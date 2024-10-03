Hello Kitty現身大阪世博日本館　32款海藻造型見證自然循環之美

【Hello Kitty/ 大阪世博】人見人愛的Hello Kitty將會現身大阪世博！萬眾期待的2025年世界博覽會（大阪・關西世博）將於明年4月舉行，為期6個月現已開始預售門票。本屆的主題為「創造閃耀生命光輝的未來社會」，相信重點將會落在對永續城市及未來生活的想像，至於大會吉祥物「脈脈」則象徵著多樣性的特質。



是次世博由著名日本建築家藤本壯介擔任總設計師，日本館作為場地重心將會是一所佔地達6萬平方米的木製環狀迴廊標誌性建築，採用傳統日式木建築風格，由植物區、農場區和工廠區3個區域組成，近日大會公布了一項相當吸睛的消息，農場區將會以藻類作為展覽重點，並且由Sanrio開發設計出全新的Hello Kitty，裝扮成32種海藻形態來帶領大家了解藻類的無限潛力。



圖片來源：Expo 2025/經濟產業省

ACG次元文化是為日本強大的軟實力，相信大家早在東京奧運已經感受到「Cool Japan」的魅力，是次大阪世博也不例外，要說到其中一個最廣為人知的日本卡通人物定必是Sanrio的Hello Kitty。這個角色於70年代末被設計出來，在1983年擔任聯合國兒童基金會的美國兒童大使，於90年代已經席捲全球，特別是亞洲與美國，當時在美國大部分的百貨商場都能夠見到Hello Kitty的商品。是次Hello Kitty出現在展區上，是希望吸引更多的年輕受眾讓他們了解海藻的重要性以及保護海洋環境的必要性。雖然喜歡Hello Kitty的忠粉們未必還是年輕族群，但以Hello Kitty的廣泛認知度配上新裝確實是有新鮮感及吸引力，同是一種創意的展現。

大阪世博由著名日本建築家藤本壯介擔任總設計師，日本館作為場地重心將會是一所佔地達6萬平方米的木製環狀迴廊標誌性建築（圖片來源：Expo 2025）

32款Hello Kitty的海藻裝扮各自代表著一種生態功能，除了靜態展示，展覽還設計了多個互動體驗區，透過AR技術與Hello Kitty互動，了解它們的生活習性和生態環境，沉浸式的體驗可以加深參觀者對海洋生態系統的複雜性與多樣性的理解。藻類在地球上存在的時間比人類還要長得多，不過相信大部分人對於藻類還是所知甚少，隨著環境問題日益嚴重，多功能的藻類作為可以解決全人類共同挑戰的靈藥，特別是全球暖化和糧食問題，愈來愈備受關注。

藻類是主要生長於水中的植物，種類繁多、形態各異，不僅是海洋食物鏈的基礎，還在調節海洋環境中扮演著重要角色。例如可以透過光合作用改善水質、維護生態平衡，緩解全球變暖的困境。此外，海藻自古以來都是適合人類食用的食物，常見如海帶、紫菜，日本人更是擅長以此入饌。海藻大多富含蛋白質和纖維素，比種植蔬菜節省耕地，甚至可以作為更優越的生物燃料。

圖片來源：Expo 2025/經濟產業省

圖片來源：Expo 2025/經濟產業省

是次日本館以「JUNKAN」為主題，旨在探討社會問題的關鍵，引導觀眾思考人類與自然之間的關係。「JUNKAN」一詞在日語中意指循環，強調了生態系統中的相互關聯性和循環性，也象徵著人類和自然之間的關係。日本館希望透過「JUNKAN」讓大家意識到每一種生物、每一個生態系統都是循環的一部分，從中提醒可持續發展的必要性。

在Hello Kitty進駐的農場區之外，展館的3個區域皆流通，讓觀眾自由遊走探索，工廠區展示永續產品的製作過程，其中包括引人入勝的日本傳統工藝。在植物區展示了微生物分解廢物並將其轉化為水的過程，水作為生命之源是對於整個地球生態至關重要的資源，日本館將會收集世博的現場廢物，利用微生物的力量將其分解為水、沼氣和其他物質，然後利用水、二氧化碳和能源培育藻類，藻類轉化為新產品如食品和工業產品，投入人類社會之後再次變成廢物，最終回歸大自然。

漫畫家佐々木充彥創作探討「JUNKAN」的漫畫（圖片來源：Expo 2025）

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要訴說循環對地球乃至人類的關係，千言萬語也未必解釋得清，透過說故事的手法可以讓觀眾更容易吸收，日本館邀請得獎漫畫家佐々木充彥創作了一個細膩動人的漫畫故事，解釋生產者、消費者及分解者如何共同構成生態系統：動物以植物為食，最終死亡，並被微生物分解，將其營養物質返回土壤。在地球上，我們人類作為消費者僅代表生態系統的一小部分，希望透過是次展館體驗自然循環的過程，讓大家深刻觀察、感知和反思一個生命與另一個生命之間的關係，延伸到了社會問題的探討，每個人都應該參與到解決這些問題的過程中。