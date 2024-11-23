拍賣預展｜常玉、奈良美智經典作、中國明式家具、張大千荷花旗袍

【拍賣/展覽/奈良美智張大千】來到十一月底，不少拍賣行準備舉行新一輪拍賣，自然是公眾到預展一覽大師作品或是珍貴文物好時機。這次我們選了三家最近開放只拍賣行特別介紹，不僅有包含常玉大作、奈良美智雕塑的富藝斯秋拍預展，也有佳士德頂尖中國書畫預展以及邦瀚斯亞洲總部開幕展覽，不妨在這個週末趁機逛一圈。



富藝斯現代及當代藝術晚間拍賣預展現場（Phillips）

地點:香港九龍西九文化區柯士甸道西 8 號,西九文化區管理局大樓 G/F、3/F

日期：即日至11月26日



常玉《曲膝仰臥裸女 II》（Phillips）

首先想介紹的是富藝斯秋拍預展，分為三層，地下晚間拍賣以及三樓日間拍賣預展同樣好看。先說重頭戲晚間拍賣，這次拍賣行帶來常玉首登拍場之重要鉅作《曲膝仰臥裸女 II》。作品創作於常玉職業生涯晚期，是他對藝術和技藝不斷追求至縮影。常玉突破傳統慣例，以大膽構圖和簡潔有力線條，將中國山水畫意念融入西方裸體畫中，是其晚期較成熟女性主題創作。

奈良美智《生命之泉》（Phillips）

奈良美智《嬰兒藍》（Phillips）

晚間拍賣數件奈良美智作品同樣值得一看，譬如是其為數不多描繪女孩全身像大型畫布作品《嬰兒藍》，作品名稱來自Bob Dylan金曲《It's All Over Now, Baby Blue》的歌詞，女孩眼神無辜又帶點狡黠，是經典奈良美智筆下形象。展覽也展出其早起雕塑《生命之泉》，作品中兒童臉頰滑下淚水，淚水又落進底座咖啡杯中，再次畫作淚水循環不息。除此之外，晚拍中劉野《蒙德里安,你好》以及皮耶·蘇拉吉《畫作 202 x 143 公分,1967 年 9 月 25日》，同是值得留意大作。

至於日間拍賣同樣又不少有趣作品，譬如夏禹《標準生活二》描繪了所謂現代生活中標準而疲憊的青年，柔光打在皮膚上，彷彿捕捉了日常中失神瞬間； 亞歷斯·霍斯頓《軀幹雕像（大腿）》則在畫布上描出希臘雕塑軀體，傳統硬朗形象卻是以淡粉色調油彩上色，形體虛與實、張開與扭曲之間充滿張力。港人較熟悉的KAWS、MADSAKI、 Joan Cornellà作品同樣在場。

林風眠（霸王別姬）（Christie‘s）

地點： 佳士得亞太區總部 — 中環美利道2號The Henderson 6樓、7樓

日期：即日至11月28日



第二個想介紹的則是佳士得搬到The Henderson全新亞太區總部後，首個亞洲藝術週中國古代書畫和中國近現代及當代書畫拍賣預展。今季拍賣萃選世界各地私人珍藏，包括「王季遷家族舊藏」、「范羅斯布魯克家族藏重要林風眠作品」，及「前香港大學文學院院長趙令揚教授收藏」，至於曾在今年5月佳士得香港春拍預展中展出「丹青冰鑒：黃仲方珍藏中國書畫」中部分佳作亦將亮相拍場，同時還有橫跨西周至民國時期150餘件中國瓷器珍品，以及宋瓷、明清御瓷、漆器、中國古典家具、御製玉璽和文房珍玩等，四場拍賣總低估價逾港元3.5億。

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晚明 黃花梨四足葉紋八方高香几（Christie‘s）

其中不少作品值得特別留意，譬如「中國古代書畫」中沈周《雲山萬疊》、八大山人《荷花小鳥》、王鐸《行書題畫詩》等；「重要中國瓷器及工藝精品」中明宣德青花吹簫引鳳圖盌，以及清乾隆洋彩百鹿尊；「木趣居」精選明式家具專場拍賣中黃花梨四足葉紋八方高香几更是估價超過1200萬，非常值得現場一看。

香港邦瀚斯拍賣中心（Bonhams）

地點：香港邦瀚斯拍賣中心(香港皇后大道東 50 號太古廣場六座 10樓、 11樓以及2樓)

日期：即日至12月3日



今年不少拍賣行在香港開設亞洲總部，邦瀚斯則是其中一間。新總部橫跨三層，總面積達19,000平方尺，即將於11月27日至12月3日舉行的秋季拍賣，將作為新總部首場盛事登場。其中，全球著名明式家具收藏家葉承耀醫生「燕几衎榻：攻玉山房藏中國古典家具」專場，是本季重頭戲，該系列被譽為全球最頂尖私人明代家具收藏之一，將展出15件珍貴拍品，無疑是預展一大亮點。

錯銀錯紅銅舞姿佛母銅像（Bonhams）

石田徹也《運輸帶上的男人》（Bonhams）

同楊在10層印度、喜馬拉雅及東南亞藝術同樣值得一看，專場焦點為一尊珍罕乾隆時期錯銀錯紅銅舞姿佛母銅像，其中各式藏醫相關畫作更是有趣。這次現當代藝術畫作數量不多，但就展出了石田徹也《運輸帶上的男人》 ，是藝術家石田徹也短短十年藝術生涯中僅存 200 多幅作品之一。作品中對白領工薪族黑色幽默式刻劃，能讓每一位經歷過職場生活的人，都能找到共鳴。

邦瀚斯另設2樓全層作中國書畫預展之用，其中黃永玉《野茶客》無疑是重點之一，作品近四米寬，以鮮明生動形象描繪了十數位茶客百態千姿，同時表達出藝術家對喝茶之領悟。至於展場另一角則展出了張大千1949年為夫人徐雯波送贈的旗袍，他不僅在傳統紙張上揮灑自如，也嘗試在旗袍白緞上創作，旗袍上荷花正盛開。