Clockenflap推介｜韓國Indie才子、荷蘭東洋風團、Dream pop情侶

【Clockenflap/獨立樂隊/dream pop/ 迷幻搖滾】在接下來這個週末,最多人留意活動大概就是一年一度Clockenflap,將有Central Cee、JackWhite及英倫傳奇樂隊Suede等大牌音樂人演出,不知道大家選好了自己的看show清單沒有?如果還沒有,編輯部嚴選出3組精選音樂人特別推介,說不定能讓大家在音樂節擴充播放清單。



The Black Skirts

韓國一人樂隊The Black Skirts雖然不算是今次音樂節最有名氣音樂人,但若是有留意韓國獨立音樂,這就絕對不是什麼陌生名字了。The Black Skirts由조휴일 (趙休日)領軍,最初在美國發展,首張專輯《201》先是走Punk路線,後來逐漸涉獵另類搖滾、迷幻、dream pop、reggae 等不同曲風。

但大部分人認識The Black Skirts,應當是因為其回流韓國後的2017年第三張大碟《Team Baby》。其中〈Everything〉一曲讓他俘獲不少粉絲,在弘大indie 圈一鳴驚人,同張專輯〈Who Do You Love〉以及〈1:05〉亦是其代表作。在2019年,其專輯《Thirsty》就繼《201》第二度奪得 KMA 韓國大眾音樂賞最佳現代搖滾專輯獎項。

2022年他與盧廣仲遠距合作推出單曲〈DREAM LIKE ME〉,緊接推出第五張專輯《TEEN TROUBLE》,以重塑自己青春期為概念,混合真實個人經歷與想像。最近The Black Skirts在亞洲不同地點進行專場巡演,但在香港暫時只在Clockenflap演出,有興趣樂迷記得把握機會星期五看演出。

YĪN YĪN

第二隊樂隊YĪN YĪN絕對算得上編輯私心推介,最初只在Youtube推介中恰巧聽到,怎知一聽便愛上,自此播放清單總有他們一席。單聽YĪN YĪN的音樂,濃厚東洋元素讓人絕對猜不到他們來自荷蘭充滿中世紀風格古城 Masstricht,其音樂受到受到泰國東北傳統Molam 音樂影響,融合 funk、Afrobeat、electronica 等強調節拍樂種,自成一套電子迷幻的士高。

YĪN YĪN在2019年推出首張大碟《The Rabbit That Hunts Tigers》,此後〈One Inch Punch〉以及〈Pingpxng〉都是新派迷幻搖滾樂迷播放清單常客。

他們今年推出第三張專輯《Mount Matsu》結合衝浪音樂、東南亞迷幻音樂、變種80年代的士高、City Pop 以至日本江户時代音樂等元素,編曲層次極為豐富之餘,每首歌都極度groovy,一聽就想跟著音樂搖擺,專輯中開首之〈The Year of the Rabbit〉以及〈Takahashi Timing〉更是特別推介。YĪN YĪN在亞洲表演的次數不多,能在香港看到他們演出機會難得。

Bubble Tea and Cigarettes

看到這對樂隊名稱,可能有喜歡dream pop的讀者已經想起另一對著名樂隊Cigarette After Sex。實際上兩者在曲風中也有相似之處,同時綿密嗓音緩緩道出難以言明情緒,可以說喜歡CAS的樂迷,大概會愛上Bubble Tea and Cigarettes。

樂隊由來自西雅圖的華裔情侶檔女主唱Kat與結他手Andi組成,兩人在2019年相識,後來在2020年組成樂隊,首支單曲〈5AM Empanada with You〉剛推出就在獨立樂迷圈內爆紅。翌年簽約西班牙老牌 indie pop 大廠Elefant Records,並在2022年發表首張大碟《There’s Nothing But Pleasure》,近兩年在世界各地巡演不斷。

最近他們推出了新碟《we should’ve killed each other》,喜歡他們的讀者,不妨到現場一聽〈Room 907〉、〈French Movie〉等新歌。

【活動詳情】

名稱:Clockenflap

日期:11月29日至12月1日

地點:中環海濱