動について-》），「チ」可以同時代表「地」、「知」和「血」，圍繞「地動說」對知識的追求卻以血為代價。故事背景是15世紀的歐洲國家，當時普遍的宇宙觀是天動說——天體是圍繞地球運動的，甚至成為了當時宗教的教義。隨著文明的發展天動說的缺陷顯然易見，使得人們開始探求另一種可能性就是地動說，不過卻被視為宗教異端，最高刑罰甚至會被處死。

《地。—關於地球的運動—》即將於10月5日在Netflix發布

故事由多個主角建構出來，簡單來說是一人接一人地把地動說保護並傳承下來，直到將這顆種子傳到後來發表《天體運行論》的哥白尼，當中甚至有人要為此付出生命，一將功成萬骨枯，他們恍如是與世界在爭鬥，在今天看來地動說已是常識，已成事實，至於整個故事則是在表達這些人為了捍衛信念、改變世界的過程，甚至不畏死亡，也透露了歷史上的成就背後有多少沒被史書記載的人曾經默默奮鬥。地動說雖然在解釋天文，卻引伸到上帝存在的命題，在當時教會認為地球是神所在的中心，如果指出地球僅是依附太陽所轉動，將會根本性地破壞了教義，在漫畫其中一幕有提到主角相信世間萬物皆是上帝創造的，上帝理應存在於自然之中，聖經卻是人造之物，所以主角不讀聖經，卻讀大自然。

《地。—關於地球的運動—》

故事的時間線前在哥白尼發表《天體運行論》之前，但在現實上哥白尼不僅是故事的結局，反之是紛爭的開端。回到現實中的15世紀，哥白尼在離世之前才發表《天體運行論》，因為作為神職人員的他深知道這學說對教會來說無疑是破壞性的，在他去世半個世紀之後，一位意大利神父Giordano Bruno因為支持哥白尼的地動說，被判上異端罪名最後於羅馬鮮花廣場被處以火刑。他先後在英國和德國批判亞里斯多德和托勒密的天動說，在宣傳宇宙觀同時反對宗教哲學，惹起了羅馬的不滿，繼而被控異端邪說罪，期間被囚禁8年和受到酷刑，但他從來沒有放棄直到被燒死，死前還表明自己「不應該也不會放棄信仰」。雖然他以死明志，卻未能有力地動搖到當時的強權，直到伽利略於1609年製作了天文望遠鏡，觀察到多項僅能以地動說才解釋得出的現象，地動說方被重視。

隨著文明的發展天動說的缺撼顯然易見，使得人們開始探求另一種可能性就是地動說，不過卻被視為宗教異端，最高刑罰甚至會被處死。（圖片來源：《地。—關於地球的運動—》）

無獨有偶地，伽利略雖然被視為「現代觀測天文學之父」，當年亦曾受到教會的否定，於1616年因為地動說與《聖經》相悖受到指控。或者因為真相已經逐漸受大眾所知，後來教會並沒有難為伽利略，甚至希望伽利略可以撰寫一篇文章從正反兩面解釋地動說，最後伽利略著有《關於托勒密和哥白尼兩大世界體系的對話》，可惜在著作中辯護天動說的角色錯漏百出，反倒顯得支持天動說的無知，這一次他徹底得罪了教會，晚年回到佛羅倫斯過完他最後的人生。薪火相傳，一代傳一代，伽利略的研究最終啟發了牛頓，後者有力地展示了地動說遵循的自然定律，將之化為真理。

圖片來源：《地。—關於地球的運動—》

為了捍衞地動說的神父Giordano Bruno，除了在科學方面作出了貢獻，他的態度和行為亦被視為自由思想的象徵，愛因斯坦在著作《The World as I See It》中評價Giordano Bruno是為人類智力尊嚴而殉道之人。作品不僅是一部重現天動說、地動說之爭的歷史漫畫，也是一個追求知識真理的故事，同時提醒人們歷史正在不斷重複，時至今日仍然有人在為地平說爭論，社會上充斥了大量的主流價值，當與主流相違背隨時要付出代價，為了追夢人們願意付出多少？