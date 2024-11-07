高質靈異劇場《一樓一會》　以靈異包裝妓女的愛情故事｜何故專欄

《一樓一會》，有笑、有淚、有驚嚇、有感悟，結合了舞台劇和《恐怖在線》現場版，比《死鬼老婆》更富娛樂性的高質素靈異主題劇場演出。



《一樓一會》海報

《一樓一會》是大受歡迎的網台靈異節目《恐怖在線》「哈囉喂劇場」第二回，這是繼2023年大獲好評的《死鬼老婆》後，《恐怖在線》再次聯同本地文化娛樂製作公司「6DX Production」，再度於10月開始演出，希望成為常態，令觀眾知道每逢萬聖節，在香港的劇場，就會有靈異舞台劇的出現。

《一樓一會》海報

《一樓一會》由「鬼王」潘紹聰、Carvin Chan和林尚德出品及策劃，林尚德兼任監製，阮韻珊編劇，朱栢謙及張志敏聯合導演，潘紹聰演出及主持，其他演員包括：王智德（Alton@MIRROR）、王嘉盈、麥沛東、阮韻珊、歐芷菲、邢灝和柯映彤，孫詠君舞台設計、歐陽翰奇燈光設計、陳詠杰音響設計、洪榮賢造型設計、盧澤榮錄像設計、Apple Lau海報及場刊設計，合力泡製這個關於「一樓一」的鬼故事。

《一樓一會》海報

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《一樓一會》在劇情上雖然跟《死鬼老婆》沒有直接關連，卻是一脈相承，延續「上半場鬼故劇場，下半場拉闊恐怖在線」的模式，如果說《死鬼老婆》為香港傳統舞台劇帶來新衝擊，《一樓一會》乃是結合演員、燈光、音效和錄像，不斷在舞台上呈現「突發驚嚇」（Jump Scare），在序幕【隔離屋】已先聲奪人，全場震撼，可算是近年在壽臣劇院最具電影感以及官能刺激的劇場演出。

《一樓一會》海報

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《一樓一會》以廟街為背景，講述由凶宅改為劏房的2樓E室，住了努力賺錢夢想到夏威夷升學的年輕鳳姐小雲（王嘉盈 飾），恩客魏生（王智德 飾）對她一見鐘情，一星期一次的約會令他們漸漸親近，但是小雲不斷在睡夢中被隔壁吉房的女鬼芊芊（柯映彤 飾）滋擾，她為此向同是鳳姐的珠珠（阮韻珊 飾）、男同志程程（邢灝 飾）、「廟街好聲音」潘Sir（潘紹聰 飾）、廟街歌后Chris姐（歐芷菲 飾）等鄰居求救，魏生更為了保護小雲不惜遷入凶宅，甚至跟芊芊冥婚！然而，對小雲的最大威脅其實並非來自陰間⋯⋯

《一樓一會》海報

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《一樓一會》是以靈異包裝，兩個妓女的愛情故事。除了魏生「沉船」小雲，還有珠珠愛上有婦之夫的恩客阿鐘（麥沛東 飾），連同因為「寂寞」而死的芊芊，《一樓一會》可算是父權社會下貧苦女性的悲劇，卻也是失敗男人的哀歌。

《一樓一會》將「人比鬼更可怕」這個老掉牙的命題昇華，以主題為「寂寞」，因為比鬼更可怕的是「寂寞」，「寂寞」不只會令你瘋狂，更會對愛人落降頭，甚至將對方殺害。《一樓一會》分為12場，依次序為【一樓一會】、【受傷的女人】、【日記】、【傾心】、【廟街夜繽紛】、【入伙】、【傻妹】、【一場街坊】、【契家佬】、【傻佬】、【搵個伴】和【沉船】，不同角色都有發揮，讓大家感受到他們的不同「寂寞」。雖然最後【沉船】完結得有點急促，但在尾聲【夢一場】的歌聲中，配合旋律舞台的電影般montage效果，令人唏噓，黯然垂淚。

《一樓一會》海報

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《一樓一會》的演員各有精彩表現，王嘉盈作為貫穿全劇的主要角色，而且不是科班出色，可算是超水準的表現，如果可以演出更濃烈的「廟街」感覺會更理想。相比之下，阮韻珊的癡情「傻妹」更可愛，也更搶戲，特別是她跟麥沛東的互動很有趣，令觀眾留下深刻印象。麥沛東的「傻佬」同樣可愛，很喜歡他倆「扮拍拖」的一段，戲假情真，非常感人。憑《死鬼老婆》獲提名第三十二屆香港舞台劇獎最佳女配角(喜劇／鬧劇)的歐芷菲，今回繼續帶動節奏，更重要是唱得出色。王智德初登劇場，整體上四平八穩，但這個「契家佬」的行為可以更不按常理，建議加一場歌舞給他。邢灝「鬼上身」的一幕揮灑自如，但作為本劇的轉捩點，這一段可以更恐怖。

圖片來源：筆者

《一樓一會》的宣傳海報，偶然呼應了充滿話題性的「打羽毛球」，令人充滿遐想，特別是戴上假髮的潘紹聰，非常惡搞，令人眼前一亮，Apple Lau值得一讚！與此同時，精心設計的旋轉舞台，巧妙地配合劇情，不只一新觀眾耳目，也令過場更流暢，並且在不經意間為觀眾帶來難以預計的「突發驚嚇」，正是本劇的賣點之一，孫詠君應記一功。當然，本劇的最大賣點是潘紹聰！

《一樓一會》現場氣氛熾烈，觀眾情緒高漲，對於廣大的潘紹聰粉絲，就像是一場既興奮又過癮的嘉年華！潘紹聰在《死鬼老婆》雖然一人分飾三個「神秘角色」，卻只是插科打諢，今回他不只是重要的核心角色，而且大展歌喉，令觀眾喜出望外。潘Sir，明年的「哈囉喂劇場」，可以考慮音樂劇啊！

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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