隔離島劇團的新作《聽牌》　在麻雀桌上誠實面對自己｜何故專欄

甲辰初秋，興之所致，再次說走就走，自製了一場台北文藝之旅。除了出席了「2024好友港節市集」，還觀看了隔離島劇團的新作《聽牌》。



海報由隔離島劇團提供，攝影：鄭文凱

《聽牌》是黃曉暉繼《失語》後，在台灣的第二部編劇作品，這是隔離島劇團首部「國粵雙語」獨腳戲，黃曉暉主演粵語場，鄭文凱主演國語場，並以「互導」形式擔任對方之導演，實驗國粵雙語演出的更多可能同時，一起將華人熟悉的傳統文化──麻雀（台灣稱為「麻將」））──帶到舞台上，並道出一個傳統華人女性的奇妙人生。

海報由隔離島劇團提供，攝影：鄭文凱

《聽牌》的劇名取自麻將術語，「聽牌」即是粵語的「叫糊」，意思是只差一張牌就能胡牌（食糊）。劇中主角Queeny因為家庭放棄了她的唯一愛好──打麻雀，並且為了讓女兒擁有更美好的未來而不惜一切代價，然而，極端的做法卻把女兒推到千里之外。已入住護老院的Queeny一直在等待女兒的到訪，難道一切是已經無法挽回？還是另有生機？她必需在麻雀桌上誠實面對自己，但即使她一直「聽牌」，她還需要等待多久？更重要的是，究竟她真正等待的是什麼？

劇照由隔離島劇團提供，攝影：MiniMore Photography -阿莫

《聽牌》不只是一套很有特色的獨腳戲，更是一個很有心思的互動劇場。隔離島劇團主打港台觀眾均有共鳴的題材，《聽牌》的故事以護老院作為舞台，舞台的焦點是一張麻雀枱，每位觀眾都是Queeny的「院友」，正式演出前不斷響起護老院的廣播，讓大家融入Queeny的孤獨世界。各位「院友」除了可以近距離欣賞演出，細聽Queeny分享她多年來'跟好姊妹、丈夫、女兒、甚至女兒的情人的不同故事，隨時會被Queeny邀請「上枱」一起打麻雀，更會遇上突發的情節⋯⋯

劇照由隔離島劇團提供，攝影：MiniMore Photography -阿莫

《聽牌》讓觀眾一邊看劇一邊跟演員打麻雀，換個角度，卻是要求演員一邊演戲一邊跟觀眾打麻雀，是非常特別的體驗，也具有一定的難度，如果可以跟劇情更緊扣，觀眾可以有更多參與，應該會更有趣，當然，演出前的準備功夫必須更充足。主角Queeny由男演員反串，配合茜利妹匠心獨運的服飾造型設計，可算是別出心裁，卻略嫌戲劇效果不夠突出，建議可以參考香港話劇團由潘惠森編導的「疑似黑色喜劇」《兩刃相交》，更深入地探討「身份認同」的問題。

劇照由隔離島劇團提供，攝影：MiniMore Photography -阿莫

《聽牌》的主題除了「等待」，更重要的其實是「記憶」。Queeny已患上失智的設定可以更盡情發揮，作為一套黑色荒誕劇，即使Queeny前言不對後語都不是問題，甚至跟「院友」打麻雀前後判若兩人也是可被允許的，重點是要令觀眾難分真與假，並且在最後殺觀眾一個措手不及，讓大家帶著疑問和反思離開。期待《聽牌》的重演，希望可以看到更豐富的內容，以及跟觀眾的更多互動。

P.S. 觀看《聽牌》之夜，重遇不少老朋友！除了「不小心創作社」的社長艾文，還有尊敬的岑爺岑偉宗伉儷，但我竟然忘記了跟黃曉暉和鄭文凱合照⋯⋯

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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