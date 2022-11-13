廣東話「有聲書Podcast」漸興起　有心人投入為保育語言推廣閱讀

無論在上班上學的路上，抑或是忙著家務，只要戴上耳機，便有人為你朗讀不同的書籍，甚至為你整理好書本的重點，讓你輕易吸取當中的知識，幫助你培養閱讀習慣。這是說書類Podcast的創辦目的。因為疫情，人們空閒的時間變長，促使許多網上平台的流量激增。 Podcast 早在內地、台灣以及歐美等地興起，雖然在香港尚未普及，但還是有一群人不計較收入，選擇了使用聲音連結大眾，用廣東話與聽眾分享書中的故事與感想，推廣香港的閱讀文化。

記者、攝影：盛昀／大學線 編輯：何琛儀／大學線



「香港人的有聲書」（下稱「有聲書」）是一個業餘有聲書頻道，以廣東話製作免費的有聲書目。創始人阿基一直有製作美劇解說的網台節目，約兩年前開始嘗試營運「有聲書」，他表示「想為社會做一些有意義的事，而有聲書對讀書、對廣東話、對香港都是有幫助的」，所以頻道選的書目都和香港有關係，例如是由本地作者寫成，或是內容能聯繫到香港的社會狀況。

「有聲書」開始不久，本來便有意創立自媒體的Vivian因為朋友，與阿基在機緣巧合之下相識，並成為製作團隊的一員。對她來說，做「有聲書」最有意義之處在於保育廣東話，她認為現時在香港不少學校，中文科由普通話授課，對廣東話的重視程度減少，她希望頻道可作爲一種保留廣東話文化的媒介。

現在不少書本會在電子購書平台提供部分免費試閱的章節，「有聲書」團隊會聯絡出版社，獲取授權就試閱章節製作有聲書，希望藉此勾起聽衆對書本的興趣，再自行購買書籍閱讀。

錄製「有聲書」不是直接朗讀文字，而是要加入小巧思吸引觀衆。由於廣東話有書面語和口語之分，聲演者在朗讀時會將書面語改成口語，也會透過調整語調、情緒來營造氣氛，比如在小說《輪迴交易現場》一集中，在讀到其中一個角色「閻王」的對白時，聲演者刻意用粗獷、激昂的聲線來演繹「閻王」的形象，在讀到主角感歎人類的貪心時，聲音逐漸低落，語氣變得無可奈何，讓聽衆仿如身臨其境，故小說類是他們最受歡迎的節目類型。

與出版社合作 期望做到雙贏

籌備頻道時，阿基無意中瀏覽到一篇研究文章，發現人吸收知識是有三種形式：閱讀、口述和聆聽。對於部分人來說，聆聽是一個更有效的吸收方式，後來他更以此成功說服出版社與他們合作。對團隊來說，最困難是書本的版權問題。他們一直想和出版社、作者做到雙贏的局面，讓書本有多一個途經接觸潛在的受眾。但在創辦初期，他們聯繫過很多出版社尋求授權，但屢屢碰壁。有的質疑有聲書的推廣效果，一些題材較敏感的政治類書籍，亦會較難拿到授權。Vivian曾經花了三、四個小時，準備了40分鐘的試錄錄音，與一家出版社來回好幾封郵件交流，但對方仍不願合作。

在他們默默耕耘下，頻道的收聽量慢慢上升，《輪迴交易現場》一集的收聽次數達到六萬次，而其他集數平均也有幾千次的播放量，令出版社更願意授權給他們製作有聲書。在營運了約大半年後，今年有聲書團隊收到天窗出版社的合作邀約，推出了四本有聲書，每本售價約70至80元，預計將再推出四本，而「有聲書」製作組從中會分到約一成的版稅。

天窗出版社表示有聲書有「在耳際陪伴」的優點，還保留了書的氛圍，有感在香港全書錄製的有聲書不多，和「有聲書」團隊合作是希望拓展新市場外，也能幫忙培養新的文化土壤。由於在今年夏天才開展項目，初步以小說有聲書為主，期望未來能擴展到哲學、社科、財經，甚至繪本。

Vivian和阿基兩人均有正職，出於興趣，利用工餘時間營運頻道。Vivian表示，「我覺得現在很多自媒體的創作者，在剛開始的時候不會問做這件事會有什麼回報。如果非要說回報的話，應該就是享受做這件事。」團隊現在有四個核心成員，亦歡迎有興趣的聽眾參與製作。至於「有聲書」的未來，阿基指一切也是一場實驗，不過相信香港有聲書的市場會繼續壯大：「開咗個頭自然會有人跟尾。」

將書本濃縮成15分鐘 善用碎片時間吸收知識

除了以聲音演繹書本內容，為書本進行摘要也是另一個說書類Podcast的方向。William在2018年開始籌備讀書摘要平台，主打將書本濃縮成能以約15分鐘聽畢的精華內容，讓對知識充滿好奇心但沒有時間閱讀的香港人，可以善用零碎時間爲自己增值。經過兩年多的籌備，「點點閱」在2021年1月正式開始營運，服務分為免費會員和每月收費38元的付費會員，前者每天可以免費收聽一本指定書籍的摘要；而後者可無限制收聽書庫內所有書本的摘要內容。

William坦言自己沒有耐性，「我買了很多書，但是看到一半或者三分之一就會停下。」但後來，他發現了一款英文的書摘要應用程式，當他將程式推薦給同事的時候，同事對服務很有興趣，但英文能力不足，希望有中文版本，令他驚覺市場上沒有同類以繁體字和廣東話爲主的產品，並萌生自己研發的念頭。對於當時接近50歲的他來說，辭職創業是一個十分大膽的嘗試，他原本在蘋果公司負責客戶教育及內部培訓工作，不過他眼見晉升機會不高，而又有人需要廣東話書本摘要這個服務，有感是一個潛在的市場，於是決定放手一搏。

爲了推廣「點點閱」手機應用程式，William曾用此程式一個月的收益購買廣告，卻收不到成效，最後他想到了Podcast。由於最近的Podcast興起，亦有留言功能令他可即時得到觀眾的回饋，對頻道下一步的方向提供想法，所以William早就有意發展，但礙於自覺嗓子沙啞，一直未付諸實踐。直到一次他在晨跑聽電台節目時，聽到一個著名的電台主持人的聲音也很沙啞，於是他便決定嘗試製作Podcast節目 「點點粵」，每星期推出一集，和應用程式「點點閱」同樣都是朗讀書本的摘要，但Podcast的內容會比較輕鬆。他亦會在節目中宣傳「點點閱」，與投放廣告比起來，成本更加低。

仍在摸索前路 希望發掘服務的潛力

「點點粵」並不直接創造盈利。香港的Podcast缺少一個成熟的商業模式，創作者無法直接透過Podcast流量賺取收入，而是透過置入廣告、透過其他平台收取會費等等的方法盈利。目前為止，「點點閱」大概有幾百名訂閱的用戶，但仍在發展階段，尚未有盈利。William指他做一本書的摘要的成本已經要大約五千元，更未計算應用程式的開發和維護成本，早前有用戶付款後卻未能解鎖付費會員服務，這個系統問題花費了他在「點點閱」數個月的收入去解決。不過William依然看好讀書服務的未來，更打算擴展台灣市場，讓用戶選擇聆聽國語或廣東話的摘要。

就好像建酒店一樣，如果只有一兩間房自然很少人來住，但是當（做出來的）書像房間那樣越來越多之後，慢慢地就能吸引到客人，我希望會有那麼一天。

普及思考 「牛哥講經」伴你讀哲學

說書類Podcast還能夠爲聽衆導讀，輔助他們拆解深奧的學術概念。「牛哥講經」是一個主要討論哲學、歷史、政治經典名著的Podcast。創辦人牛哥在大學修讀哲學，他想用顯淺易懂的語言向公衆講解哲學，故會以系列形式講解《中國哲學史大綱》、《人慈》等人文社科書籍，分享他在閱讀後的感想和評論， 他認爲Podcast能夠一步步引導聽衆進入哲學的領域中，陪伴聽衆一起思考，最終希望達到「普及思考」。

他的頻道其中一個特色，是會提供刻意用廣東話口語寫成的文稿，因爲牛哥認爲廣東話歷史源遠流長，承載了很深厚的文化價值，他希望藉此爲對廣東話感興趣的人提供多一個學習的途徑，推動廣東話的保育。

從大學畢業兩年，牛哥也曾嘗試過在工作的間隙去做Podcast，但是工作太過繁忙。而做說書類的Podcast牽涉很多重的工序——選書、看書、寫稿、錄音、剪輯……每一個環節都需要投入大量時間。所以牛哥選擇辭去書店的工作，全職營運「牛哥講經」頻道。現時團隊一共兩個人，牛哥負責撰寫文稿和錄音，而他的大學同學牧草除了在外接自由工作，其餘時間負責頻道後期剪輯以及營運、宣傳方面的工作。

與大部分Podcast頻道一樣，「牛哥講經」是免費收聽，難以從平台直接獲利。所以牛哥開啟群眾募資平台Patreon，聽衆成爲付費會員，就會獲得額外內容，例如可以加入讀書組和其他會員一起討論，而會員根據價格分爲三個等級，但仔細看各自的會員福利時，會發現竟然全部都是一樣的。

「牛哥講經」付費會員的等級分爲每月40元、每月80元和每月160元三個級別。成為會員後可以加入讀書會，鼓勵聽眾分享閱讀心得。（網頁截圖）

牛哥解釋：「現代人經常用資本主義的形式去思考，但其實我是有點想違抗資本主義的邏輯的」，他眼見社會充斥着階級差異，不希望在自己的平台仍有階級之分，於是將會員制度視作一個社會實驗。而目前42個訂閱者中，並不是所有人都選擇了最低級別，也有幾個人選擇了每月贊助160元的最高級別。

雖然暫時仍然以積蓄支持著創作，但放眼未來，牛哥和牧草決定發展YouTube頻道「讀物農莊」，因為香港的Podcast平台的受眾數量遠遠不如YouTube，他們希望可以在更大的平台，讓更多人聽到他們的聲音

其實不是沒有哲學書，只是大家不知道怎麼樣去打開。

【本文獲香港中文大學新聞與傳播學院實習刊物《大學線》授權轉載，原文：用耳朵「閱讀」——廣東話說書類 Podcast 的情懷與商機】