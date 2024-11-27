石田徹也拍賣有望再創高峰　從運輸帶看現代人的無力感與社會批判

【石田徹也/ 日本藝術】都市人飽受社會與生活的壓逼，藝術有時可能一個出口位，讓觀眾在觀畫過程中得到一絲喘息的空間以及得到共鳴，與此同時，藝術亦可以作為一面鏡子，反映出社會及現實的多面向。被譽為天才的已故日本藝術家石田徹也，其創作生涯僅有短短的十年，在其去世後作品被慢慢發掘出來，呈現出高度壓迫的狀態極具時代感覺，令人不禁反思這到底是超現實還是殘酷的真實。



《運輸帶上的男人》（圖片來源：邦瀚斯）

石田徹也的作品現時在日本已經備受讚譽，甚至在多個國際舞台上展出並引起極大迴響，使得他作品的價值不斷上揚，在其短促的創作生涯創作了約200幅作品，其中一件標誌性的《運輸帶上的男人》曾在2022年以800萬港元成交創下了其個人拍賣紀錄，在兩年後同一幅作品又再度亮相，並以高達950萬港元的估價領銜上拍，即將於12月3日在邦瀚斯舉行，在回顧他的創作背景會發現竟然一直貼合社會狀況，創造別具衝擊力與感染力的獨特美學。

《囚人》（圖片來源：TETSU Collection，www.at-ml.jp/71843/2023/02/17/item-4/）

著名哲學家及文化批評家、法蘭克福學派的阿多諾（Theodor W. Adorno）曾為現代藝術下定義，指出傳統藝術追求模仿現實，而現代藝術則是高度精神化地表達現實的反面，不再在乎於美與醜的討論，卻是能否反映社會現實展現出批判力。石田徹也的作品總是能夠體現出這一觀點，創作的靈感來自社會，將自身的經驗連結到作品之中，所以往往輕易捕捉到觀眾的眼球以及達到共鳴，縱使他的活躍時期已距今一段時間，但依然切合到現代生活及人性的本質。是次上拍的《運輸帶上的男人》是石田徹也於1996年創作的，畫中一群穿著西裝的男人斜躺在扶手電梯之上，有如複製人般有著相同的表情和姿勢，即使電梯兩旁的生產線作業員即將對西裝男們進行加工與修整，西裝男們依然表情安詳毫無動作。

石田徹也紀念版畫2014：I. 荷/ II. 無題/ III. 草食竜 （一套三幅）（圖片來源：蘇富比）

石田徹也作品中的人類常常被畫成類似機械和物品，寓意人類在大型經濟機器中的角色有如齒輪及消費品，既是在重覆單調、毫無意義的例行工作，亦會被社會機器所改造，加上人們通常全是木無表情、顯示出深深的無力感，暗藏著都市人的壓抑與無奈。石田徹也的創作理念表現了日本「失落的十年」，在經濟困頓狀態下對人的影響。在他的創作主題常常反思日本的社會結構與體制，人們為了適應快速轉變的社會而衍生出一套獨特的生存方式，譜出一段現代進化論。

石田徹也（圖片來源：石田徹也ノート Facebook）

石田徹也生於1976年日本靜岡縣的一個典型中產家庭，父親是當地議員而母親則是家庭主婦，在他之上還有3個哥哥，其父母本來寄望他有如一般人一樣當一個上班族，但他早在年少時便展現出過人的藝術天賦，最後成功考上了當地著名的美術大學。在大學時期已經得獎並能夠舉行個展獲得認可，年僅20多歲已出道成職業藝術家，被外界譽為難得一遇的藝術天才。可惜他的生活並不過得富裕，他拒絕家人的經濟支持，透過地盤及保安的工作來賺取生活費，餘下的時間專注於創作。雖然其創作時間僅有十年，但已有多達200幅作品，可惜在2005年因為火車事故身亡，享年32歲，由於他的作品常常討論生死命題亦充滿著陰沉的氣氛，使得不少人猜測他可能是自殺。

過往拍賣成績：

《無題》，2012年5月27日於佳士得以1,340,000港元成交（圖片來源：佳士得）

《工作》，2014年11月22日於佳士得以3,040,000港元成交（圖片來源：佳士得）

《體液》，2015年11月29日於佳士得以2,800,000港元成交（圖片來源：佳士得）

當旁人都以為石田徹也是天才，但在他過世後在他的家中發現了極為大量的手稿，才發現他發布出來的作品僅為4%，原來他的努力遠超於常人，據說他甚至為了激發靈感逼自己每天畫50幅草圖。令人不禁思考他畫中備受壓逼的角色正正是他本人的寫照，作品批判現代生活的乏味與缺乏創意，將人體改造成半機器地工作，透過畫布去向生活作出掙扎。除了超乎意料的作畫概念，他的技巧亦相當紮實，超現實的幻想空間才透過其筆觸技巧得以實現。隨著他的作品慢慢被發掘出來，200幅作品買少見少，所以作品的價值愈顯珍稀與獨特，在拍賣場上的成績自然水漲船高，他的名字每次出現總是值得期待。