3年賣3本一夜變為暢銷榜首全因TikTok？#BookTok成為書店救命稻草

TikTok的的影響力與日俱增，現在書商、出版業、書籍作者也必須認真把它當作一回事。



你是否還記得上次閱讀紙本書是什麼時候呢？

現在的資訊越來越發達，在人手一機的時代中，隨時都能接收到來自世界各地的資訊，影音內容也充斥在我們的生活，連愛看書的你都能夠透過身邊的電子產品滿足閱讀的需求。

在疫情期間，生活與手邊的工作或課業都慢下腳步，人們也多出比平常更多的時間，有許多人拾起手邊的書籍開始閱讀、在短影音平台TikTok上分享閱讀心得，並且建立了#BookTok的標籤，進而發起了全網的閱讀風潮。

#BookTok在社群媒體上引起雪球效應

TikTok上的#BookTok是創作者們製作短影片的標籤，在這類影片裡，創作者們會介紹書籍、記錄閱讀時光、分享閱讀心得。他們不隱藏書籍帶給他們的情緒，時而大笑時而哭泣，這些戲劇化的影片讓觀看者產生共鳴，而這些共鳴進一步轉化為實際銷售。

這些專門製作#BookTok的創作者，也被稱為「BookToker」。

#BookTok帶動閱讀風氣，影片的總觀看數已達595億。

在TikTok上帶有#BookTok內容的受眾十分廣泛，根據TikTok統計，有#BookTok標籤的影片觀看次數總計達595億次。#BookTok推廣書籍的力量不容小覷，尤其在這個社群媒體發達的時代引起了雪球效應。

Barnes&Noble圖書總監Shannon DeVito 表示：「我們還沒看過其他社群媒體能造成同等瘋狂的銷售。」

出版商、書店與作者，因為「#BookTok」有了二次復活機會

「#BookTok」風潮起初最先在英國發酵，2020年夏天英國經歷第一次封城，身為BookToker、同時也是書店店員的Rosie Talbot說：「在解封後，我們注意到人們開始購買他們在#BookTok上看到的書，也發現越來越多的年輕讀者和20多歲的人專門詢問他們在#BookTok上看過的書。」

而#BookTok的雪球效應不僅僅只是書店的銷售，更直接影響到作者。2017年，年輕成人小說家Gabrielle Prendergast發表了她的科幻冒險小說《Zero Repeat Forever》，但銷量並不佳，直到2020年#BookTok在TikTok上大流行，她一天之內賣完了全部的庫存，並成為亞馬遜上的暢銷榜首。

根據Steyning書店的店員Gudrun Bowers說：「2017年由Adam Silvera出版的《他們都死在盡頭》在3年內只賣出3本。但在2020年，有不少青少年進來訂購了這本3年前出版的書，當時不但已經過了宣傳期，且Netflix上也沒有以它改編的劇，這本書突然爆紅讓他很納悶。」

後來發現原來是這本書被BookToker介紹，透過書評在短時間內將小說變成了暢銷書。

後來還有許多書店發現了TikTok帶來的商機，因此在書店裡設立一個專屬於#BookTok的專區供消費者挑選。

原本因為時代而逐漸落沒的出版產業，因為#BookTok而稍稍恢復生機，他們開始與TikTok上的BookToker進行商業合作。#BookTok短影音確實扭轉了閱讀書籍的環境，對出版商而言，這似乎是意料之外的變化。

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