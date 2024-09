葛民輝夥Prodip與Taurus工作室神秘學主題展　探索北緯30度古文明

【展覽/外星/神秘學/葛文輝】假若你喜歡神秘古文明,那麼樂隊LMF成員兼藝術家 Prodip Leung、葛民輝(阿葛)和Taurus Workshop舉行的「30°N Parallel North」展覽就可能正中你口味。幾位藝術家從北緯30度出現之古文明神話汲取靈感,創作超過 20件畫作及雕塑作品,包括畫冊《Odd Fellas》、Plants of Gods植物藝術容器以及HEROIC KOGIANT樹脂雕塑等。



原來埃及尼羅河、古埃及金字塔、中美洲瑪雅文化、中國四川三星堆等不少奇妙景觀及神秘現象,都出自北緯30度,那麼這個企劃究竟是怎樣開始?每件作品背後又有什麼巧思?



左起Taurus Workshop、Prodip Leung、葛文輝、Paul Lung(攝:黃寶瑩)

你們是怎麼開始這個合作企劃的?

葛:我們這個組合的主腦人物是「龜仙人」藝術家Paul Lung,在兩年前他向我介紹了阿庭(Prodip Leung),結果相識不久這幾個人已經開始大談外星文化。後來他又向阿庭介紹 「印刷強人」Jimmy Wonderland,漸漸開始製作其第二本個人畫冊《ODD FELLAS》,也是從這本書引發了這一整個「大風暴」,最後還捲了我和Tarus Workshop的Mike「下水」參加。

「30°N Parallel North」展覽現場(攝:黃寶瑩)

為什麼想在香港做這樣一個展覽呢?大家都關心神秘學嗎?

Prodip:神秘學主題在全世界備受關注,有時候甚至是搜索量數一數二Google關鍵詞,而且現在網絡比較普遍,溝通和資訊流通都比較快,很容易了解到相關資訊。不像我們以前要購買UFO雜誌,在主流媒體也無法看到這種信息。

其實每個人都有一定求知慾,我個人最好奇就是——人類究竟從何而來? Prodip Leung

用常識來推斷,浩瀚宇宙裡如果只有我們人類,豈不是比有外星人存在更不可信?我研究外星人其實並不是對他們自身感興趣,更多是透過他們了解人類起源。至於在我們幾個人組合裡,我和Taurus Workshop對外星文明會更了解,Paul Lung研究佛學更多,阿葛就什麼都參與一點。

Prodip Leung《Odd Fellas》內頁(攝:黃寶瑩)

剛剛阿葛提到展覽是由你畫冊《Odd Fellas》延伸而成,也了解到這是你繼 2007年後推出之第二本個人畫冊,那麼這本書具體是輯錄了什麼內容?

Prodip:《Odd Fellas》基本上是我這十幾年集合作品,名稱套用了「GOOD FELLAS」片名來玩一點文字遊戲,指的是外星人,也不止外星人。這次比較特別是封面內藏一塊特製防刮花瓷磚,一共有兩款,每款限量 300 本,內裡印刷技術同樣比較特別,用了七色印刷方法,其中十頁更加印三款金屬色呈現特別效果。內頁一些會反光、一些有觸感設計,用了很多時間來做測試。同時內頁用上防水塗層,讓讀者可以永久保存。

《Odd Fellas》延伸四款版畫(攝:黃寶瑩)

這次展出四款版畫也是延伸自這個系列,分別為 「Eli」、「Being 6」、「I Can See Through You」及「Reiki Starman」。 「Eli」及「I Can See Through You」,各款材質同樣不同,手摸會有砂一般質感;另一款夜光則是用了特別螢光物料,讓色調偏灰而不是常見的綠色。每一幅我們試驗了差不多兩三百次,每次都當作一個實驗。

Prodip Leung與其作品(攝:黃寶瑩)

看到《Ood Fellas》封面和版畫都有一個軍官抱著外星人的圖案,背後靈感是什麼呢?

Prodip:這出自一個真實故事,在1980年代巴西曾經有一震驚全國UFO事件。當時有一個UFO從天而降,裡面就有數名類似畫面中這樣的外星人,他們走到城市當中被不少居民目睹,很多人便打電話到軍方報警。

故事主角Ella是一名軍警,當時他剛好開車經過見到其中一名外星人,但由於他並沒有很多相關知識,便徒手把這個外星人抓進警車送到醫院。不出三個禮拜,他感染一種不知名病毒死去。另一單案例是由消防員抓到,同樣也在短暫事件內離世。因為事件設計很多普通市民、軍人、警察,所以相當有名,我就用這個作品來紀念這宗事件。

Hallucination Tattoo冰裂紋陶瓷版(攝:黃寶瑩)

版畫以外,這次Prodip和Taurus Workshop也合作製作Plants of Gods植物藝術容器,其中Hallucination Tattoo冰裂紋陶瓷版似乎耗時特別長,可以為我們詳細介紹一下這個作品嗎?

Prodip:其實花瓶我兩年前已經做過,但我最想還是用陶瓷來做。因為這款瓷器結構複雜,台灣、內地很多公司聽到設計便拒絕了,近乎是一個放棄狀態,後來和Mike合作才成事,最後燒製了500多個裡面只有100個成功,所以真的沒錢賺。其實我們就是想告訴大家,所謂「潮玩」其實背後也運用了很多工藝。

Mike:這一款非常難做,冰裂紋陶瓷製作歷時一年多,從設計、模具、製漿、配釉、燒製共 28 道工序。冰裂紋是一項古代技術,透過瓷器內部不一膨脹率來達到裂紋效果,試驗了很久。

葛文輝表示Hallucination Tattoo冰裂紋陶瓷製作艱難(攝:黃寶瑩)

葛:當時景德鎮幫忙燒製的人都對我們講:「瘋了嗎這樣燒?塑像裡有個杯,手又有特定角度來托高,沒有人這麼做的。」

阿葛和Taurus Workshop這次則主要就HEROIC KOGIANT 樹脂雕塑進行合作,為什麼會選擇這五個文明作為主題?每一款背後包含什麼工藝?

葛:這次分別有法老王、三星堆、復活節人像、蜥蜴人以及外星人五款,嚴格來說並不是我自己選擇的主題,主要是基於工藝技術來選擇了最適合的幾款。我們當時設想是——如果「肥仔」(KOGIANT)在古代生存,化身法老王會怎麼樣?又譬如外星人傳統形象很瘦小,如果變成「肥仔」又會如何?

Taurus Workshop主理人Mike Chiu與SANXINGDUI KOGIANT樹脂雕塑(攝:黃寶瑩)

Mike:其實北緯三十度有很多值得一講的文明,我們暫時就只做了這五個,之後有機會也會延續這個主題創作。這次KOGIANT主要物料是樹脂,每一款製作工藝不太一樣,像是以三星堆作設計概念的SANXINGDUI KOGIANT樹脂雕塑,是先把銅粉炒熱貼在模具,所以雕塑表面大概有1cm是銅,是以青銅塗裝結合仿鏽化及舊化技術而成。

法老王款KOGIANT雕塑(攝:黃寶瑩)

另一比較特別是法老王款KOGIANT,作品使用了電鍍技術,光是手繪時間已花費 14 小時之久,再加上電鍍工藝的緣故,手繪時如有任何差錯,則會破壞電鍍層而令作品報廢,讓生產難度大大提升。

【展覽詳情】

名稱:30°N Parallel North 藝術作品展@海港城

日期:即日至9月29日

地點:海港城美術館(海港城海洋中心二階 207 號舖)