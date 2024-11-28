法國電影節｜在杜魯福逝世40年回顧新浪潮經典　也看後#MeToo電影

【法國電影/新浪潮/女性主義】每逢回顧法國新浪潮電影，除了尚盧·高達和伊力·盧馬，最常提起導演可能是今年逝世40週年的杜魯福（François Truffaut），今年奧運開幕式亦有畫面致敬其經典電影《祖與占》。雖說是經典，但年代久遠，能在大螢幕上看到這些經典作機會並不多，有興趣影迷絕不能錯過今年法國電影節。



杜魯福

今年法國電影節將於六間戲院展映接近50部電影，不僅有10部杜魯福經典作外，選片亦向阿倫狄⿓（Alain Delon）等影壇重要人物致敬。除此以外，亦展演30套今年夏天或秋冬上映新戲，題材涉獵探討⽗親形象、女性解放以及當代不撓精神，這次我們精選出其中5部電影推介，為這個初冬增添一絲法國氣息。

四百擊

要了解法國新浪潮，入門之選當然是杜魯福的《四百擊》。（網上圖片）

既然提起杜魯福，又怎麼能不說四百擊（The 400 Blows）？這部1959年電影是他首部長片，隨即為他奪下康城影展最佳導演獎，是第一部在該影展得獎之新浪潮電影，讓杜魯福一舉成名，也標誌著新浪潮電影運動開始。

電影部分基於杜魯福自己童年經歷，故事圍繞主角安坦（Antoine Doinel），一個生活在巴黎的青少年。他與父母關係緊張，學校生活充滿挑戰，導致他屢次逃學和尋求逃避現實方法，最終他決定逃離壓抑生活環境，尋找自由，卻被警察送往觀察所。電影通過黑白影像展示了青少年面對成長痛點時心理變化，也反映了50年代末期法國社會某些面貌，成為法國電影史上一部經典。

祖與占

（《祖與占》劇照）

另一部新浪潮經典，就必然是今年巴黎奧運開幕式致敬過的《祖與占》 (Jules and Jim），電影改編自亨利-皮埃爾·羅歇（Henri-Pierre Roché）於1953年同名小說，靈感來自作者親身經歷，講述一段複雜三角戀愛故事。

《祖與占》是法蘭索瓦·杜魯福的代表作。（《祖與占》劇照）

電影背景設定在1912 年初，法國人祖（Jules）和奧地利占（Jim）都熱愛文學與藝術，兩人在巴黎相遇後便成為摯友。但當任性少女嘉芙蓮出現時，兩人同時被她吸引。而隨著時間推移，嘉芙蓮與祖結婚，但她與占之間也有著深厚情感聯繫。第一次世界大戰爆發後，祖和占分別為各自國家服兵役，戰後他們重聚，嘉芙蓮與占關係更進一步發展。

《祖與占》以其創新敘事技巧與其跳躍式剪輯見稱，電影當中長鏡頭、跨時間場景轉換以及直接和觀眾對話之旁白，不僅是法國新浪潮重要作品，亦對後來的電影製作有著深遠影響。

杜魯福: 我的人生劇本

《杜魯福: 我的人生劇本》（劇照）

說了兩部杜魯福經典作，似乎是時候來回顧一下這位名導演生涯。杜魯福一生共有二十一部長片、四部短片傳世，在他1984年罹患腦癌病逝時，年僅52歲。在生命最後階段，他向朋友Claude de Givray 吐露心聲，讓他為自己寫自傳，可惜由於身體虛弱只能無奈放棄計畫。

在其離世40年後，導演David Teboul 將這段時光濃縮成紀錄片，加入未公開過文件，揭示那未能傳世的自傳其中一部分，讓大家一同探索二十世紀其中一位最受歡迎法國導演人生。

滿池春色

1969年，與過氣金童玉女Alain Delon（阿倫狄龍）和羅美雪妮黛（Romy Schneider）共演的《滿池春色》，可謂一次意、法、英style icons的紀念之作（La Piscine）。（電影截圖）

除了杜魯福，這次電影節也有其他新浪潮導演電影，其中包括Jacques Deray導演之《滿池春色》（La Piscine），亦是今年逝世之阿倫狄⿓（Alain Delon）經典作。電影以夏季蔚藍海岸為背景，講述有關嫉妒和佔有慾的故事。

Jane Birkin在電影中飾演女兒Penelope（《滿池春色》電影劇照）

Jean-Paul和Marianne 是一對模範情侶，他們在聖特羅佩別墅裡過着幸福生活，兩人關係看似完美無瑕，直到Marianne前情人Harry突然挽著他們女兒Penelope前來拜訪，擾亂了他們平靜生活，嫉妒和暴力更是突然被釋放。電影鏡頭豐富色彩捕捉了法國夏日陽光與泳池閃光，其美學和深刻人性描繪都讓《滿池春色》成為經典作品。

瑪利亞的最後探戈

《瑪麗亞的最後探⼽》（海報）

當然，今年法國電影節也有今年上映電影，其中我們特別想談談導演 Jessica Palud執導之傳紀⽚《瑪麗亞的最後探⼽》（Being Maria）故事講述年輕Maria Schneider（Anamaria Vartolomei 飾演）是一位渴求表演機會，當著名意大利導演貝納多·貝托魯奇（Bernardo Bertolucci）挑選了她與美國巨星馬龍白蘭度（Marlon Brando）一起主演《巴黎最後探⼽》時，她夢想即將被實現。但看似是事業重大突破，卻是人間地獄開始。

電影改編自法國記者兼小說家Vanessa Schneider 《我的表姐瑪利亞·施奈德》一書，披露Maria Schneider在《巴黎最後探⼽》所受創傷，在後#MeToo時代，似乎又是一部必看作品。