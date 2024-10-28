蕭邦「新曲」發布！藏於紐約博物館小紙片中　近200年來首見天日

【古典音樂/蕭邦】繼上月莫扎特弦樂三重奏「新曲」被發現後，最近古典音樂界又有大師「新曲發布」。紐約摩根圖書館與博物館（The Morgan Library & Museum）於館藏約索引卡大小紙片中，找到蕭邦未發布圓舞曲（Waltz）作品。樂曲僅有48小節，即約80秒長，被認為是蕭邦20多歲時作品。此為超過半世紀以來，首次發現蕭邦未知作品。



新發現蕭邦圓舞曲手稿（摩根圖書館與博物館官網）

根據《紐約時報》報導，手稿由館長羅賓遜・麥克萊倫（Robinson McClellan）所發現。當他整理館藏時，意外在一塊約4英寸乘5英寸（約索引卡大小）小紙片上，找到寫有蕭邦名字的樂譜。經博物館以及外部專家的紙張與墨水鑒定，以及手稿筆跡以及音樂風格分析後，被認為是蕭邦約1830年至1835年所創作手稿，當時蕭邦只有約20多歲。

手稿只有48個小節，整首樂曲約80秒。博物館表示，手稿紙張和墨水與蕭邦其他作品一致，而且樂譜低音譜號符號亦與蕭邦另一份手稿相同。而鋼琴家郎朗彈奏該曲後，則評論表示曲目雖不是蕭邦最複雜作品，但完美展現了最純正蕭邦風格。

蕭邦終年39歲，一生只創作了約250首已知作品。（資料圖片）

樂譜於2019年進入摩根圖書館與博物館收藏，由於新冠疫情等因素，這批收藏在5年內一直未經整理，直到最近才重見天日。此前為紐約室內設計學校主任A.謝里爾・惠頓二世（A. Sherrill Whiton Jr.）所收藏，他於1972年去世。據其子女回憶，他經常在家中演奏蕭邦作品。

蕭邦終年39歲，一生只創作了約250首已知作品，遠少於同期其他作曲家。專家估計他可能寫過28首圓舞曲，但只有其中17首得以保存。圓舞曲原是配合舞蹈而作，但在蕭邦詮釋下，這種舞曲被賦予更多深度和情感，大多以演奏為目的。他偏好在沙龍親密氛圍中表演，這些聚會被作曲家李斯特稱為「蕭邦教堂」，參與者多為皇室成員、銀行家、藝術家和音樂家。在這種場合中，蕭邦經常應邀將小型作品作為禮物贈送給在場聽眾，可能為這首新發現圓舞曲創作背景。