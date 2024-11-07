音樂先還是電影先?——Rubberband和Patrick Lui的爵士樂與港產片

Rubberband和 Patrick Lui 在西九自由爵士音樂節除了玩爵士，重點玩港產片音樂。大家知道我是多麼喜歡港產片，這個專欄主要談音樂，但我一半時間都要談香港電影，因為流行文化裡，音樂和電影實在密不可分，在香港，歌手當紅也要做演員，反之亦然。相信Rubberband和Patrick 也對香港電影有團火，看畢演出，更令我深感音樂在電影中的力量及傳頌力。

文：林綸詩



說起傳頌力，我想認為Rubberband儼如香港之子，其搖滾偏文青及山系，乾淨純潔，因為如此，作品尤如聖詩——勵志且傳播力強，在動蕩且身份認同洗裨的年代，會令其有特別的代表性。認識不少的海外華人，無論是在外國土生土長的香港人，還是幾年前移民離港的，都十分倚賴RB的音樂力量。 也因為如此，由他們（及爵士能手Patrick）去做一個長過金像獎電影音樂表演的音樂會，合適不過。

首先是選曲，由70年代港產片殺出國際的《Fist of Fury》 (李小龍的符號、顧家輝的音符)，到8、90年代最輝煌時期的《最佳拍檔》（為廣東歌定調的代表）、（《新不了情》（以saxophone主導的一系列音樂，十分適合爵士主題）， 到RB及其歌迷成長年代的重點電影《西遊記》、《無間道》，加起來為樂迷畫了全面的香港電影音樂時間線。其二就是RB和雷精選了RB的歌曲跟以上主題歌曲做mash up，也有相輔相承的效果。我個人最喜歡《少林足球》主題音樂X《細街盃》，以及《鎗火》X《衝》，可能是因為兩首作品亦滿足了我同時作為電影及音樂的fans屎心態，完全是insider式共鳴。最深刻的電影歌，可能只是幾個 beat和既定的節奏，已能讓整套電影的氛圍浮現出來，也因為沒有歌詞，空間極大，碰上RB自己的歌，更能無縫融合，畢竟二者都是源自香港地道文化，這也是流行文化的基本定義。

最後，想說encore唱了《歡樂今宵》，實在太感動，雷頌德是RB的恩人，其出演電影《求戀期》正是以《歡》作主題曲，我記得當年此曲不需要電影，也得很紅，改變了古巨基整個歌星文本。在這個演唱會裡，因為雷頌德和《求》才有《歡》，但於我，當年則是因為有《歡》，所以喜歡古巨基，我才找《求》來看 (還是那種便宜的VCD!) 。每一首歌，每一齣戲，對每一個人而言，都是一個不同的故事。而一場好的LIVE，就是可以把這些故事和我們一針一線地串起來。

（圖片為編輯所擬，本文代表藝文格物立場。）