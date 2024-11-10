Keith Haring地鐵藝術首次登上拍場　見證80年代的地下創作激情

【Keith Haring/ Pop Art】80年代的紐約充滿激情，爆發出無窮的創作力使當時的藝壇百花齊放，其中一位最具影響力的藝術家，Keith Haring在社會文化中留下了深刻的印記。這位普普藝術大師的作品極具標誌性，也經常在拍賣場上亮相並取得佳績，在今月就有31幅Haring的作品於蘇富比拍賣，令人驚喜的是以紐約地鐵站為畫布的繪畫作品，從中可了解到他在街頭藝術運動中的重要地位。



圖片來源：Sotheby’s

是次上拍的31幅地鐵畫作全部皆是首次現身於拍賣會上，均來自著名Haring收藏家和出版商Larry Warsh的個人藏品，以長達40年時間來收藏，這一組作品對上一次面世已是2012年在布魯克林博物館舉行的展覽。即將於11月21日登上拍場，總估價達到630萬至900萬美元，31幅作品創作於1980年至1985年間，標誌著Haring藝術生涯的巔峰時期，不僅是地鐵藝術的代表作，同時是Haring獨特視覺語言的集中體現。Haring向來以其強烈的視覺風格和社會意識而聞名，作品中經常使用簡單且富有表現力的形狀，如舞動的人物、發光的寶寶、吠叫的狗等，這些形象反映出他個人的藝術風格，也表達了當時社會的各種議題，包括友誼、愛、和平與社會正義。

圖片來源：Sotheby’s

圖片來源：Sotheby’s

Haring的作品之所以獨特又深入民心，與其藝術理念息息相關，深深地植根於他對於社會和文化的關注。他曾說過「藝術是為每個人而生的」，不僅體現了他的創作初衷，也反映了他希望打破藝術與大眾之間的壁壘的想法。透過地鐵繪畫能夠有效地將藝術帶入公共空間，讓每一位乘客都能隨時隨地接觸到藝術。於80年代初期，Haring注意到紐約地鐵系統中的空白廣告板往往被覆蓋上黑色的啞光紙，他便開始用白色粉筆在這些紙板上創作，簡單又富有活力的圖案迅速引起了人們的注意，這一創作行為改變了地鐵的面貌。

圖片來源：Sotheby’s

圖片來源：Sotheby’s

Keith Haring出生於1958年，父親是一位業餘漫畫家，所以Haring從小已有藝術天賦方面的啟蒙，在童年時期便展現出對繪畫的熱愛，開始創作自己的角色，而不是簡單地模仿現有的漫畫人物。在1978年Haring搬到紐約市並進入了視覺藝術學院，在校期間他接觸到符號學，這對他後來的創作風格產生了深遠的影響。但說到他的藝術生涯起步，則始於紐約的地下文化，他經常在地鐵站和街頭進行即興創作，迅速改變了數百萬人在紐約龐大的地下系統的日常通勤中的體驗，甚至改變了外人對這座城市的印象。紐約蘇富比指出，Haring的地鐵畫是他寫給紐約市多年的情書，他幾乎每天都會繪製數十幅作品，將日常轉變為非凡的體驗，創作主題時而源於世界事件、時而關乎於新技術的誕生，或與生命、愛和死亡有關。

《Untitled (Boombox Head)》（圖片來源：Sotheby’s）

Haring最初在地鐵裡畫畫是為了打發上下班的時間，開始之後的5年來成為了他每天重複的事項，通常會花3個小時用粉筆創作了數十幅畫作，有時他會在一大群粉絲面前即席揮毫，甚至在警察面前動筆，當然會因此而干犯了破壞公物罪，被開出罰款單甚至逮捕，他的堅持全憑抱著一個信念：藝術是所有人的，他不想讓人們要去到博物館或畫廊才能接觸到藝術。即使在1982年他得到了舉辦首次個展的機會，並於1983年參加了惠特尼雙年展得到了國際認可，同時仍然堅定地繼續創作地鐵畫作。他曾表示：「雖然藝術事業已得到飛速發展，但最喜歡畫畫的地方依然是地鐵。」

《Untitled (Still Alive in ’85)》（圖片來源：Sotheby’s）

是次上拍的31幅作品當中不乏佳作，例如《Untitled (Still Alive in ’85)》是他所創作的地鐵畫的最後版本之一，曾多次於著名的展覽中展出。畫作表現出對當年列根總統連任及其軍國主義和不平等政策的政治評論，標誌性的符號如爬行的嬰兒、舞蹈人物、電視、天使、靈魂和吠叫的狗，都暗示了他對資本主義和政治腐敗的擔憂。另一件作品《Untitled (Boombox Head)》反映了Haring從城市環境中汲取的能量轉化為創作動力，舞蹈人物創作於1984年，標誌著這段時期藝術靈感與嘻哈音樂影響的融合。這些別具匠心的創作成為了當時一個獨特的藝術現象，表現出他對於社會的反映和對於藝術的堅持，觀眾可以透過作品更好地理解Haring所生活的時代，以及他作為街頭藝術運動先驅的地位。