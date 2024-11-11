Coldplay新歌MV勇奪動畫大獎　雲集15位藝術家演繹動人愛情故事

【Coldplay】早前超人氣英國樂團Coldplay宣布來港舉辦演唱會，將會在明年4月選址啟德體育園舉行，隨即受到樂迷熱烈搶飛。與此同時在剛過去的10月Coldplay推出了全新專輯《Moon Music》，當中早在7月已經發布的主打新曲〈feelslikeimfallinginlove〉，其MV近日更在UK Music Video Awards 2024奪得了「最佳動畫影片獎」，這首新歌MV由Raman Djafari執導，集結共15位動畫師、插畫家及藝術家的精心創作，將一首流行歌曲的情感轉化為視覺故事，觸動人心。



這部MV自7月22日首播以來，已在YouTube平台上獲得超過100萬次的觀看，參與此項目的15位藝術家分別來自瑞典、韓國、瑞士以及德國等地，他們採用了多種動畫技術及創作風格，包括2D手繪、定格動畫、剪紙以及毛氈玩偶等，對於導演Raman Djafari而言絕對是為一項充滿挑戰的任務，因為需要將不同風格的動畫融為一體，創作出一部充滿色彩和超現實愛情故事的音樂MV。原來此提案是來自Coldplay的想法，Djafari則將之實現出來成為一個大型的混合媒體項目，是為一次當今動畫界的優秀藝術品的展示秀，在項目開始之初Djafari便著手繪製Storyboard，為不同風格的動畫段落開發出場景，創作歷程時間緊迫，僅在六星期內便完成了項目。

每位藝術家都分散在世界各地，從中協調並確保作品風格的統一是為一次相當具有挑戰性的經驗，每一段動畫的過度全需要精心設計，以便將各種風格無縫連接在一起，並保持情感的連貫性，在觀影過程中讓觀眾感受到一種流暢又夢幻的體驗，恍如在不同的世界中遊走。對於創作團隊，動畫這種媒介可謂是不二之選，因為是一種能夠表達人們情感和思想的語言，能夠流暢地轉換不同的情感和視角，超越物理世界的限制反映人類對於世界的理解。團隊將是次MV視為對動畫界的一封情書，既是引發觀眾對動畫媒介的驚喜與熱愛，也希望觀眾在欣賞這部作品之時，可以關注並支持這些藝術家的其他作品。

圖片來源：〈feelslikeimfallinginlove〉

圖片來源：〈feelslikeimfallinginlove〉

圖片來源：〈feelslikeimfallinginlove〉

各種動畫風格涵蓋了傳統的鉛筆手繪、電繪到立體動畫、定格動畫等多種技術，在創作媒介上包含到油粉彩、水彩、激光切割、毛氈公仔等技術，各司其職地使每個片段呈現出獨特的視覺效果與質感，有助於融合豐富的情感與敘事，探索愛情的不同面貌。在豐富了視覺體驗之同時，也強調了影片主題的多元性，多元的敘事手法反映出不同文化背景下對愛的理解，最後連接形成一個完整的敘事，當中情感表達的精緻性令人為之驚艷，傳達出愛情的脆弱與強烈的幸福感，觀眾能夠從中感受到角色之間的情感連結，無論是朋友、戀人還是靈魂伴侶，這些關係的複雜性都得到了生動的演繹。

圖片來源：〈feelslikeimfallinginlove〉

圖片來源：〈feelslikeimfallinginlove〉

圖片來源：〈feelslikeimfallinginlove〉

MV結構分為3個章節，由渴望再尋找，最後相遇，這種章節式的安排使得情感的發展更為清晰，能夠隨著故事的進展而產生共鳴，MV中兩個靈魂不斷地在不同的世界中相遇，反映了愛情的本質，連結與尋找，引起對於人際關係中的深思，展現出音樂與動畫之間結合出來的深度潛力。最後，我們來看看15位藝術家在MV之外的其他作品：

擅長Stop Motion的導演、動畫師Tokay：

擁有13年2D動畫師經驗的Dante Zaballa：

擅長電影製作、插畫及動畫的Martin Robic：

柏林的動畫二人組KINEMUS：

擅長80年代動漫懷舊情懷的倫敦2D動畫導演Jack Zhang：

瑞典導演、動畫師和服裝設計師Niki Lindroth von Bahr：

擅長分鏡、角色設計的2D動畫師Moera.cf：

動畫電影製作人及視覺藝術家Gaia Esther Maria：

西雅圖的自由動畫師Aaron Fisher：

擅長鉛筆插畫的藝術家Karlotta Freier ：

柏林電影製作人及動畫師Raman Djafari：

擅長使用非傳統材料製作動畫，特別是編織技術的Isabel Garrett：

擅長水彩、木偶融入動畫的藝術家Hannah van der Weide：

擅長鉛筆畫和2D動畫，居於布魯克林的日英動畫師和導演Kohana Wilson

生於1989年的年輕首爾數碼藝術家Ram Han：