松鼠山雀來吃宵夜！攝影師留置剩菜　一窺毛絨絨不速之客夜間盛宴

撰文：moom bookshop
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一窺毛絨絨不速之客的夜間盛宴──偶爾還有蛞蝓和螞蟻。

松鼠、山雀、蛞蝓、田鼠、螞蟻、麻雀，都是牽動德國攝影師 Lia Darjes 神祕故事走向的主角；牠者進入視線的模樣絲毫不駭人，鬼鬼祟祟的隱秘氛圍，反而格外引人好奇。
文：moom bookshop｜圖片來源： Lia Darjes《Plates I-XXXI》

Lia Darjes《Plates I-XXXI》（圖片來源：https://moom.cat/l/63Uhnq）
Lia Darjes《Plates I-XXXI》（圖片來源：https://moom.cat/l/63Uhnq）
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由於害羞的小動物喜歡在暗處動靜，所以 Darjes 轉化年少受荷蘭繪畫大師啟發的經驗，在自家或親友家的花園裡鋪開斑斕的桌巾，誘餌擺設妥當，隨後的奇觀就交由相機捕捉；必備道具無他，就是一盤又一盤剩菜。

Lia Darjes《Plates I-XXXI》（圖片來源：https://moom.cat/l/63Uhnq）
Lia Darjes《Plates I-XXXI》（圖片來源：https://moom.cat/l/63Uhnq）

Darjes 通常把相機留置在外長達數小時甚至好幾天，由偵測到的動作來觸發快門，無論大小色彩毛多毛少，都拍得像靜物畫裡的主角。這種紀實研究介於編導式攝影和機遇之間，似乎也剛好呼應著友伴與我們明明並肩生活，關係卻又如此疏離。攤開寧靜卻熱鬧，繽紛又神聖的《Plates I-XXXI》才知道，不速之客也好，神奇的平行世界也好，原來都比我們想像得更近、更有趣，更無所不在。

Lia Darjes《Plates I-XXXI》（圖片來源：https://moom.cat/l/63Uhnq）
Lia Darjes《Plates I-XXXI》（圖片來源：https://moom.cat/l/63Uhnq）

Lia Darjes 於 1984 年生於柏林，曾就讀漢堡應用科學大學，師從 Ute Mahler。憑紀實靜物研究系列作〈Tempora Morte〉聞名，將加里寧格勒非官方街市上的小攤販誇飾得近乎偶像，後來也出版成第一本攝影專著。2018 年，Darjes 開始在東十字攝影學院教授攝影，五年後成為該機構的共同經營者。作品展遍國內外，亦發表在雜誌上，亦廣獲專門為女性攝影師設立的維吉尼亞攝影獎、Voies-Off 攝影獎、Lotto Brandenburg 藝術獎等獎項、獎助金肯定。Darjes 現居漢堡及柏林。

（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文，標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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