現代椅子經典螞蟻椅　顛覆傳統家具設計從公司食堂走向全球家庭

【設計/家具/椅子/螞蟻椅】來到秋天會經常見到螞蟻出沒，為了準備過冬蟻群會四出尋找食物儲備，牠們孜孜不倦的精神象徵著勤勉。於上世紀，有一張被譽為現代設計經典的椅子，外型酷似螞蟻並以其命名，這張著名的「Ant Chair」突破了當時的工藝技術，在實用性與美學之間達成了完美的平衡，於當代設計中有著重要地位。



Ant Chair（圖片來源：arnejacobsen.com）

Ant Chair的設計初衷源於一位名為Arne Jacobsen的設計師對於簡約與實用的追求，他希望創造一款既美觀又符合日常使用需求的椅子，隨著50年代工業化的進程，Jacobsen開始探索如何利用新技術來生產輕便而結實的家具。Jacobsen與Hans J. Wegner、Finn Juhl和Børge Mogensen並列為「丹麥四大巨匠」，他操刀過不少經典名椅，包括最為著名的「七號椅」（Model 3107 chair），以及專為哥本哈根SAS皇家酒店設計的天鵝椅及蛋椅，這些作品已是丹麥人家傳戶曉的經典，並且影響力擴展至全世界，例如七號椅已推出過500萬件，好比一個國家人口人均一件。

Jacobsen的設計遵循了功能主義風格，當中不得不提他最早設計出來的經典Ant Chair，可以說得上為後來的名椅打下了紮實的根基以及信心。Ant Chair首次亮相於1952年，最初是為了在製藥公司Novo Terapeutisk Laboratorium（現為Novo Nordisk）新建的食堂中使用的，由於是用餐時段最常用的家具，所以舒適度絕對是首要條件，然後還要考慮到椅子的強度與穩定性，以及可以廣泛應用於公共空間、會議室和家庭中。最初生產商Fritz Hansen並不看好這個設計，後來因為藥廠的老闆十分欣賞並下了生產200張的大訂單，使得Fritz Hansen確信該設計會成功。

Ant Chair用於Novo Terapeutisk Laboratorium（圖片來源：arnejacobsen.com）

Ant Chair用於Royal Danish Library（圖片來源：arnejacobsen.com）

Ant Chair最大的創新之處在於其單體結構設計，利用雙曲面膠合板技術將座椅和靠背融合為一體，這種設計可以減少了材料的使用，有助加固椅子的強度。當時傳統的椅子大多使用多個部件組裝而成，Ant Chair則突破了這一限制並且簡化了生產過程。在材料選擇上亦顯得出設計師的前瞻性，鑑於椅子別樹一幟的造型最初其實是考慮使用塑料的，最終還是決定使用膠合板，因為可以降低生產成本並提高耐用性。當時有四種不同的膠合板可供選擇，包括櫸木、橡木、胡桃木和柚木，後來新增了黑色漆面和顏色絨面等，在大規模地使用及擺放起來既有個別特色亦融合整體觀感。

Ant Chair（圖片來源：arnejacobsen.com）

另一個特點是三腳設計，Jacobsen認為椅子並不一定需要四腳的，在穩定性方面三腳已經恰好足夠，而且更為符合人體工學，在外觀上顯得更具流動感。單單是這個三腳設計的實用性和美學效果，已經足夠令椅子在當時的市場上脫穎而出，人們對其獨特的外觀及結構產生好奇，用起來更是愛不釋手。Jacobsen一生都堅持無論在功能性還是美學上，三腳都是理想的解決方案，他曾在訪問中提到「既然三腳就足夠了，為何椅子還要有四腳？」，簡約、剛剛好的設計往往是最歷久常新的。雖然後來的確開發了一款四腳的款式，不過為了尊重Jacobsen的想法到了1971年Jacobsen去世後才被生產出來。

Arne Jacobsen（圖片來源：Fritz Hansen）

Ant Chair的出現啟發了不少同年代及後世的設計師，在開發過程中Jacobsen致力解決很多設計師共同面對的挑戰，當時的椅子太大並且不太實用，所以需要創造一款小型實用的椅子，既能適合現代家居也符合工業生產條件，Ant Chair面世之後Jacobsen與Charles & Ray Eames分享了設計，使得設計師們在二戰之後紛紛嘗試了膠合板作為媒材。事實上，Jacobsen亦是受到Charles & Ray Eames於1946年設計的LCM椅子所啟發的，不過利用單張膠合板製造座椅和靠背的創新設計卻是由他所開創。所以現代椅子可以說得上由這段時期這一代的設計師們共同創造出來的。