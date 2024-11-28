《得寵先生》勵志窩心小品　一場洗滌心靈的療癒之旅｜何故專欄

《得寵先生》，勵志窩心的溫馨小品，唐狗演員有驚喜，既是一股電影清泉，也是一場洗滌心靈的療癒之旅。



《得寵先生》海報

《得寵先生》由李志偉和何英毅聯合編劇及導演，管東銚和吳凱恩監製，鄭丹瑞、LITTLE（唐狗）、盧慧敏主演，其他演員包括：馮允謙、黃正宜、袁富華、廖子妤、黃梓樂、黃美芬、顏子菲、區嘉雯、黃德斌、ANSONBEAN。李志偉和何英毅都是資深副導演，結緣於2012年上映的《浮城》，當時李志偉是第二副導演，何英毅是場記，其後他們在2014年和2022年上映的《點對點》和《心裏美》再次合作，分別擔任第一及第二副導演，籌備多年後，他們首次編導的劇情長片，終於在2024年第21屆香港亞洲電影節舉行首映禮，更是「觀眾票選最佳電影」的Top 10之一。

《得寵先生》劇照

《得寵先生》劇照

《得寵先生》前名《狗轉人生》，講述非常臭脾氣的獨居老人佳叔任春佳（鄭丹瑞 飾）上山尋死，被流浪狗「燒腩」（LITTLE 飾）發現，引領動物義工悅娜（盧慧敏 飾）救他脫險。「燒腩」的靈性與令人窩心的舉動，令原本討厭狗的佳叔對流浪動物改觀，更慢慢和悅娜成為好友，並且加入悅娜開設的動物中心「汪之家」擔任義工，幫助被遺棄的動物。悅娜亦協助佳叔解開與女兒任素儀（廖子妤 飾）積壓了二十多年的心結。正當佳叔以為人生將要重回正軌之際，他所居住的村莊突然發生多宗狗隻被毒殺事件⋯⋯

《得寵先生》劇照

《得寵先生》劇照

《得寵先生》是香港少見的動物題材電影，英文片名「An Abandoned Team」很有趣，也很有意思，跟中文片名充滿反差，不只代表了片中佳叔和「燒腩」這個「男人老＋狗」的「被遺棄的團隊」，其實還包括了悅娜、悅娜的母親、男友、以及她收養和照顧的流浪動物、甚至是任素儀。一眾被遺棄的人和動物，一起學習愛與被愛，互相諒解和支持下，總會得到被寵愛的機會！

《得寵先生》劇照

《得寵先生》除了聚焦人與狗之間的微妙關係，更重要是探討人與人之間的複雜感情，巧妙地呼應了兩代的移民潮，本片的主要角色各有難處，無論是富裕或貧窮，都有不同的煩惱，觀眾們可以找到自己和親友的影子，不只是寵物主人會被感動，只要你曾面對生離和死別，都會有不同程度的共鳴。

《得寵先生》劇照

《得寵先生》成功挑戰了拍攝電影的兩大困難：動物和兒童。又名「老闆仔」的童星黃梓樂，憑《年少日記》提名金像獎「最佳男配角」，表演成熟和老練，今回他飾演佳叔同村喜愛動作的小孩，可算是游刃有餘，個人認為應該加重他的戲份，特別是跟母親的互動。與此同時，唐狗演員LITTLE令人留下深刻印象，表現出眾讓觀眾相信「燒腩」可以溶化佳叔那顆冰冷的心，剪接固然應記一功，但是願意「犧牲色相」的旦哥更值得鼓掌，讓我們看到不一樣的「鄭丹瑞」，也為香港電影帶來更多選擇和可能性。

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



更多電影評論文章，可參看作者Facebook