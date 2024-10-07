日本最美花手水舍法輪寺　季節限定紙雕御朱印必先了解寺院文化

【日本寺廟】日本強調自然之美，適合不同時節欣賞季節變化的自然美景，遊人向來喜歡前往神社享受被傳統建築與花草樹木包圍著的禪意氛圍，在東京早稻田大學附近有一所備受讚譽的寺院法輪寺，由主持設計的手水舍會因應季節不同而更換裝飾與造景，往往為前往參拜的信眾帶來新鮮的視覺驚喜，因此有著「日本最美花手水舍」之美譽。除此之外，這裡的御朱印是季節限定的，非常賞心悅目地融入了紙雕藝術，是為一件讓人愛不釋手又值得收藏的工藝品。



法輪寺十月推出最新的御朱印（圖片來源：法輪寺）

法輪寺位於早稻田大學附近，建於1606年，法輪寺的御朱印一向具有藝術感，以往會融入生動的繪畫，近年結合紙雕元素，以神獸、寺內環境及花卉為靈感，極為細緻複雜，例如龍的每一片麟片靈活生動，標誌性的花手水舍及常用的油傘很有寺院特色。自今年春季開始，御朱印以一系列時令的花卉作設計，夏季的向日葵和彼岸花、今月新出的秋櫻等，呈現出濃厚的日式風情與工藝韻味。日本紙雕是一項世界聞名的工藝，最為歷史悠久的「伊勢型紙」已有千年歷史，現時是受國家保護的傳統。伊勢型紙古時用於和服染色的模版，來到現代需求減少卻發展出應用在日常用品之上，例如燈具、扇子、皮具、書籤等，已經變成了極具藝術價值的工藝品走入大眾生活。

法輪寺推出季節限定的御朱印（圖片來源：法輪寺）

參觀完神社或寺院一般都會購買最為搶手的紀念品御守，御守是為一種手掌大小的護身符，有著各種辟邪或守護生活不同方面的作用，常見如財富、良緣、學業、健康等。有別於御守，御朱印是參拜完寺院，向其供奉少量金額之後得到的參拜憑證。在古時是佛教信徒抄寫經文後得到的憑證，這項傳統最早可以追溯到鎌倉時代，直到江戶時代參拜成為了一般大眾流行起來的活動， 不再局限於僅授予佛教信徒。傳統上御朱印是需要印在「御朱印帳」上的，印帳則由參拜者提供，一般可於文具店購買得到，現時不少神社愛好者已著迷於收集御朱印，雖然有點像集郵，但御朱印絕對不是觀光紀念品，因此不應被視為手信，神職人員亦會因應一些情況拒絕授予御朱印，例如提供非御朱印帳或填寫過的簿子。

法輪寺推出季節限定的御朱印（圖片來源：法輪寺）

法輪寺推出季節限定的御朱印（圖片來源：法輪寺）

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法輪寺為了方便信眾及推廣傳統文化，將迷人的御朱印獨立出來，每件季節限定的御朱印別具特色，不需要印在御朱印帳上，但想要入手御朱印亦必須遵守參拜的程序，甚至早前因為太多純粹為買御朱印卻不參拜的遊人打擾，使寺院一度暫停授予御朱印。法輪寺御朱印當然相當吸引，其實法輪寺本身非常值得參拜，彌漫著自然氣息的環境，匠心設計的景觀，還有首屈一指的花手水舍。日本神社多會設置手水舍供參拜者進入前用以洗滌身心，相信不少日本文化愛好者都懂得使用手水舍的程序，石製的水盤內流出清水，用杓子洗滌左手及右手後，再倒水在手上漱口，最後再洗一次左手，用杓子的水清洗杓子，帶有洗去塵世污濁之意，故此也是不可跳過的一個程序。雖然這未必是我們熟悉的傳統，但入鄉隨俗，入寺參拜大家應該要尊重寺院文化。

圖片來源：法輪寺