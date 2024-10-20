誠品上半年熱門暢銷新書推薦　中文、兒童及青少年類書籍TOP 5

2024上半年新書暢銷排行榜，榜單內涵蓋的書籍種類有經典文學、投資理財、科普童書等，哪一本才是網友們的最愛呢？



2024年已經悄悄地過了一大半，找到那本你愛讀的書了嗎？台灣誠品書店7月公布2024年上半年新書暢銷排行榜，從中文、外文到兒童及青少年不分類等類別，列出前10名的暢銷新書。榜單上涵蓋了理財投資、心靈療癒、經典文學、兩性關係等書籍，反映時下的社會熱門議題及文化潮流，幫助讀者掌握最新的閱讀趨勢。

這些書籍在實體通路廣受關注，在網路上是否也一樣保持高熱度呢？《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出網路討論度最高的五大中文書籍和五大兒童及青少年不分類書籍。想知道網友們討論度最高的是哪本書嗎？趕快將上榜的熱門書籍名單收藏起來！

誠品書店2024上半年熱門暢銷新書書單（點擊放大瀏覽）▼▼▼

2024上半年誠品熱門暢銷新書 中文、兒童及青少年類（01製圖）

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中文不分類暢銷書討論度TOP 5

No.5 《巨人思維》

作者：巨人傑

出版社：天下文化

2024上半年暢銷新書排名：第6名



17歲時懵懂入市，巨人傑秉持著熾熱的交易魂，10年來每天耗費17小時研究市場交易與規則，從本金一萬元到生涯累積成交量超過五千億的重量級散戶，傳奇般的事蹟讓巨人傑從此聲名大噪。首次透過書籍《巨人思維》分享自己的交易員養成之路與心得，吸引萬千散戶購書朝聖，是2024年最受關注的財經類書籍之一。

書中敘述自身的股市人生，也剖析解說一般人在進行股市交易時可能經歷的階段，最後也為投資者整理市場觀察、心態等的投資建議。巨人傑直言，這本書並非致富寶典，無法幫助讀者實現財富自由，但讀者可以根據書中提供的思考步驟，擬定出最適合自己的交易策略，進而找到賺錢的機會。不少讀者表示，儘管書中無明確的操作技巧，但心法和投資經歷的分享值得一再咀嚼詳讀。

No.4 《消失的愛》

作者：陳文茜

出版社：時報出版

2024上半年暢銷新書排名：第10名



台灣資深媒體人陳文茜在2019年病倒後，曾撰寫了5本書籍，其中陳文茜認為最重要的書籍，就是這本《消失的愛》。她結合自己多年來培養的世界觀、歷史和政治經濟學，用文字刻畫下這世代正在面臨的種種困境，引領讀者從各國的蛛絲馬跡，一窺世界變化的軌跡。

金融風暴後的世界，各式各樣的口號與四面八方的仇恨充斥在生活中，而愛與和平也正一點一滴地從日常消失。陳文茜透過書籍痛訴世界的失序，直言「我們再也回不去了」描述的不僅是關係間的聚散離合，而是相信自由貿易全球化的西方自由主義，正在逐漸式微。陳文茜一直以來用清晰有力的文字為讀者描繪複雜的世界，在得知《消失的愛》獲得上半年銷售新書榜第10名後，也於Facebook專頁表示此書的所有版稅收入，將全數捐給由嚴長壽主持的台灣偏鄉公益基金會。

No.3 《心很小 裝喜歡的事就好》

作者：黃山料

出版社：三采

2024上半年暢銷新書排名：第1名



蟬連三年台灣誠品「年度暢銷冠軍」的作家黃山料，今年釋出新作《心很小 裝喜歡的事就好》，短短一個月內就宣告售罄3萬本，2月16日宣布再版並創下聲量高點。過去寫過失戀療傷、青春戀愛，黃山料這次改編真實故事，挖掘世代共通的家庭故事，與讀者一同探討情緒勒索和親人去世等親情議題。

「請你不要傷害我的心，因為心裡面住的是你。」書腰上短短的一句話，直擊了許多為家庭關係感到疲憊的心靈；不是家家都有歡聲笑語，有時候欠缺的陪伴、經年累月的誤解，讓人從失望積攢成絕望，從此對這段家庭關係失去期待。黃山料期望透過這本書告訴讀者，難過的時候就先專注於生活中的小確幸，珍惜那些讓人感到愉悅的小事，相信壞事結束後就能夠迎來全新的開始。

No.2 《給存股族的ETF實驗筆記》

作者：小車X存股實驗

出版社：幸福文化

2024上半年暢銷新書排名：第7名



2024年台股創新高，不僅吸引資深存股族熱血加碼，就連菜鳥新手也想趁機進場大賺一筆。不料數月以來股市動盪，許多人手足無措，苦苦尋找解方。存股資歷近十年的作者小車推出新作《給存股族的ETF實驗筆記》，分享過去兩年在股市環境局勢不明的情況下，自己依然能藉由ETF及個股、金融股取得豐碩資金。知識與實戰經驗豐富，加上淺顯易懂的文字，讓此書成為許多投資小白的首選。

書中大方分享如何用「4大挑選原則」找出最划算的ETF，更公開了小車的金融股、個股和ETF的清單及存股方式。不管是保守型或積極型，都可以透過獨創的「存股流程系統圖」，找到最適合自己的投資組合，加快資產累積的腳步。許多網友表示，投資方式與時俱進，面對股市漲跌的心路歷程讓人易有共鳴，幸好在投資的這條路上遇上了這本書。

No.1 《你會用最好的自己，去迎接最好的幸福》

作者：角子

出版社：平裝本

2024上半年暢銷新書排名：第9名



作者角子擅長用溫暖的筆觸勾勒出「愛」的形狀，代表作《你會坦然面對，每一場告別》、《時間，才是最後的答案》，陪伴讀者思考多種情緒，靜下來好好與自己對話。2024年角子推出新作品《你會用最好的自己，去迎接最好的幸福》，想用文字和大家聊聊究竟何為「我、愛、你」。

「我愛你」這句話經常出現在各種關係當中，是愛的象徵，也是浪漫的代名詞。不過，角子認為人們在追求這句「我愛你」的過程中，經常只關注「你」，而忘記了「我」。因此，這本書是一趟角子想邀請讀者重新認識「我愛你」的旅程，先重新從「我」出發，了解我需要什麼樣的「愛」，才會清楚應該去選擇哪個模樣的「你」。情場偶有失意，許多讀者感謝這本書陪伴自己放下失戀的傷痛，相信自己值得幸福。

青少年及兒童不分類暢銷書討論度TOP 5

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No.5 《葛瑞的囧日記18：上學沒帶腦》

作者、繪者：傑夫·肯尼（Jeff Kinney）

出版社：未來出版

2024上半年暢銷新書排名：第6名



生活總是充滿挑戰，不順心不順利，但點子王葛瑞依然繼續用幽默應對，找到屬於自己的成長模式。傑夫·肯尼從2004年開始在線上發行《葛瑞的囧日記》，斬獲2000萬次的瀏覽次數，2007年應讀者要求發行了第一本印刷版，全系列書籍至今創下2.75億冊的銷量，全球共有84種版本，翻譯成69種語言。

時隔兩年後《葛瑞的囧日記》再次回歸，這次主角葛瑞將遇上人生的最大危機：剛有新戀情就分手、前進新學校卻被當不上人生勝利組，甚至成為新校長都還被人無視。囧事不斷，加上各種無厘頭的想法，常常把大小讀者都逗得哈哈大笑，傑夫·肯尼也希望青少年們可以透過內容，學習幽默面對人生難關。

No.4 《達克比辦案14：莽原生死鬥》

作者：胡妙芬

繪者：柯智元

出版社：親子天下

2024上半年暢銷新書排名：第4名



台灣超人氣兒童科普作家胡妙芬和新銳漫畫家柯智元再次攜手合作，延續過去系列，推出第十四個故事：《達克比辦案14：莽原生死鬥》。前十三個故事走過荒漠、穿過雨林，這次準備邀請讀者跟著達克比，一起化解未知的危機，悠遊壯闊的大草原。

故事情節搞笑又精彩，生動地刻畫著主角們在大草原上的歷險，引人入勝；穿插其中的生物科普知識輕鬆有趣，緊扣中小學生物知識，並且顛覆傳統科普書的呈現方式，激發小朋友的多元思維，可以說是最好看的中學生物基礎課外書。這本科普漫畫書深受大小朋友的喜愛，不少讀者直呼情節豐富的同時又包含知識，一不小心就會看上癮。

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No.3 《沼澤100層樓的家》

作者、繪者：岩井俊雄

出版社：小魯文化

2024上半年暢銷新書排名：第10名



作者岩井俊雄的大熱系列童書《100層樓的家》出版十五週年了！過去曾帶領孩童們領略地底、森林、天空、海底等自然世界，用細緻的圖文構建出100層樓的生物故事，許多孩童都讀得津津有味，愛不釋手！

今年推出第六彈《沼澤100層樓的家》，岩井俊雄根據不同沼澤生物的特性，設計出多樣化的100層樓，加上特殊的直式跨圖頁排版，孩童們可以由上往下地探索神秘的沼澤世界，沉浸在趣味故事中。孩子們閱讀完故事後，如果還想要進一步認識沼澤生物，家長可以協助掃描書末附上的QR Code，輕鬆掌握生物知識。家長們稱讚畫風可愛，故事充實有趣，非常適合親子共讀。

No.2 《神奇柑仔店番外篇：神祕可疑的天獄園》

作者：廣嶋玲子

繪者：jyajya

出版社：親子天下

2024上半年暢銷新書排名：第1名



這家柑仔店被譽為兒童版的解憂雜貨店，只要在裡面吃上一口零食，就可以解決一個煩惱。日本系列童書《神奇柑仔店》自推出後就收穫超高人氣，全系列發行量突破100萬冊，多年來蟬聯各大通路的百大暢銷童書。

作者廣嶋玲子今年首次推出番外故事，講述反派角色怪童打造出來的可疑遊樂園——天獄園，雖然表面像天堂般歡樂，但實際上卻如同地獄般黑暗，就連柑仔店的紅子老闆娘都望而卻步。小鎮上的居民們盡情玩樂後，卻依然負面情緒滿滿，問題到底出現在哪裡呢？奇幻又創意的情節，再搭配上驚悚暗黑的元素，許多家長直呼孩子一讀就停不下來，3月11日獲台灣親職教育講師魏瑋志（澤爸）推薦，創下聲量最高點。

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No.1 《我們為什麼要賺錢？為什麼要存錢？》

作者：池上彰

繪者： 佳奈

出版社：采實文化

2024上半年暢銷新書排名：第3名



繼《我們為什麼要讀書？為什麼要工作？》熱銷50萬本後，來自日本的編輯團隊再次攜手合作，推出這本專門為青少年設計的金融知識書《我們為什麼要賺錢？為什麼要存錢？》。內容採取圖片漫畫的形式，連結社會議題，讓年輕的讀者可以輕鬆掌握理財知識，思考金錢與社會的關係。

書本以一位高中生中倉美帆的視角展開，他對未來感到迷茫，就連自己將來要唸什麼科系都沒頭緒。在媽媽的推薦下偶然參加了銀行與大學合作的暑期特別課程，美帆學習到了多面向的金錢知識，也意識到金錢教育的重要性。不少讀者都表示獲益良多，可以幫助青少年提早建立金錢觀，非常值得一讀。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2024年1月1日至2024年9月9日，約9個月。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論本次主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



誠品書店2024上半年中文不分類暢銷書TOP 5（網路溫度計DailyView提供）

誠品書店2024上半年青少年及兒童不分類暢銷書TOP 5（網路溫度計DailyView提供）

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