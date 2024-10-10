如《我談的那場戀愛》並非戀愛：能成《筆友》總帶著愛 ｜林綸詩

早前看到葉偉信談自己的作品，說《朱麗葉與梁山伯》不是愛情故事，不只副導演和其他編劇不明白，連我這個超級影迷也大叫：這樣也不是愛情？唔係吓嘛?

文：林綸詩 ｜原題：如果《我談的那場戀愛》不是一場戀愛-- 能成為《筆友》總帶著愛



《我談的那場戀愛》（海報）

葉導說，兩個什麼也沒有的人相遇、扶持、同病相憐，不是愛情，也不需要是愛情。這份感覺，我在看《我談的那場戀愛》終於明白——余笑琴 (吳君如飾) 和少年 (MC飾) 之間不是愛情也不是騙案，這段關係的本質是——「同樣沒有緊急聯絡人」的兩個人，在人生某一點，相遇扶持並拯救了對方，少年表面上給了她日常的關心，實際上是給了她一個療癒的機會。余也因為讓少年掌握了自己的情緒，令他的人生多了價值。

少年因為知道她喜歡札幌，便約她去了，動機是二人的約會，卻成為她回到過去的機遇。她喜歡札幌，是因為和老公去過，在那裡，他發現了死去的老公最後最念掛什麼——是會開心地向他擲花，有喜怒哀樂的她。

《我談的那場戀愛》上映後連續四日成為單日票房冠軍。（《我談的那場戀愛》電影劇照）

在跟少年隔空對話，因為沒有見面，因為對方是陌生人，反而毫無保留地盡訴心底話。究竟當年跟老公，為何不可以？為何天天相見，也不知何時變得見外，何時變得不再溝通了。即時文字短訊帶給我們，是錯誤的期望、無盡的等待，還是——深入、開放、坦誠的溝通？

《我談的那場戀愛》劇照

如今地球上十歲至七十歲的人，都經歷過大大小小不同的即時文短訊體驗，電郵（相較書信的速度）、短訊（SMS）、現在各類型的通訊軟件 (whatsapp、messaging、signal等等)，給我們的是解救寂寞的靈藥，還是更多的寂寞? 電影有描寫到短訊的精要日常——早晚各一句問候、回到家時也會說一聲「我回到家了」、但也描繪了文字交流以外的真相——指尖打著「我很好」，看著螢幕的眼卻不斷湧出淚水。電影主題曲《筆友》有這樣的一句歌詞：沒有實相的 信就有。

這一句，描述了幾代人短訊的真相，甚至隨之所受影響的人際關係實相。

//願你安好 願我也安好

若沒法一起 卻感受到

最簡單的美好

但願你聽到 命運卻偏觸不到

願你找到 情信那初稿

緣份那地圖 畫下你的瀑布

無人能找到 你與我知道|

夢裡散落過的 看到



世界已顛倒 與你來一舖

殊途同一步 在手機中共舞

放棄世上每種俗套

你我各自重組//



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