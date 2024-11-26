專訪微型攝影達人田中達也　香港聖誕模型展小籠包、大廈成靈感

【田中達也/展覽/專訪/微模型/攝影】日本微型藝術家田中達也（Tatsuya Tanaka）從2011年來每天無間斷在社交媒體上更新微型攝影作品，日常各種物品變身人物模型生活場景或是服裝一部分，譬如意粉變成桑拿房、早餐穀片變成Leia公主標準羊角髮型，想像力無窮，顛覆大家對於日常小物既定印象，在Instagram吸引超過390萬人次關注。



除了在IG觀賞作品照片，最近大家更有機會近距離親眼看見其微模型作品。他不僅將在「Countdown to Mini-mas」微模型展覽展出25件全新創作微模型作品，亦帶來「The Big Little Christmas」大型戶外聖誕裝置，28米長聖誕老人工作枱放置了多件其按比例巨大化創作，是他有史以來最大規模藝術裝置。趁田中達也這次來港，我們特別請他來聊聊，究竟這些奇思妙想靈感源自哪裡？

「Countdown to Mini-mas」微模型展覽（攝：黃寶瑩）

「The Big Little Christmas」大型戶外聖誕裝置（Harbour City）

你從2011年起每天都在社交媒體上更新作品，一般靈感來源是什麼？

微型攝影藝術家田中達也（攝：黃寶瑩）

我不太像其他人平常是坐在電腦前工作、思考，一般來說是從日常生活中得到靈感。如果實在需要「找靈感」，我一般會選擇出門逛逛，有時候會去100円買點小東西，總之是會找一些視覺刺激，眼睛看到某些東西，靈感自然會出現。基本上我沒有特別偏好的題材，但如果看到喜歡的電影或是動畫，都會將角色放到作品中，自己看了開心，就能鼓勵自己繼續創作。

你創作過這麼多作品，最喜歡哪些元素？

我喜歡將平日衣食住行會出現的東西放到作品中，以物品來說，最喜歡有兩個——其一是釘書釘，因為形態和材質能有很多變化，可以創作出很多不同類型作品，未來其他想法也會想用釘書釘來嘗試。

另外一個是白飯，我想只要是日本人，就會喜歡白米飯吧？一來是幾乎每天吃飯時都會見到，自然而然會經常想到用白飯作為創作材料。而且大家知道白飯是什麼，對大部分人來說是很容易理解、接受的素材，假若是用一些珍奇料理或是食材作為素材，則未必每一個人能有共鳴。

可以描述一下平時創作微模型具體過程嗎？你覺得最困難是什麼？場景裡的人類模型是特製的嗎？

其實通常我不是一有想法就會著手開始製作，很多時是先用手機記下靈感，過幾天後再把想法具體化。至於實際開始動手後，大概3到5小時便能完成一件作品，而標題則一般是在完成以後再開始思考。

田中達也「Countdown to Mini-mas」微模型展覽20號作品（攝：黃寶瑩）

我覺得最難大概是——腦中構思有時並不符合手頭上人類模型尺寸。如果是插畫之類媒介，人物大小可以自由調整，但在微模型創作中，人物尺寸基本都是固定的，要和其他素材配合往往帶有一定難度。

至於微模型中的人物大概7成都是現成模型，其餘3成來自3D打印，我也會將現成人物模型進行一些改造和微調，譬如這次以聖誕作為展覽主題，我就會將人物模型顏色調整成紅色或是綠色。

這次是你首次以聖誕為主題藝術活動，與你過去作品相比，創作有何不同？

今次主要是以聖誕作為主題，那麼究竟要怎樣圍繞聖誕進行創作，又不會重複性太高讓觀眾生厭呢？我為此花了不少心思，譬如其中一件作品是用了年輪蛋糕作為辦公室圓桌，展示了聖誕老人公司開會場景。平常你看到開會畫面大概不會聯想到聖誕，怎樣將日常工作場景和聖誕作巧妙結合就是這次最大挑戰。

在這些作品裡面，有沒有哪個是來源你自己個人經歷？自己最喜歡作品是哪個呢？

田中達也「Countdown to Mini-mas」微模型展覽11號作品（攝：黃寶瑩）

（笑）最有共鳴大概是11號了，這件作品是描繪聖誕老人在節日前準備派禮物的摸樣。即使大家看到聖誕老人都會感覺高興，但如果將聖誕老人當成一份工作，應該會有相當辛苦的一面。我本人也是一樣，能夠作微模型創作當然有開心時刻，但有時候亦會感到疲憊，某程度上11號可以說是代表了我自身心境。

田中達也「Countdown to Mini-mas」微模型展覽25號作品（攝：黃寶瑩）

至於最喜歡作品則應該是25號，由於是在香港做聖誕展覽，所以想將相關元素融入創作中。作品便是根據香港建築物創作，人物背後禮物盒代表了高樓大廈，對我來說這是最有代表性，也是耗時最長作品。

【展覽詳情】

名稱：田中達也「Countdown to Mini-mas」微模型展覽

地點：海港城美術館（海洋中心二階207號舖）

日期：即日至2025年1月1日

