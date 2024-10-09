幸運曲奇變身設計師椅子　滿載情感的藝術座椅賦予回憶小確幸

【Designer Chair】好的設計往往是承載著故事和情感的藝術品，特別是用於家中的家具， 除了功能性的重要，也影響著用家的身心舒適度，早前在紐約一場家具展上展出了一件無疑是藝術品的椅子，很多觀眾看到之後都紛紛稱之為本年度最美的椅子，大眾因為其獨特的造型和舒適的設計而被吸引著眼球，了解過背後的設計理念和故事之後引發了更多的關注。



美國設計團隊Jumbo Studio設計的Fortune Chair（幸運椅）（圖片來源：instagram.com/hellerfurniture）

由美國設計團隊Jumbo Studio設計的Fortune Chair（幸運椅），靈感來自於幸運曲奇，使之在外觀上呈現出柔和的曲線和可愛的形狀。Fortune Chair早在2020年由Jumbo的創始人Justin Donnelly和Monling Lee設計出來，當時正值疫情期間，世界上有很多人因為封鎖或隔離而無法外出用餐和聚餐，獨自在家享用外賣成為了新的生活方式和習慣，不免生起孤獨之感。在此背景之下設計師們憶起與家人共享中式餐點的美好時光，並將這份記憶轉化為設計靈感。

圖片來源：instagram.com/hellerfurniture

幸運曲奇是一種內裡包含著箴言或預言字條的零食，字條時有印上幸運數字或中國成語，一般是在美國及加拿大的中菜館作為餐後甜點提供予食客，雖然幸運曲奇被視為中式甜點，不過在大部分的華人地區沒有這個食物習俗。原來設計師Monling Lee祖藉台灣，早在13歲時舉家移民到美國，之後常常與家人前往中菜館用餐，每次都會打開一塊幸運曲奇來揭示幸運的字句，這成為了其美好的回憶，直到將之化為設計靈感，希望傳遞出對生活的熱愛和對日常小確幸的珍惜之情。正因為這種情感連結，令到Fortune Chair不僅是一張椅子，更是一個故事、一種情感的延續。

圖片來源：instagram.com/hellerfurniture

椅子的設計體現出對於功能的重視，椅子的形狀在模仿了幸運曲奇外觀之同時，還考慮了人類的坐姿需求，從中提供舒適的坐感。椅弓追求對稱性尤其是雙邊對稱，使之在翻轉時形狀不變，有效地保持美觀還具有實用性。在設計過程中，團隊進行了多次原型測試，反覆調整設計以適應不同體型和坐姿，還邀請了朋友和家人試坐以得到實用的意見，使Fortune Chair在功能性和藝術性之間找到了恰到好處的平衡。最初Fortune Chair是打算用鋁材來製作的，取其兼顧到輕量、耐用之特性，比其他金屬較容易塑形，在Jumbo釋出設計的一年之後，他們竟然收到家具生產商Heller的CEO的電郵，提議雙方合作一起將Fortune Chair實現出來，後來Heller方面建議考慮用塑膠來製造椅子並得到採納，這一決定令生產成本更低，還可以在環保方面有所提升。

圖片來源：instagram.com/hellerfurniture

+ 7

雖然是用塑膠為主要物料，但Fortune Chair使用了超過25%的回收塑料，而且椅子本身也是完全可回收的，同時影響到外觀變得更為多彩。椅子現時推出了6種顏色，包括靛藍、橄欖綠、黑櫻桃等，Jumbo向來對色彩的組合有所研究，從中可以影響到用家的心理，這些顏色的選擇原來是受到食物的啟發，呼應到設計的靈感，他們認為人們對食物的熱情足以在情感層面上產生聯繫，經典的顏色如白色、黑色和紅色都稍作微調，使其更接近於燕麥片、甘草和番茄的感覺。他們不排除有客戶會購買所有6張椅子，所以所有顏色被視為是一個整體，沒有一張在組合中看起來是格格不入的。Fortune Chair現時由Heller和美國零售商Design Within Reach獨家發售，售價為1,175美元。