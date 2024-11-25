韓國新銳藝術家Haydonna為毛孩賦予人性　狗狗以純粹視覺觀世界

【Haydonna/韓國藝術家/展覽/亞洲藝術新星100】家中毛孩相信是不少朋友的心靈寄託，而且也是創作靈感的泉源，捕捉牠們的行為舉止、互動嬉戲的場面都能創造和記錄美好的回憶，韓國一位新銳藝術家Haydonna透過獨特的藝術風格將毛孩朋友賦予人性化的性格，激發出無數的奇想故事，創作力備受品牌與大眾的喜愛。



韓國藝術家Haydonna（金河允）（圖片來源：www.instagram.com/haydonna_art）

Haydonna本名金河允，生於1991年的美國，曾於韓國主修藝術及於紐約修習平面設計，畢業後以Haydonna的身分回到韓國展開藝術創作的生涯，在2016年開設了藝術工作室TIN，並開始與很多知名的國際品牌進行合作，如NIKE、Samsung、Shake shack、Casetify等。直到2020年，她在觀察家中兩隻分別5及7歲的比熊犬時，被牠們的舉動激發出靈感，發現牠們的行為本身已經可以連串出有趣的故事，使擅長繪畫的她不得不將之畫下來，及後於2021年在Instagram上發布作品，隨即引起廣泛關注。

Haydonna與Samsung的合作（圖片來源：www.haydonna.com）

Haydonna與Shake shack的合作（圖片來源：www.haydonna.com）

Haydonna的創作之所以深受歡迎，或者因為能與廣大的觀眾產生共鳴，將毛孩創作成蓬鬆毛髮的人類摯友，從寵物的身分升格，賦予牠們擬人的性格以及充滿活力的角色設定。Haydonna平日觀察愛犬時會幻想如果牠們是人類會怎樣呢？於是將擬人的行為投射到牠們身上，但又沒有忽略到狗狗的本質，如果作品有人的角色出現時，總是會以狗狗的視角出發，仰視著人類，眼中的一切充滿著愛與期盼。另一方面，除了以白色比熊犬為靈感創作的角色之外，還經常會伴以一個黑色的朋友，Haydonna稱之為「影子朋友」，恍如狗狗的影子，也是牠的玩伴，但其形狀又與狗狗不盡相同，原來竟是代表Haydonna本人，在畫中世界他們以不同的形式相伴著。

圖片來源：www.instagram.com/haydonna_art

圖片來源：www.instagram.com/haydonna_art

在作畫風格方面，Haydonna採用了大膽而富有活力的動感線條，造型自由奔放，構圖呈現出極簡主義，也受到她的平面設計背景所影響。有時角色以揮灑自如的形態呈現，描繪出狗狗的真實情感，恍如洞悉了牠清澈純粹的靈魂與內心，是為獨特且具備感染力的表現手法。在創作媒材方面，Haydonna通常會用iPad作畫，快速地勾畫線條及上色，呈現出速寫素描的特質，原來因為她會在觀察愛犬時突然受到啟發下筆，所以要瞬間捕捉到精彩的畫面。完成畫作後還會印刷出來，由於她的作畫風格簡潔，大多用單一的色彩及搶眼的色塊，很適合絲網印刷這一方式，並且帶有平面設計的味道。

圖片來源：www.instagram.com/haydonna_art

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Haydonna的畫作其中一個感人之處，是展現出毛孩眼中簡樸無華的世界。在人類眼中的一切是經由我們想像而投射出來的，時有哲學思辯探討世界到底是真實還是幻象，是客觀還是主觀的，物品予我們的意義是由我們所賦予的；至於毛孩們所看到的卻趨向本質，生活簡單卻美好，每一刻都是珍貴的時刻值得激起心跳。最近Haydonna於台灣舉行個展，是次以家為主題，主要呈現狗狗在家中不同角落留下的⽣活痕跡，由於她的作品設計感十足，是次更與來自丹麥的家具品牌HAY Taiwan合作，在觀畫的同時展現出藝術與當代設計家品的結合，展覽的主題「Gentle Souls」帶領觀眾以靈魂連結寵物與家中的一切，來一趟洗滌心靈的視覺旅程。