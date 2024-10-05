《驀然回首》的核心關懷　在於創作人與粉絲之間依存關係｜湯禎兆

如果要我去審定《驀然回首》的核心關懷，我認為是處理創作人與粉絲之間的依存關係。過去今敏的杰作《藍色恐懼》固然是一代經典，雖然作品色調暗黑且充滿扭曲的社會折射縮影，但也毫不避嫌點明創作人同樣需要借助當中的灰色力量才可創作下去的窘境。至於當前大熱的《我推的孩子》，表面上是為母復仇（被狂熱粉絲殺害）的情節線索，實質上正是成就阿奎亞演藝素養的育成故事，兩者的依存關係扭曲得來卻又深刻動人。

文：湯禎兆｜原題：粉絲力量大



《驀然回首》（劇照）

回到《驀然回首》，重啟人生的前後，其實儼然就是唱片及卡式帶的ＡＢ面——Ａ面標誌性的對白就是京本表示想脫離依賴藤野去藝大升學，到Ｂ面我們才發覺沒有京本在旁的藤野根本從來沒有開始，自然也沒有成長可言。當中正好象徵地明示創作人與粉絲不可分割的互相依存關係，無論現實上出現任何逆境乃至打撃，最終必然對創作上的本質有正面作用。而從文本中的另一角度而言，藝大行兇者正是沒有粉絲的創作人投射（同學曾善意提醒藤野，一旦升上中學再沉迷漫畫，必成宅女後果堪虞），那正是失去平衡連繫下的悲慘下場（行兇者認為自己作品被抄襲才憤而到藝大作無差別殺人）。

《驀然回首》（劇照）

此所以《驀然回首》的啟示：沒有粉絲的創作人是最可悲的，也難以再上層樓。

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）