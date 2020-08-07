閱讀勵志書籍無助進步？　回應4大缺點學習如此睇書…｜自我管理

近年來，出現了一些反對勵志書籍的聲音，反對者可能認為，這些文章沒有用、不好用，或只是暫時讓人興奮。

其實心理勵志類別很廣泛，有個人成長、勵志、心理諮商、情緒管理、人物故事等。（Unsplash / Thought Catalog）

其實心理勵志類別很廣泛，有個人成長、勵志、心理諮商、情緒管理、人物故事等。這篇文章針對的是狹義的「勵志」類型。我會先列舉關於「讀勵志書」的正反理由、討論，再提我的觀點。

勵志書籍，作者通常會先說故事，寫自己或朋友的經歷，再穿插道理於文章中。

舉一些（我覺得是）勵志書的例子：

．《你要嘛出眾要嘛出局》李尚龍著

．《不要在該奮鬥時選擇安逸》老楊的貓頭鷹著

．《力量，來自渴望》戴晨志著

會提到戴晨志是因為，他是非常多產的勵志書作家，我很小的時候就看過他的書了XD

勵志書的優點？缺點？

+ 15 + 14 + 13

優點：

大家幾乎都有煩惱，可以在書中找到共鳴，或是激勵的力量。

1. 有時候讀者需要被打臉，才會下定決心去改變（看作者風格）。

2. 由一個個小故事組成，輕鬆易讀（想想台灣人平均閱讀量...）。

缺點：

1. 故事只是講道理，並不會幫助你解決問題、讓你學到實際技能（如談判、文案撰寫、機器維護...）。

2. 從故事中總結出的道理，有時忽略了來龍去脈，很難直接套用。例如：有的故事教你要堅持目標，有的教你變通。真正的細節還是要自己琢磨。

3. 忽略大環境因素，把所有原因都歸在個人特質與努力上。也因為這點，有人認為這是資本家在洗腦一般大眾。

4. 成功的人士，可能會隱藏一些秘訣，或是陰暗面，但他不會說。

5. 被批評「道理其實人人都知道」。

針對缺點來討論：

故事只是講道理，並不會幫助你解決問題

也有人認為，讀書以後消化、規劃方向、付諸行動，是讀者自己該做的努力。

從故事中總結出的道理，有時忽略了來龍去脈，很難直接套用

讓我想起《極簡閱讀》這本書。書中有一個概念：「乾貨（濃縮的知識）」本身不好吸收，我們常要借助故事、例子的幫助才能吸收。

或許很難套用的原因是，這本勵志書提供的資訊太少、呈現方式不適合你。你可以選擇跳過不要看它，或是把自己覺得衝突的部分寫下來，利用這本勵志書去思考也不錯。

（不過，確實有的故事是瞎掰的，我也沒辦法......）

成功的人士，可能會隱藏一些秘訣，或是陰暗面

如果真的想學行銷、想學談判、想學投資......就直接去看該領域的書吧？

商業類型書籍如何挑選，或許可以參考《一流的人讀書，都在哪裡畫線》，該書敘述如何閱讀商業書籍。其中的選書十一招，例如「經理人類的書，作者要挑創辦人或中興功臣」、「向顧問取經」等等，作者告訴你哪些人寫的書可以參考，哪些人通常沒有實際功夫。如果作者沒有相關經驗，那麼可以改看別人寫的書。

另外，如果你覺得「勵志書很爛，憑什麼暢銷」，該書也有一個概念：可以讀「書以外的內容」，思考該書是如何被包裝、行銷的。

討論總結：自己要行動、換別的書看、換別的書看（嗯......不要打我）

我的觀點

這些勵志書會出版，代表一定有市場，而且就銷售量來看需求還滿大的。我認為，只要勵志書不要傳遞錯誤訊息，能夠在某個時間，激勵某一些人改變自己的行動，那就是有意義的。某本書不適合你，或許是因為你已經過了那個成長階段。

《當你的才華還撐不起你的夢想》這本書，陪伴我度過大考的歲月。這本書是所有勵志書中最棒的嗎？我不覺得。只是在當年準備考試時，我剛好遇到這本書，也看得下去，偶爾想起裡面的故事、精神。我不建議大家「只在乎曾經擁有」，每本勵志書只是草草讀過，一本接著一本。

如果要看的話，找一兩本自己能讀得下去的書，重點是實踐，但不需要事事照着書做，也要學會隨時修正。

也許最該養成的，是判斷「內容是否需要執行」與「修正」的能力吧！

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：樹莓寫寫字，原文：隨筆 | 勵志書到底好不好？其實要看你怎麼讀】

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