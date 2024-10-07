《九龍城寨之圍城》佈景今起機場展出　原汁原味還原理髮舖士多

【展覽】《九龍城寨之圍城》早前送審代表香港角逐奧斯卡「最佳國際劇情片」引起熱話，近日這部電影出品方就將一些經典拍攝場景搬到香港國際機場，稍後更有計劃將展覽內容搬至啟德AIRSIDE進行第二階段展出。



大家可以看到超經典七記冰室、龍城髮廊等多幕經典電影佈景，各位寨民終於可以有機會親身走入城寨。那麼這次機場展覽有什麼看點？



「走進香港 走進香港電影」九龍城寨之圍城電影展（twilightofthewarriors/IG）

首先當然是最標誌性七記冰室場景，林峯飾演的陳洛軍在九龍城寨安頓一段時間後，被龍捲風（古天樂飾）請客吃「城寨招牌叉燒飯」，開始融入城寨。這次在機場展出的場景極為細緻，復原經典老式瓷磚桌椅不在話下，走近看連燒味檔裡各種廚具材料都齊全，玻璃被油污模糊，而桌面上也放著一客叉燒飯，大家大可模仿洛軍「爬飯」打卡留念。

再抬頭網上看，便是冰室閣樓，也是城寨四子打麻將、度過悠閒時光的地方。這裡還有十二少、信一帶回來的日本卡拉OK機，讓人想起信一大唱《最緊要好玩》一幕。

另一個經典場景當然是龍捲風所經營「龍城髮廊」，不僅是洛軍來到城寨時第一次見到龍捲風的地點，同樣是龍捲風發現陳洛軍身世之地（自然也是他為陳占剃鬚場景）。機場展出版本則縮小原作佈景，但依然細節滿滿，有理髮店經典鏤空間隔、可以躺下的老式理發椅、鏡子亦如老式理髮店貼滿人像參考圖，不過這次就是貼上Tiger哥、信一、狄秋等電影人物頭像。

在電影中，「魚蛋妹」母親遭雜差（朱柏康飾）吸毒錯殺， 屍體被遺棄在後巷電線中，洛軍看不過眼，便打算私自向雜差報仇，並到士多購買「眼鏡朱古力」掩飾外貌，結果在後巷埋伏時遇上有同樣打算的信一、十二少以及四仔，四人「不打不相識」，自此成為好兄弟。洛軍購買「眼鏡朱古力」，以及其餘三子購入面具的士多這次則同樣有展出。

「走進香港 走進香港電影」九龍城寨之圍城電影展（twilightofthewarriors/IG）

（《九龍城寨之圍城》劇照）

至於城寨最有記憶點可能是頭頂上密密麻麻電線，不僅是不少追逐戲發生場景，也是塑造城寨氣氛的重要元素，這次都在展覽中重現。展覽暫定由即日展至11月中，其後將在12月中移師到九龍城嘅AIRSIDE商場繼續展出。

【展覽詳情】

名稱：「走進香港 走進香港電影」九龍城寨之圍城電影展

地點：香港國際機場入境大堂

日期：即日至11月20日

