《香港四徑大步走》拍出香港獨有美景　有血有淚有共鳴｜何故專欄

《香港四徑大步走》是一套激勵人心的高質素記錄片，攝製和剪接出色，拍出香港各區的美麗風景，見證運動員的挫折和成就，有血有淚有共鳴。



《香港四徑大步走》海報

《香港四徑大步走》榮獲第20屆香港亞洲電影節觀眾票選最佳電影，由居港外籍導演Robin Lee執導，記錄了2021年疫情期間「香港四徑超級挑戰」（HK4TUC，簡稱「四徑」）的點點滴滴，片中追蹤拍攝曾小強、梁俊強、羅啟邦、Nikki Han、Salomon Wettstein、Will Hayward、Tom Robertshaw、Sarah Pemberton、Hyun Chang Chung等多名不同國藉的跑手，他們都是過往9屆賽事的「完成者」（Finisher）或「生還者」（Survivor），當中有山跑界的長勝將軍、也有精心計算的專才型跑手、亦有負傷上陣的挑戰者，因為「四徑」10周年而被邀請再次參賽，有人成功突破自我，有人在放棄邊緣繼續堅持，有人卻黯然離場，本片記錄了每名跑手的動人故事。

左至右：跑手Salomon Wettsein、導演Robin Lee、跑手 Jacky Leung 梁俊強、監製Ben Lee、跑手Tom Robertshaw、跑手羅楚健、跑手Chris Kwan（圖片來源：筆者）

《香港四徑大步走》記錄了「四徑」這項山跑界的殿堂級賽事，賽程跨越香港四大遠足徑：麥理浩徑（MacLehose Trail）、衛奕信徑（Wilson Trail）、港島徑（Hong Kong Trail）和鳳凰徑（Lantau Trail），連同乘車從東九龍過香港島，以及坐船由香港前往大嶼山，總長度約298公里，總攀升約14,500米，過程中上上落落的總攀升高度，相當於超過1.5個珠穆朗瑪峰的高度。按照「四徑」的賽制，跑手在60小時以下完成會獲得「完成者」的稱號，而在72小時內完成的就會被稱為「生還者」，這次部分跑手竟然希望在50小時內完成，嘗試挑戰不可能，在汗水和淚水交織中，令觀眾熱血沸騰！散場時，忍不住為各位跑手和拍攝團隊鼓掌。

圖片來源：《香港四徑大步走》電影預告

圖片來源：《香港四徑大步走》電影預告

《香港四徑大步走》是一套非常精彩的記錄片，Robin Lee和團隊用心拍攝，除了跟各位跑手的靜態訪談，還有比賽時的近距離動態拍攝，更重要是那些壯麗的航拍畫面，記錄了刻下的香港，讓我們認識「四徑」這項大型比賽，以及香港四大遠足徑同時，更有種特別的「沉浸式體驗」，彷彿跟各位跑手一起攀山越嶺，克服各種困難，向著終點進發，在逆中境看見希望和曙光，重點是要毋忘初衷，尋回堅持下去的動力。

圖片來源：《香港四徑大步走》電影預告

圖片來源：《香港四徑大步走》電影預告

《香港四徑大步走》有別於一般平鋪直敘的記錄片，在高潮迭起中，不斷牽動觀眾的情緒，「結局」令人意想不到。每名跑手都是有血有肉，你會因為他們無法完成而感到惋惜，也會因為他們堅持到最後而一同興奮，如果你的人生正遭遇挫折或是經歷低潮，這是一套為你加油和打氣，讓你重新振作的電影！這不只是一套可以醫治拖延症的電影，更有可能將會改寫你的人生！

圖片來源：《香港四徑大步走》電影預告

圖片來源：《香港四徑大步走》電影預告

《香港四徑大步走》的真正主角，其實是「香港」。鏡頭下的「香港」，美麗得令人嘆為觀止，而且充滿詩意，如果你熱愛這個城市，肯定會喜歡這套電影，《香港四徑大步走》是我的2024年香港電影Top 3！

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



更多電影評論文章，可參看作者Facebook