拍賣預展｜常玉、奈良美智經典作、中國明式家具、張大千荷花旗袍

【拍賣/展覽/奈良美智張大千】來到十一月底,不少拍賣行準備舉行新一輪拍賣,自然是公眾到預展一覽大師作品或是珍貴文物好時機。這次我們選了三家最近開放只拍賣行特別介紹,不僅有包含常玉大作、奈良美智雕塑的富藝斯秋拍預展,也有佳士德頂尖中國書畫預展以及邦瀚斯亞洲總部開幕展覽,不妨在這個週末趁機逛一圈。



富藝斯現代及當代藝術晚間拍賣預展現場(Phillips)

地點:香港九龍西九文化區柯士甸道西 8 號,西九文化區管理局大樓 G/F、3/F

日期:即日至11月26日



常玉《曲膝仰臥裸女 II》(Phillips)

首先想介紹的是富藝斯秋拍預展,分為三層,地下晚間拍賣以及三樓日間拍賣預展同樣好看。先說重頭戲晚間拍賣,這次拍賣行帶來常玉首登拍場之重要鉅作《曲膝仰臥裸女 II》。作品創作於常玉職業生涯晚期,是他對藝術和技藝不斷追求至縮影。常玉突破傳統慣例,以大膽構圖和簡潔有力線條,將中國山水畫意念融入西方裸體畫中,是其晚期較成熟女性主題創作。

奈良美智《生命之泉》(Phillips)

奈良美智《嬰兒藍》(Phillips)

晚間拍賣數件奈良美智作品同樣值得一看,譬如是其為數不多描繪女孩全身像大型畫布作品《嬰兒藍》,作品名稱來自Bob Dylan金曲《It's All Over Now, Baby Blue》的歌詞,女孩眼神無辜又帶點狡黠,是經典奈良美智筆下形象。展覽也展出其早起雕塑《生命之泉》,作品中兒童臉頰滑下淚水,淚水又落進底座咖啡杯中,再次畫作淚水循環不息。除此之外,晚拍中劉野《蒙德里安,你好》以及皮耶·蘇拉吉《畫作 202 x 143 公分,1967 年 9 月 25日》,同是值得留意大作。

至於日間拍賣同樣又不少有趣作品,譬如夏禹《標準生活二》描繪了所謂現代生活中標準而疲憊的青年,柔光打在皮膚上,彷彿捕捉了日常中失神瞬間; 亞歷斯·霍斯頓《軀幹雕像(大腿)》則在畫布上描出希臘雕塑軀體,傳統硬朗形象卻是以淡粉色調油彩上色,形體虛與實、張開與扭曲之間充滿張力。港人較熟悉的KAWS、MADSAKI、 Joan Cornellà作品同樣在場。

林風眠(霸王別姬)(Christie‘s)

地點: 佳士得亞太區總部 — 中環美利道2號The Henderson 6樓、7樓

日期:即日至11月28日



第二個想介紹的則是佳士得搬到The Henderson全新亞太區總部後,首個亞洲藝術週中國古代書畫和中國近現代及當代書畫拍賣預展。今季拍賣萃選世界各地私人珍藏,包括「王季遷家族舊藏」、「范羅斯布魯克家族藏重要林風眠作品」,及「前香港大學文學院院長趙令揚教授收藏」,至於曾在今年5月佳士得香港春拍預展中展出「丹青冰鑒:黃仲方珍藏中國書畫」中部分佳作亦將亮相拍場,同時還有橫跨西周至民國時期150餘件中國瓷器珍品,以及宋瓷、明清御瓷、漆器、中國古典家具、御製玉璽和文房珍玩等,四場拍賣總低估價逾港元3.5億。

+ 4

晚明 黃花梨四足葉紋八方高香几(Christie‘s)

其中不少作品值得特別留意,譬如「中國古代書畫」中沈周《雲山萬疊》、八大山人《荷花小鳥》、王鐸《行書題畫詩》等;「重要中國瓷器及工藝精品」中明宣德青花吹簫引鳳圖盌,以及清乾隆洋彩百鹿尊;「木趣居」精選明式家具專場拍賣中黃花梨四足葉紋八方高香几更是估價超過1200萬,非常值得現場一看。

香港邦瀚斯拍賣中心(Bonhams)

地點:香港邦瀚斯拍賣中心(香港皇后大道東 50 號太古廣場六座 10樓、 11樓以及2樓)

日期:即日至12月3日



今年不少拍賣行在香港開設亞洲總部,邦瀚斯則是其中一間。新總部橫跨三層,總面積達19,000平方尺,即將於11月27日至12月3日舉行的秋季拍賣,將作為新總部首場盛事登場。其中,全球著名明式家具收藏家葉承耀醫生「燕几衎榻:攻玉山房藏中國古典家具」專場,是本季重頭戲,該系列被譽為全球最頂尖私人明代家具收藏之一,將展出15件珍貴拍品,無疑是預展一大亮點。

錯銀錯紅銅舞姿佛母銅像(Bonhams)

石田徹也《運輸帶上的男人》(Bonhams)

同楊在10層印度、喜馬拉雅及東南亞藝術同樣值得一看,專場焦點為一尊珍罕乾隆時期錯銀錯紅銅舞姿佛母銅像,其中各式藏醫相關畫作更是有趣。這次現當代藝術畫作數量不多,但就展出了石田徹也《運輸帶上的男人》 ,是藝術家石田徹也短短十年藝術生涯中僅存 200 多幅作品之一。作品中對白領工薪族黑色幽默式刻劃,能讓每一位經歷過職場生活的人,都能找到共鳴。

邦瀚斯另設2樓全層作中國書畫預展之用,其中黃永玉《野茶客》無疑是重點之一,作品近四米寬,以鮮明生動形象描繪了十數位茶客百態千姿,同時表達出藝術家對喝茶之領悟。至於展場另一角則展出了張大千1949年為夫人徐雯波送贈的旗袍,他不僅在傳統紙張上揮灑自如,也嘗試在旗袍白緞上創作,旗袍上荷花正盛開。