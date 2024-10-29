爆笑低成本COSPLAY地味萬聖節又來襲　今年日本網民出什麼奇招？

【萬聖節/Halloween/Cosplay】還有兩天就是萬聖節，不少人在上周末已經開始慶祝。如果還想不到今年要變裝成什麼，不妨參考一眾日本網民今年的地味萬聖節裝扮，從日常生活入手，變成最爆笑「貼地」角色。



地味萬聖節起源於2014年，最初是一家日本網媒所舉行活動，他們對於每年萬聖節相似的奇裝異服感到有些厭倦，於是決定創造一個新傳統，透過「地味」——即日語中「樸素」或「低調」著裝來慶祝這個節日，不少網民亦會在X（即Twitter）上打入「地味ハロウィン」標籤參與，每年都有不少網民創意爆燈，用超低成本Cosplay成引人共鳴寫實角色。



今年網民同樣腦洞大開，首先是從大家熟悉的超現實主義名畫《記憶的堅持》入手（也叫做《記憶的永恆》），要模仿達利筆下軟掉的時鐘並不容易，這三位網民就想到用最簡單的方法，自己癱軟在桌上或被子上，變成軟鐘本人。成品似模似樣，說不定這個名畫系列還可以無限延伸。

去年「地味萬聖節」已經有人模仿抱膝坐下的Miffy，今年同一網民就再接再厲，在杯麵包裝上找到看起來像是正在抱胸（實際上是坐在軟墊上）的Miffy作為模仿對象，結果就有了這個肌肉男版本Miffy。

當然，作為地味萬聖節，自然少不了大家日常就能看到的各種人物，首先是「在演唱會第一行負責撐著欄杆的兼職打工仔」。

這位網民就模仿在「主題樂園哺乳室前站著的人」，迪士尼購物袋、Duffy頭箍裝備齊全，放在身前防盜的背包更是精髓。

如果去過日本泡溫泉，就知道拖鞋是非常容易遺失的物品，這位網民將這個情況模仿得維妙維肖。

+ 1

至於這位名為Anii的Youtuber，今年更是創意大爆發，一口氣貢獻了「以為有蚊叮蟲咬，其實只是被背包帶撓到」、「坐在電車最後位置，結果被前面乘客的背包打到臉」、「確認在卡拉OK下一首要唱什麼」、「看到路邊的狗露出微笑」、「與坐在擁擠火車上的朋友交談，同時緊緊抓住安全帶」、「在手肘塗抹多餘乳液」等形象，令人十分期待他下一年還會帶來什麼作品。

不少網民仍在陸續發佈自己的地味萬聖節裝扮，有興趣讀者不妨搜索社交媒體上#地味ハロウィン標籤，留意更多。