攝影集《陽子》：從初見到永別　荒木經惟與妻子陽子相機下的愛情

「對我來說，與其說他是丈夫，不如說是攝影家，而我也不想做他的妻子，我要做他的女人。」──荒木陽子

文：moom bookshop｜圖片來源：荒木経惟《陽子》



《陽子》荒木經惟（圖片來源：https://moom.cat/l/Y6EzAG）

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談論日本攝影師荒木経惟，便不能不提及其妻陽子。1963 年，荒木進入日本著名的電通廣告公司任廣告攝影師，在那裡他與妻子、隨筆作家荒木陽子（原名青木陽子，1947-1990）相遇，兩人於 1971 年結婚。荒木將新婚旅行的照片整理為《感傷之旅》自費出版，以日記般的私寫真形式直面攝影。此後，他持續拍攝陽子與婚後生活，陸續出版《我的愛，陽子》（1982）、《第十年的感傷之旅》（1984）、《鄉愁之夜》（1985）、《愛情生活》（1987）和《愛情旅行》（1989）等書。

《陽子》荒木經惟（圖片來源：https://moom.cat/l/Y6EzAG）

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荒木経惟全集的第三卷《陽子》獻給這位傳奇攝影師最真摯的凝視對象──荒木陽子。從在電通的第一次見面、直到陽子臨終前荒木握住她的手，此攝影集收錄許多過去不曾發表的照片，同時摘錄《感傷之旅》與《我的愛，陽子》的部分影像，按時序譜出荒木與陽子相知相戀的時間軸。即使他們並不總是表現得興高采烈，偶有沉思的時候；在日常生活的細碎與起伏中，浮現的是攝影師和被攝者最熟悉的相望，以及對彼此愛的深度的表達。

《陽子》荒木經惟（圖片來源：https://moom.cat/l/Y6EzAG）

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《陽子》荒木經惟（圖片來源：https://moom.cat/l/Y6EzAG）

1990 年 1 月 27 日，陽子因病離世。在她出殯時一張棺材的照片裡，荒木使用了一種他自稱「稚拙的技術」。他將陽子的臉部的色調變白，同時暗化畫面的其他部分。因為「死亡」是最重要的真理，所以荒木使出渾身解術，即使技法差勁，也要把這張照片送予世界。

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伴隨著荒木所拍攝的影像，書頁間穿插著陽子的手記與回憶錄，另在書末收錄日本漫畫家岡崎京子所書寫關於荒木経惟的一篇文章。

（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文，標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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