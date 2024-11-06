馬格利特超現實主義巨作《光之帝國》　白日黑夜共存的奇異之景

【名畫/馬格利特/超現實主義/拍賣】藍天白雲下，一盞街燈不合時宜地亮著。房屋、街道與樹木散布在畫面各處，營造出既熟悉又陌生氛圍，這正是超現實主義大師雷內·馬格利特（René Magritte）代表作《光之帝國》所展現世界。此系列作品創作於1940年代到1960年代期間，完美描繪白天與黑夜共存奇異景象，挑戰觀者對時間和空間固有認知，成為超現實主義運動中最為人所熟知經典之作。



雷尼·馬格利特（ 1898-1967）《光之帝國》（Christie‘s）

馬格利特出生於比利時的萊辛，童年時期經歷母親自殺，深刻影響了他的藝術方向。1915年，他進入布魯塞爾皇家美術學院學習，最初受到立體主義影響，後在接觸到喬治·基里科作品後轉向超現實主義創作。

馬格列特（資料圖片）

1954年，威尼斯雙年展以「超現實主義之味」為主題，慶祝超現實主義運動30週年。馬格利特24幅作品在比利時館展出，其中首幅《光之帝國》一經展出便引起轟動，吸引了三位買家激烈競爭。最終，由著名藝術收藏家佩姬·古根海姆以100萬里拉高價收購了這幅作品。為了滿足其他買家需求，馬格利特後來又創作了另外三個版本，每一版本都在建築細節、樹種選擇和光影效果上有所不同，展示了他對同一主題持續探索。

《光之帝國》層次豐富、色彩流暢，透過細膩筆觸捕捉街燈散發出的柔和光影，其獨特之處則是在於畫作成功捕捉了一個特殊時刻——黃昏時分白天與黑夜共存，從而徹底挑戰了觀者的時空感，將一幅普通風景畫轉化為奇幻作品。 作品故意營造了一個無人場景，反之突顯了人類存在痕跡：整潔街道、明亮房屋、孤獨街燈等，反映了馬格利特對空間關係深刻思考。

《光之帝國》稱得上是馬格利特藝術生涯集大成之作，不僅延續他早期對光影關係探索，也是他首次在作品中加入水元素，透過倒影增添畫面層次。該系列成為超現實主義運動中最重要作品之一，在拍賣市場上，成交價最高的十幅馬格利特作品之中，便有四幅來自該系列。其中一幅1954年創作畫作將於11月19日在佳士得秋季拍賣中亮相，這是同系列中尺寸最大、畫面最精彩的紙本作品，自1981年後首次亮相，目前估價超過600萬美元。

雷尼·馬格利特（ 1898-1967）《夜幕下的獵人》（Christie‘s）

馬格列特另一幅作品《夜幕下的獵人》也將在此次拍賣中亮相，作品被公認為最早期馬格利特超現實藝術作品之一，描繪兩名獵人奮力擺脫圍困他們的兩道高牆，他們身邊則是一片昏暗風景；同場還將展出馬塞爾·杜尚《斷臂之前》，為藝術家最早期標誌作品之一。