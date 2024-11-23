《三谷幸喜談創作》：從一鏡到底《大空港２０１３》說起｜湯禎兆

既然提及三谷幸喜，也難以壓抑情懷不談下去。那麼多年，他一直是我的偶像之一，永遠在有限條件下去突破自己，作出一而再的新變。且從來不埋怨環境，且利用環境去成為自我挑戰的出發點，他與宮藤官九郎一向是我心目中游走於日本影視兩端之間的東邪西毒。

文：湯禎兆｜原題：《三谷幸喜談創作》



竹內結子曾主演電影《大空港2013》（2013年《大空港2013》官方宣傳海報）

有限篇幅，不如就只提一筆——那就是電視電影的《大空港２０１３》。當我們猶在談及杜琪峰在《大事件》中七分鐘的一鏡到底如何震撼，三谷在此作中的長鏡頭足足為１００分鐘——是的，你沒有看錯，是一戲一鏡，全片只有一個鏡頭。事實上，在書中本來要結束訪談，不過三谷自動提及就長鏡頭的思考，必須要以此作為結，由此可見他對《大空港２０１３》的重視。

《大空港2013》在松本機場實地取景（《大空港2013》劇照）

看畢訪談才得知，電影在松本機場實地取景。由於機場每天均需正常運作，所以只有早上六至九時可供拍攝，原來他們在十天之內，完整地指了七次——意思是經過排練後，就每天一鏡直落拍畢全片。九時收機，下午就全組人齊集看上午片段，如是者重複了七次，最後採用了第七天的版本成為放映版本！哈哈，七天就只拍了七個鏡頭，除了以神話來名之還可怎言說呢?

《大空港2013》劇照

內容不多言了，此作在網上不難找到，大家不妨搜尋一下見識甚麼是真正的長鏡頭（不是鏡頭空置任由時光流逝那種，而是大量人物活動以及鏡頭移動活動的「真」長鏡頭）。

還有，當中還有風華正茂的竹內結子，那些年的種種......

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）