堺雅人本人如何看古美門一角？從隨筆中看其深度表演哲思｜湯禎兆

在一眾日本藝人的隨筆，只要用心一看，不難發覺堺雅人是學養最深邃的一人。在《文‧堺雅人》及《文‧堺雅人２》中，堺雅人隨手一揮，即可看到由中國古代哲學（孔子、莊子及荀子，見〈喜怒哀樂〉）至戲劇藝術（Charna Halpern《Truth in Comedy 》到Edward Dwight Easty《On Method Acting》均無所不談，而且一概結合個人的表演歷程而論，煞是好看！

文：湯禎兆｜原題：堺雅人的智慧



當中他很認真地寫了一篇談村上春樹《１Ｑ８４》的讀書心得，歸納出是書如何集村上眾作的大成，而且對當中探討生死、正邪乃至混沌秩序等形形色色的對立面感慨猶深。後來當他自省名作《王牌大律師》的古美門一角，正好由此切中好壞的曖昧性。我認為他對古美門的分析確實一矢中的：「我所飾演的律師，那古靈精怪的言行舉止、在日常生活中像是在『作戲』、不與惡意『正面』衝突，這些或許都是他獨有的招數吧。」唯其於日常生活中「失常」，才可以在扭曲世界中「復常」——在爆笑喜劇中的哲思委實令人佩服。

堺雅人飾演的律師「古美門研介」不管用什麼方法，只要能贏得勝訴，就會不擇手段、強詞奪理。

此所以後來當他解釋到古美門的演繹法，是從動物園專注觀察獅子而來——律稍的威嚴及撒嬌均由此得到啟廸，我一點也不驚訝。而是不禁在心中推想：那麼在《VIVANT》擁有雙重人格的憂助，那表面溫柔內裏激烈的反差，又會是從甚麼動物而來？

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）